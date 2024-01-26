«Спишь? Нет, плаваю». Тикнизян обыграл фразу «Зенита» после новостей о срыве трансфера

Наир Тикнизян потроллил «Зенит».

Защитник «Локомотива» выложил в соцсетях пост после новостей о том, что его переход в петербургский клуб сорвался.

«Спишь? Нет, плаваю», – написал Тикнизян, прикрепив фото с женой в бассейне.

Футболист таким образом обыграл фразу пресс-службы «Зенита» («Спишь?»), которой они каждый раз анонсировали новый трансфер команды.

Фото: instagram.com/tiki__71

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