Плющенко об идеях ISU упростить программы: «Мне кажется, это не примут, переходить на 6 элементов – сущий бред»

Евгений Плющенко назвал «сущим бредом» предложения в ISU по упрощению программ.

Ранее ТАСС сообщил, что технический комитет Международного союза конькобежцев (ISU) обсуждает идеи по упрощению правил, включая сокращение обязательных прыжков в одиночном катании с семи до шести, а также возможность повторения одного прыжка трижды.

«Это сейчас, наверное, в рамках обсуждения, если они хотят это предложить, мне кажется, это неправильно.

Мы стали уже меньше катать по времени произвольную программу, хотя раньше мы обсуждали, чтобы с 4 минут 40 секунд вывести, наоборот, на 5 минут, было бы здорово добавить 20 секунд, потому что все-таки пошли четыре с половиной оборота аксели, четверные прыжки, комбинации «четыре – четыре», многие спортсмены, особенно российские, часть международных, например, Илья Малинин, двигают фигурное катание вперед.

Нужно добавить временной отрезок, чтобы спортсмены хоть где-то выдохнули, чтобы где-то были растанцовки, хореографическая составляющая, если возьмем фигурное катание прошлого, то все равно была больше презентация образа, на сегодняшний день это минимальная история именно по презентации.

Три раза повторять один и тот же прыжок, мне кажется, бессмысленно. Кто-то владеет одним прыжком, например, четверным лутцем, самым сложным по критериям фигурного катания элементом, по баллам – самым высшим, но не владеет четверным тулупом, он и будет прыгать четверные лутцы три раза подряд, все-таки это многогранное фигурное катание, и мы должны прыгать разные прыжки.

Мне кажется, что это не примут, опять же, переходить на шесть элементов – сущий бред, фигурное катание – это прежде всего спорт, конечно, это искусство, балет и театр, это понятно, но все-таки оно должно остаться спортом», – сказал тренер и двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.