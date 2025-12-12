  • Спортс
24

Лепехин о тренере для «Спартака»: «Если бы рассматривали Аленичева или Титова, было бы интереснее. Я за любого российского специалиста»

Лепехин: если бы «Спартак» рассматривал Аленичева или Титова, было бы интереснее.

Экс-защитник «Зенита» Константин Лепехин считает, что «Спартак» должен возглавлять бывший игрок клуба.

— «Спартаку» нужно утверждать Романова в должности главного тренера? Или команде необходим другой специалист?

— Я не знал раньше этого тренера. На слуху Романов не был. Поэтому давать ему оценки как тренеру не хотелось бы. Но скажу честно: если выбирать между иностранцем или тем, чтобы оставить Романова, я за любого российского специалиста.

Если бы они рассматривали Аленичева или Титова, мне было бы более интересно. Это было бы хорошо. «Спартак» — клуб с большой историей, много его футболистов стали тренерами, но почему‑то взгляд руководства клуба на них не падает, — сказал Лепехин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoЕгор Титов
logoпремьер-лига Россия
Константин Лепехин
logoДмитрий Аленичев
logoВадим Романов
