«Палестинский народ жестоко уничтожается. Сборная представляет его на Кубке Азии и подрывает сионистскую пропаганду». Экс-тренер Палестины Хадва о конфликте с Израилем

Теги сборная Израиля по футболу Кубок Азии Сборная Палестины по футболу Политика Футбол

Экс-тренер Палестины Никола Хадва подчеркнул важность Кубка Азии для сборной.

Никола Хадва – чилиец палестинского происхождения. Он тренировал сборную Палестины с 2002 по 2004 год.

По мнению специалиста, Кубок Азии позволит миру «посмотреть на Палестину иначе» и подорвать «постоянную сионистскую пропаганду, показывающую палестинцев жестокими людьми».

«Важность Кубка Азии для сборной Палестины заключается прежде всего в том, что внимание всего мира приковано к выступлению команды, представляющей палестинский народ, который в настоящее время подвергается атакам и жестоко уничтожается.

Я родился в оккупированной Палестине. Я родился в городе под названием Бейт-Джала, который находится очень близко к Иерусалиму, поэтому настоящее, прошлое и будущее Палестины беспокоит меня каждый день», – сказал Хадва.

Материалы по теме

76 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Скажи спасибо зверям из ХАМАСА
+56
-19
+37
Естественно каждый мусульманин будет осуждать "зверства" израильтян, закрывая глаза на зверства ХАМАС. Ничего нового.
+62
-26
+36
Очередной фанат террористов. Время отсчета боевых действий начинается с ответа Израиля, но про события до - ни слова.
+37
-10
+27
Ответ Назар Игорь
Естественно каждый мусульманин будет осуждать "зверства" израильтян, закрывая глаза на зверства ХАМАС. Ничего нового.
Типа в обратную сторону это не работает?
+25
-12
+13
Пусть Расскажет про мирных палестинцев отрезавших головы у вероломных сионистских младенцев.
+24
-11
+13
ничего не понял и не интересно
+12
-4
+8
то есть выступление сборной палестины на кубке азии, каким то образом должно заставить забыть о зверствах хамаса?
+10
-2
+8
...Кубок Азии позволит миру «посмотреть на Палестину иначе» и подорвать «постоянную сионистскую пропаганду...

Когда подсознательное выдаёт собственные желания.
Даже тут подорвать сионистов хочет.
+11
-4
+7
Ответ Назар Игорь
Естественно каждый мусульманин будет осуждать "зверства" израильтян, закрывая глаза на зверства ХАМАС. Ничего нового.
а ты лично осуждал зверства израильтян в отношении Палестинцев до 7 октября? или это другое ? Каждый год убийства сотен людей,изгнания из своих домов, нереальные сроки за любую мелочь,ЭТО ты осуждал ? Нет конечно,не будьте лицемерами,7 октября это была обратка за годы геноцида
+12
-6
+6
Ответ Marco Polo
можете меня минусовать хоть до конца жизни,но ни одного доказательства у вас нет,все это ЛОЖЬ,но я вам покажу хоть тысячу видео про зверства евреев и до 7 октября и тем более после
Да ладно, нет. Их более чем достаточно.
+3
0
+3
Ответ Dinaky
Тем более, что сказана глупость, не имеющая отношения к действительности
Зато пользователи спортс знают намного больше о палестинско-израильском конфликте, чем тот, кто родился в Палестине, и счас расскажут ему, что он дурак, и вообще не в курсе ситуации:))
+3
0
+3
Ответ StHappyOne
Посмотри, сколько лауреатов Нобелевской премии евреи и перечитай снова свою чушь про нерукопожатных))
причём здесь нобелевские лауреаты и какое отношение они имеют к израилю ???
+8
-5
+3
Ответ Назар Игорь
Естественно каждый мусульманин будет осуждать "зверства" израильтян, закрывая глаза на зверства ХАМАС. Ничего нового.
Ну давайте сравним кол-во жертв этих зверств с каждой стороны. Мне кажется, за всю историю противостояния Израиль убил существенно больше людей.
+9
-6
+3
Ответ catcher69
причём здесь нобелевские лауреаты и какое отношение они имеют к израилю ???
Большинство - евреи. А Израиль еврейское гос-во.
Название государства пишется с большой буквы.
+4
-1
+3
Ответ Vano from Tbilisi
но ведь популяция палестинцев растет как на дрожжах.
Так у них террористами становятся в утробе матери, которая радуется, если её сын погибает во имя Аллаха
+7
-4
+3
Ответ Tun
Типа в обратную сторону это не работает?
Нет
+11
-8
+3
Ответ Marco Polo
Я тебя вынесу гусь,хоть один из вас если потянете поговорите со мной на эту тему с доказательствами,фактами
какие твои доказательства? Этот бред из телика третий месяц несут. И ведь работает))
+2
0
+2
Хех,сколько знатоков конфликта в комментариях. Лучше б к ЕГЭ готовились. А я запасусь поп-корном и посмотрю по Аль Джазире прения по геноциду евреями палестинцев. ЮАР против Израиля. Негры после апартеида размазывают в суде ООН израильтян за геноцид мусульман. Кто-то невидимый просто угорает за кулисами. Сюжетец -)
+2
0
+2
Все южноамериканцы ненавидят чилийцев а этот и ещё чилийский палестинец.)
+2
0
+2
Ответ StHappyOne
Тренер какой-то третьесортной сборной из третьесортного турнира, которая состоит из футболистов любителей и даже не выступает в своей стране, что-то сказал. К футболу это никакого отношения не имеет. Но сказал про Израиль и горячую тему, поэтому спортс не упустит возможность разжечь комментарии и набрать трафика 👍👍
Тем более, что сказана глупость, не имеющая отношения к действительности
+6
-4
+2
Ответ Marco Polo
Будем честны,никому их вас не было никакого дела что там творилось до 7 октября это однозначно. Ни одного фото или видео доказательства сжигания детей в печи НЕТ, есть интервью солдат,признавшихся что огонь был открыт по кибуцам с танков и вертолётов,боясь что хамас проникнет дальше. та самая журналистка призналась что у неё не было доказательств убийств детей. Но вам это не надо. ВЫ ЛИЦЕМЕРЫ,ЗНАЙТЕ
Вчера Симоньян опубликовала список украинских военнопленных якобы погибших при взрыве российского Ил-76.
Оказалось часть из них просто не могли находиться в сбитом самолете. По той простой причине, что их уже обменяли. Еще в начале года.
Про это ты чего не рассказываешь, разоблачитель еврейского заговора?
+3
-1
+2
Ответ Marco Polo
можете меня минусовать хоть до конца жизни,но ни одного доказательства у вас нет,все это ЛОЖЬ,но я вам покажу хоть тысячу видео про зверства евреев и до 7 октября и тем более после
Ни одного еврея не погибло за годы противостояния?)
+1
0
+1
...поэтому настоящее, прошлое и будущее Палестины беспокоит меня каждый день», – сказал Хадва...

И где живёт наш патриотичный патриот ?
+5
-4
+1
Ответ Sarumian
Очередной фанат террористов. Время отсчета боевых действий начинается с ответа Израиля, но про события до - ни слова.
Конечно, ведь до начала боевых действий Израиль жил в мире с СГ.
Кстати, не подскажешь, почему Палестина как государство не существует?
+2
-1
+1
Ответ Шагри
Конечно, ведь до начала боевых действий Израиль жил в мире с СГ. Кстати, не подскажешь, почему Палестина как государство не существует?
Потому что никому не нужна была. Из соседских братушек-мусульман. И египетские, и иорданские и сирийские братья по вере о едином арабском государстве мечтали, а не о всяких там государствах "Палестина". Поэтому и появляются всякие Хамасы, которым никакое государство не надо, а надо жить в вечной войне с Израилем.
+2
-1
+1
Ответ Ромарио
Хех,сколько знатоков конфликта в комментариях. Лучше б к ЕГЭ готовились. А я запасусь поп-корном и посмотрю по Аль Джазире прения по геноциду евреями палестинцев. ЮАР против Израиля. Негры после апартеида размазывают в суде ООН израильтян за геноцид мусульман. Кто-то невидимый просто угорает за кулисами. Сюжетец -)
Они не в курсе, что их страну в 1917 уничтожили представители одного древнего кочевого сообщества
+4
-3
+1
Тренер какой-то третьесортной сборной из третьесортного турнира, которая состоит из футболистов любителей и даже не выступает в своей стране, что-то сказал. К футболу это никакого отношения не имеет.
Но сказал про Израиль и горячую тему, поэтому спортс не упустит возможность разжечь комментарии и набрать трафика 👍👍
+9
-8
+1
Ответ Шагри
Ты бы сперва загуглил какие страны признали независимость и не позорился бы.
Признать мало. Когда эти же страны контролировали западный берег и сектор газа - никто даже не чесался о создании государства палестина, и про палестинцев слыхом не слыхивал.
0
0
0
Ответ Vladislav Zhalobkevich
Потому что никому не нужна была. Из соседских братушек-мусульман. И египетские, и иорданские и сирийские братья по вере о едином арабском государстве мечтали, а не о всяких там государствах "Палестина". Поэтому и появляются всякие Хамасы, которым никакое государство не надо, а надо жить в вечной войне с Израилем.
Ты бы сперва загуглил какие страны признали независимость и не позорился бы.
0
0
0
Ответ Dizzod
в 2005 году в Газе жило 1,5 млн чел. после чудовищного геноцида к 2022 году там осталось 2 млн. жителей. Прирост населения в Газе 2,9% в год, в Израиле 1,9%, в России 0,04%. Давайте отгадаем в какой стране геноцид.
нас можно убивать миллионами, мы будем появляться в 5 раза больше. Тогда начнем вопрос какого хера? людей которые приняли создают государство на земле людей которых приняли. если даже они вас притесняют так уйдите оттуда, в тебе не хватит мужества признать все как есть
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий