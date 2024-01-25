Жена Тикнизяна о «солнце в зените»: «Удивлена, сколько людей не поняли шутки и попрощались с Наиром»

Супруга Наира Тикнизяна назвала шуткой пост о «солнце в зените».

«Если бы вы знали, как редко нас понимают правильно, вы бы чаще молчали» И. В. Гете.

Удивлена, сколько людей не поняли шутки (пост выше).

И уже попрощались с Наиром 🫣.

Или там кто-то один не понял, всем сказал, и все поверили.

Солнце в зените. Есть такое выражение. Это значит солнце достигло наивысшей точки. А в контексте данной ситуации выражение приобретает новый смысл, что в зените находится только солнце ☀️. А мы в Абу-Даби», – написала Яна Ромашкина.

Сегодня появилась информация, что переход 24-летнего защитника «Локомотива» в «Зенит» сорвался из-за требований игрока по зарплате.

Яна Ромашкина – невеста Наира Тикнизяна. Ведущая «Матч ТВ», которая шокирует телезрителей откровенными нарядами!