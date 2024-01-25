Руслан Нигматуллин: «Медиалига популярнее Второй лиги. Мне предложили выступать там за СКА Ростов»

Теги Руслан Нигматуллин СКА Ростов Вторая лига Б Чемпионат.com Василий Вакуленко Winline Медиалига Вторая лига А Медиафутбол

Руслан Нигматуллин может сыграть за СКА Ростов в новом сезоне Winline Медиалиги.

«Медиалига сейчас популярнее, чем Вторая лига, – это стоит признать. Поэтому решение о переходе СКА Ростов в Медиалигу не выглядит нелогичным.

Могу приоткрыть секрет: я получил предложение выступать за СКА Ростов именно в Медиалиге.

Что я ответил, пока оставлю в тайне», – заявил экс-голкипер сборной России.

Напомним, Баста объявил, что СКА Ростов уходит из ФНЛ и примет участие в новом сезоне Медиалиги.

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13 комментариев
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Медиа лига это про популярность и хайп, а не про футбол, чего стоит только приглашение 49 летнего Нигматулина.
Баста надеялся побаловаться со СКА Ростов, за счëт левых инвестиций и гос. дотаций - не прокатило.
Теперь, вот продолжает втаптывать клуб в грязь, делая из него медиа проэкт.
+5
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Какая кликуха у него там будет? В медиафутболе без погоняла никак.
+3
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А как же пляжи Майями?
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вооот, а я думаю, что-то Руслан резко Родину любить начал, вот и всплыл
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+1
Ответ Н.Ф.
Какая кликуха у него там будет? В медиафутболе без погоняла никак.
Диджей
+1
0
+1
Ответ Alexei Pavlyukov
Медиа лига это про популярность и хайп, а не про футбол, чего стоит только приглашение 49 летнего Нигматулина. Баста надеялся побаловаться со СКА Ростов, за счëт левых инвестиций и гос. дотаций - не прокатило. Теперь, вот продолжает втаптывать клуб в грязь, делая из него медиа проэкт.
А я правильно понимаю, что если бы не Баста, то этого клуба вообще бы не существовало?
+1
0
+1
Теорема Эскобара относительно второй лиги и медиалиги)
+1
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Руслан Нигматуллин: «Медиалига популярнее Второй лига. А РПЛ популярнее Медиалига.
0
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Ответ Грозовая Тень
Диджей
кислотный
0
0
0
Ответ Н.Ф.
Какая кликуха у него там будет? В медиафутболе без погоняла никак.
ЭНигма)))
0
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Ответ Alexei Pavlyukov
Медиа лига это про популярность и хайп, а не про футбол, чего стоит только приглашение 49 летнего Нигматулина. Баста надеялся побаловаться со СКА Ростов, за счëт левых инвестиций и гос. дотаций - не прокатило. Теперь, вот продолжает втаптывать клуб в грязь, делая из него медиа проэкт.
То,что Баста тот ещё жучара,думаю многим понятно.
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Ответ Домоседов
А я правильно понимаю, что если бы не Баста, то этого клуба вообще бы не существовало?
Неправильно
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Ответ Alexei Pavlyukov
Неправильно
И где же другие владельцы или спонсоры клуба, или может очередь стоит из тех, кто купить его хочет?
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