Жена Тикнизяна о «солнце в зените»: «Удивлена, сколько людей не поняли шутки и попрощались с Наиром»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия светская хроника соцсети Наир Тикнизян Яна Ромашкина Футбол

Супруга Наира Тикнизяна назвала шуткой пост о «солнце в зените».

«Если бы вы знали, как редко нас понимают правильно, вы бы чаще молчали» И. В. Гете.

Удивлена, сколько людей не поняли шутки (пост выше).

И уже попрощались с Наиром 🫣.

Или там кто-то один не понял, всем сказал, и все поверили. 

Солнце в зените. Есть такое выражение. Это значит солнце достигло наивысшей точки. А в контексте данной ситуации выражение приобретает новый смысл, что в зените находится только солнце ☀️. А мы в Абу-Даби», – написала Яна Ромашкина.

Сегодня появилась информация, что переход 24-летнего защитника «Локомотива» в «Зенит» сорвался из-за требований игрока по зарплате.

Яна Ромашкина – невеста Наира Тикнизяна. Ведущая «Матч ТВ», которая шокирует телезрителей откровенными нарядами!

27 комментариев
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В Абу-Даби солнце жарит Яну Ромашкину вместо Тикнизяна
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Ага, включаем заднюю передачу) просто не нужно было бежать впереди Наира.
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цитирует Гете, учит, что означает выражение "солнце в зените" - как будто не эскортница с матч тв, а профессор с филологического
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Ну теперь то естественно скажешь, что это шутка была
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+8
Цитаткой умной прикрылась🤦
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Ответ igls54
В Абу-Даби солнце жарит Яну Ромашкину вместо Тикнизяна
Причём в голову
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В Зените не оценили шутку в 2 мульта и попращались с Тикнизяном)
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Ничего не понятно, но очень интересно ))
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Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
В Зените не оценили шутку в 2 мульта и попращались с Тикнизяном)
Так с ним никто и не здоровался.
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Самый лучший из армян Саркис Рубенович Овсепян
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Тёшу спросите.
Тёща Тикнизяна то чо сказала?
Мы волнуемся :)
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Зенит дал рекламу Тикнизяну и его жене. Теперь знаем, что у них ещё и с юмором так себе
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Так и Зенит в Абу-Даби.
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Про то что Тикнизяна она назвала солнцем я первый понял))) потом скажут, что деньги не главное когда останутся с прежними 600 тысячами вместо 1200 в год по контракту, больше Зенита за него никто не предложит...
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А Ромашкина не в курсе, что если фразу надо трактовать буквально, то это никакая не шутка? Шуткой, а точнее каламбуром, это было бы, если Тикнизян перешел, а если она просто описывает природное явление, то где смеяться-то? Так что Ромашкина сама себя и сдала своими нелепыми объяснениями
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Дешевый откат
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Насколько данная персона думает, что «шутка и никто не понял»
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После Зенита всегда закат, чего греха таить.
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как раз таких дур и не хватало здесь школоте
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Солнце в зените, Ромашкина в надире.
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Расмешнила
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Ответ s_kapa
Цитаткой умной прикрылась🤦
3 к 1 , что Гете такого вообще не писал
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Ответ Домоседов
А Ромашкина не в курсе, что если фразу надо трактовать буквально, то это никакая не шутка? Шуткой, а точнее каламбуром, это было бы, если Тикнизян перешел, а если она просто описывает природное явление, то где смеяться-то? Так что Ромашкина сама себя и сдала своими нелепыми объяснениями
Тоже думал долго, где смеяться.
Пусть перечитает Гёте еще раз и последует его совету.
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кря - кря ..
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