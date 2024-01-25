Зарипов о клюшках «Заряд»: «Есть стереотип, что российское – значит, не очень. Многие даже не тянутся попробовать. Будем благодарны господдержке, поддержке ФХР»

Теги ФХР Данис Зарипов бизнес КХЛ МХЛ ВХЛ детский хоккей Р-Спорт Хоккей

Данис Зарипов высказался о том, почему игроки не пользуются российскими клюшками.

Зарипов в 2016 году основал завод по производству клюшек «Заряд».

В среду гендиректор ФХР Дмитрий Курбатов заявил, что в хоккее не работает импортозамещение: «Есть «Заряд» – играет 2% профессионалов. На уровне детских школ идет закупка по серому импорту недорогих брендов».

«В КХЛ мало пользуются. Мы проводим определенную работу с игроками, предлагаем всем, но мало кто доверяет российскому продукту, но мы не отчаиваемся, продолжаем работу.

Мы делаем акцент на молодежи, на юниорах, будем надеяться, что больше и больше юниоров будут брать в руки наш продукт и давать положительные отзывы.

Мы будем очень благодарны господдержке и поддержке Федерации хоккея России, если они будут рекомендовать наш продукт, помогать продвигать его и закупать.

Я слышал от многих профессионалов, которые играют нашими клюшками, что разницы существенной нет, они все похожи друг на друга. Здесь, наверное, просто есть стереотип, что если российское – значит, не очень. Многие даже не тянутся попробовать», – сказал экс-форвард «Ак Барса» и пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.

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9 комментариев
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То есть просит государство и лигу заставить использовать хоккеистами его товар? Законы конкуренции и качества в бизнесе никто не отменял. Был бы достойный товар и лучше аналогов - его бы итак покупали. Всем блата хочется.
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Есть известная история – в первый год работы завода Заряд эту клюшку презентовали президенту, чтобы он вышел с ней на лёд в Ночной лиге. Что логично – отечественный бренд, все дела.
Но это вызвало большой скандал и злость со стороны представителей бренда Росспорт (известно чей). Поскольку они тогда выпускали свою одежду под брендом ССМ, не будучи именно ССМ. Соответственно, клюшка у президента должна была быть ССМ. Вот такая поддержка была у Заряда от ФХР
+7
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+5
А не клюшкой ли завода "Заряд" с этого сезона стал играть Овечкин?
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Ответ ЗлойМайор
То есть просит государство и лигу заставить использовать хоккеистами его товар? Законы конкуренции и качества в бизнесе никто не отменял. Был бы достойный товар и лучше аналогов - его бы итак покупали. Всем блата хочется.
вы удивитесь, но так работает по всём мире. Экономический протекционизм помогает побороть крупные корпорации, которые сами давно не работают в чистой конкуренции.
+7
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У этого заряда ценник на уровне бауэр, ссм и тру. Конечно люди проверенными брендами играть продолжат при таком ценообразовании, смысл эксперименты за собственные деньги проводить?
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Россия чемпион мира по гноблению себя и всего что делает( даже если эта норма) + чемпионы мира по маркетингу и рекламе как загубить бренд на начальном этапе.
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В волейболе уже сделали свой "мяч" мнение большинства игроков отрицательное. Жалко что приходится им играть от нормального уже отвыкнут
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"Нет разницы" и "Нет существенной разницы" - это два разных словосочетания.
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