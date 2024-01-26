«Спишь? Нет, плаваю». Тикнизян обыграл фразу «Зенита» после новостей о срыве трансфера

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия соцсети Наир Тикнизян Футбол

Наир Тикнизян потроллил «Зенит».

Защитник «Локомотива» выложил в соцсетях пост после новостей о том, что его переход в петербургский клуб сорвался.

«Спишь? Нет, плаваю», – написал Тикнизян, прикрепив фото с женой в бассейне.

Футболист таким образом обыграл фразу пресс-службы «Зенита» («Спишь?»), которой они каждый раз анонсировали новый трансфер команды.

 

Фото: instagram.com/tiki__71

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18 комментариев
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Спишь? А я жену на работу везу
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Почему нельзя просто молчать и казаться умнее?
+25
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Уже какую то клоунаду исполняет
+15
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Ответ maximilian_15
Почему нельзя просто молчать и казаться умнее?
Потому что по его мнению это очень смешно потроллить зенит)) типа смотрите они дураки я от них отказался ляляля) а по факту ведет себя как баба
+5
-1
+4
Ответ maximilian_15
Почему нельзя просто молчать и казаться умнее?
Когда сотни людей копируют его цитату с декабря, что он никогда не пойдёт в Зенит и троллят заранее, не грех и ответить им в таком же стиле
+6
-2
+4
Наирчик совершенно не парится, что его клуб готов был продать за 8 лямов. Ну или делает вид, что не парится.
+3
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+3
Ответ klimparty
Спишь? А я жену на работу везу
🤣🤣🤣🤣🤣
+3
0
+3
Ответ maximilian_15
Почему нельзя просто молчать и казаться умнее?
Душнила🤡
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на мой взгляд это глупо хотя бы потому что парень он молодой, а жизнь его еще хз как угодно может сложиться) хотя наверное объяснимо, что молодой не умеет думать наперед)
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Да хорош ты уже Тыкни и Зян
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А зачем он Зениту при наличии Дугласа Сантоса?
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Его спокойно отдавали за 8 миллионов, но игрок попытался выбить овер зарплату, естественно его послали. Теперь шутит. Дурачок.
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Почему мне кажется,что Зенит объявит его на днях!
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посмотрим как и где он заиграет потом или потухнет так же быстро,как и вспыхнул!
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