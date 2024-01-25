Зарипов о клюшках «Заряд»: «Есть стереотип, что российское – значит, не очень. Многие даже не тянутся попробовать. Будем благодарны господдержке, поддержке ФХР»

Данис Зарипов высказался о том, почему игроки не пользуются российскими клюшками.

Зарипов в 2016 году основал завод по производству клюшек «Заряд».

В среду гендиректор ФХР Дмитрий Курбатов заявил, что в хоккее не работает импортозамещение: «Есть «Заряд» – играет 2% профессионалов. На уровне детских школ идет закупка по серому импорту недорогих брендов».

«В мало пользуются. Мы проводим определенную работу с игроками, предлагаем всем, но мало кто доверяет российскому продукту, но мы не отчаиваемся, продолжаем работу.

Мы делаем акцент на молодежи, на юниорах, будем надеяться, что больше и больше юниоров будут брать в руки наш продукт и давать положительные отзывы.

Мы будем очень благодарны господдержке и поддержке Федерации хоккея России, если они будут рекомендовать наш продукт, помогать продвигать его и закупать.

Я слышал от многих профессионалов, которые играют нашими клюшками, что разницы существенной нет, они все похожи друг на друга. Здесь, наверное, просто есть стереотип, что если российское – значит, не очень. Многие даже не тянутся попробовать», – сказал экс-форвард «Ак Барса» и пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.