«Зенит» ответил Тикнизяну на «Спишь? Нет, плаваю»: «Солнце в надире. Спим»
«Зенит» ночью ответил на вчерашний пост Наира Тикнизяна.
Трансфер защитника из «Локомотива» в «Зенит» сорвался.
После этого Тикнизян сначала выложил видео с мемом Directed by Robert B. Weide, а потом обыграл фразу, которой «Зенит» объявлял о трансферах этой зимой. «Спишь? Нет, плаваю», – написал Тикнизян, прикрепив фото с женой в бассейне.
В 03:31 пресс-служба сине-бело-голубых написала в телеграм-канале: «Солнце в надире. Спим».
Тикнизян отбился от «Зенита» – похоже, требованием зарплаты. Закрыл историю мемом Directed by Robert B. Weide