Плющенко об идеях ISU упростить программы: «Мне кажется, это не примут, переходить на 6 элементов – сущий бред»

Теги Евгений Плющенко ISU Фигурное катание

Евгений Плющенко назвал «сущим бредом» предложения в ISU по упрощению программ.

Ранее ТАСС сообщил, что технический комитет Международного союза конькобежцев (ISU) обсуждает идеи по упрощению правил, включая сокращение обязательных прыжков в одиночном катании с семи до шести, а также возможность повторения одного прыжка трижды.

«Это сейчас, наверное, в рамках обсуждения, если они хотят это предложить, мне кажется, это неправильно.

Мы стали уже меньше катать по времени произвольную программу, хотя раньше мы обсуждали, чтобы с 4 минут 40 секунд вывести, наоборот, на 5 минут, было бы здорово добавить 20 секунд, потому что все-таки пошли четыре с половиной оборота аксели, четверные прыжки, комбинации «четыре – четыре», многие спортсмены, особенно российские, часть международных, например, Илья Малинин, двигают фигурное катание вперед.

Нужно добавить временной отрезок, чтобы спортсмены хоть где-то выдохнули, чтобы где-то были растанцовки, хореографическая составляющая, если возьмем фигурное катание прошлого, то все равно была больше презентация образа, на сегодняшний день это минимальная история именно по презентации.

Три раза повторять один и тот же прыжок, мне кажется, бессмысленно. Кто-то владеет одним прыжком, например, четверным лутцем, самым сложным по критериям фигурного катания элементом, по баллам – самым высшим, но не владеет четверным тулупом, он и будет прыгать четверные лутцы три раза подряд, все-таки это многогранное фигурное катание, и мы должны прыгать разные прыжки.

Мне кажется, что это не примут, опять же, переходить на шесть элементов – сущий бред, фигурное катание – это прежде всего спорт, конечно, это искусство, балет и театр, это понятно, но все-таки оно должно остаться спортом», – сказал тренер и двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

12 комментариев
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Здесь я поддержу Плющенко. Идея очевидно деградационная и все, что он тут говорит по времени задолго до него Глейхенгауз говорил.
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Если в ИСУ есть здравомыслящие люди, эти упрощения не примут. Нужно прогрессировать в любом виде спорта, в том числе и ФК. Но видимо этот прогресс кого- то пугает.
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УльтраСиси скоро будут важнее УльтраСи
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А тут я с Плющенко согласна. Ну будут в ПП прыгать три квад-лутца, а условный испанец 3 тройных тулупа. Кому от этого лучше? Нашим ещё проще станет побеждать. Но в целом полный бред. Надеюсь, не примут.
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Бред то бред. Но таким же бредом была идея приравнять сенквенции к каскадам, т.к. первые делать проще. Но ведь приняли же.
Нисколько не будет удивительным, если этот бред примут. Ибо, если джентльмены не могут победить по правилам, они меняют правила.
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В наше нынешнее время бреду удивляться не приходится, к сожалению.
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Ответ Raduga
А тут я с Плющенко согласна. Ну будут в ПП прыгать три квад-лутца, а условный испанец 3 тройных тулупа. Кому от этого лучше? Нашим ещё проще станет побеждать. Но в целом полный бред. Надеюсь, не примут.
Если четверные вообще разрешат повторять.....
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Если говорить о сокращении числа элементов, я бы убрала одно из вращений. Они занимают относительно много времени, при этом у многих фигуристов это "повороты в сложной позе" (так, кажется, Мишин окрестил чье-то вращение на тренировке), то есть довольно скрюченные позиции, не всегда имеющие отношение к музыке, а теперь еще и с какими-то прыжками на выезде, мельницами и фиг знает чем. Выглядит довольно странно: я могу засунуть себе ногу в ухо, покрутиться так, а потом прыгнуть козлом и не упасть.
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Ответ Den3Lo
Если четверные вообще разрешат повторять.....
Если четверные вообще разрешат🙈. У женщин.
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