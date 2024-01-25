«Палестинский народ жестоко уничтожается. Сборная представляет его на Кубке Азии и подрывает сионистскую пропаганду». Экс-тренер Палестины Хадва о конфликте с Израилем
Экс-тренер Палестины Никола Хадва подчеркнул важность Кубка Азии для сборной.
Никола Хадва – чилиец палестинского происхождения. Он тренировал сборную Палестины с 2002 по 2004 год.
По мнению специалиста, Кубок Азии позволит миру «посмотреть на Палестину иначе» и подорвать «постоянную сионистскую пропаганду, показывающую палестинцев жестокими людьми».
«Важность Кубка Азии для сборной Палестины заключается прежде всего в том, что внимание всего мира приковано к выступлению команды, представляющей палестинский народ, который в настоящее время подвергается атакам и жестоко уничтожается.
Я родился в оккупированной Палестине. Я родился в городе под названием Бейт-Джала, который находится очень близко к Иерусалиму, поэтому настоящее, прошлое и будущее Палестины беспокоит меня каждый день», – сказал Хадва.
Когда подсознательное выдаёт собственные желания.
Даже тут подорвать сионистов хочет.
Название государства пишется с большой буквы.
Оказалось часть из них просто не могли находиться в сбитом самолете. По той простой причине, что их уже обменяли. Еще в начале года.
Про это ты чего не рассказываешь, разоблачитель еврейского заговора?
И где живёт наш патриотичный патриот ?
Кстати, не подскажешь, почему Палестина как государство не существует?
Но сказал про Израиль и горячую тему, поэтому спортс не упустит возможность разжечь комментарии и набрать трафика 👍👍