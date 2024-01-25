Руслан Нигматуллин: «Медиалига популярнее Второй лиги. Мне предложили выступать там за СКА Ростов»

Руслан Нигматуллин может сыграть за СКА Ростов в новом сезоне Winline Медиалиги.

«Медиалига сейчас популярнее, чем Вторая лига, – это стоит признать. Поэтому решение о переходе СКА Ростов в Медиалигу не выглядит нелогичным.

Могу приоткрыть секрет: я получил предложение выступать за СКА Ростов именно в Медиалиге.

Что я ответил, пока оставлю в тайне», – заявил экс-голкипер сборной России.

Напомним, Баста объявил, что СКА Ростов уходит из ФНЛ и примет участие в новом сезоне .