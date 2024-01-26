«Зенит» ответил Тикнизяну на «Спишь? Нет, плаваю»: «Солнце в надире. Спим»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия соцсети Наир Тикнизян Футбол

«Зенит» ночью ответил на вчерашний пост Наира Тикнизяна.

Трансфер защитника из «Локомотива» в «Зенит» сорвался.

После этого Тикнизян сначала выложил видео с мемом Directed by Robert B. Weide, а потом обыграл фразу, которой «Зенит» объявлял о трансферах этой зимой. «Спишь? Нет, плаваю», – написал Тикнизян, прикрепив фото с женой в бассейне.

В 03:31 пресс-служба сине-бело-голубых написала в телеграм-канале: «Солнце в надире. Спим».

Тикнизян отбился от «Зенита» – похоже, требованием зарплаты. Закрыл историю мемом Directed by Robert B. Weide

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13 комментариев
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🤦🏻‍♂️
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Напоминает разборки двух пятиклассников в интернетах
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Походу новость дня уже известна
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В 03-30 Медведев указал ответить)
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не бомбит
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насколько низко упал уровень медиа. там школьники у Зенита?
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