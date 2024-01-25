Тикнизян после срыва трансфера в «Зенит» выложил видео с мемом Directed by Robert B. Weide
Наир Тикнизян отреагировал мемом на срыв перехода в «Зенит».
Ранее стало известно, что трансфер Тикнизяна в «Зенит» сорвался из-за расхождений по зарплате. Защитник «Локомотива» запросил 2 млн евро в год при предложенных «Зенитом» 1,2 млн евро.
На фоне сообщений о срыве трансфера Тикнизян опубликовал в сторис видео с мемом Directed by Robert B. Weide – вирусными титрами из ситкома «Умерь свой энтузиазм», которыми в соцсетях обозначают провалы или нелепые ситуации.
Они же были готовы продать
и два мульта в кармане
Николай, это успех, я считаю
пс болельщик крыльев
Он и в Локо норм получает. А тут на кону был переезд в Москву, уклад жизни менять, новая команда и возможно путь лавочника.
Не факт что он шибко то хотел в Зенит.
Ему предложили 1.2 мульта, он решил что терять то нечего и пошёл Ва-банк: дайте два))
Не проканало, ну значит будет жить как жил и играть в Локо.