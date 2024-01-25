«Палестинский народ жестоко уничтожается. Сборная представляет его на Кубке Азии и подрывает сионистскую пропаганду». Экс-тренер Палестины Хадва о конфликте с Израилем

Экс-тренер Палестины Никола Хадва подчеркнул важность Кубка Азии для сборной.

Никола Хадва – чилиец палестинского происхождения. Он тренировал сборную Палестины с 2002 по 2004 год.

По мнению специалиста, позволит миру «посмотреть на Палестину иначе» и подорвать «постоянную сионистскую пропаганду, показывающую палестинцев жестокими людьми».

«Важность Кубка Азии для сборной Палестины заключается прежде всего в том, что внимание всего мира приковано к выступлению команды, представляющей палестинский народ, который в настоящее время подвергается атакам и жестоко уничтожается.

Я родился в оккупированной . Я родился в городе под названием Бейт-Джала, который находится очень близко к Иерусалиму, поэтому настоящее, прошлое и будущее Палестины беспокоит меня каждый день», – сказал Хадва.