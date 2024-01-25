Тикнизян после срыва трансфера в «Зенит» выложил видео с мемом Directed by Robert B. Weide

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Наир Тикнизян отреагировал мемом на срыв перехода в «Зенит».

Ранее стало известно, что трансфер Тикнизяна в «Зенит» сорвался из-за расхождений по зарплате. Защитник «Локомотива» запросил 2 млн евро в год при предложенных «Зенитом» 1,2 млн евро.

На фоне сообщений о срыве трансфера Тикнизян опубликовал в сторис видео с мемом Directed by Robert B. Weide – вирусными титрами из ситкома «Умерь свой энтузиазм», которыми в соцсетях обозначают провалы или нелепые ситуации.

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88 комментариев
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Ответ Альтависта
Тикнизян сделал для имиджа клуба больше, чем всё руководство, готовое по первому же требованию газовика отдать одного из своих лидеров за бесценок.
Как имидж клуба улучшился после отказа ?
Они же были готовы продать
+47
-4
+43
просто Наиру нужно поменять фамилию на Тикнизиао
и два мульта в кармане
+43
-3
+40
тяжело будет семаку с 10 бразильцами и без Тикнизяна выиграть рфпл
+25
-6
+19
Такое ощущение, что руководство Локо хотело его продать, а Наир наоборот не хотел в Зенит. Видимо, ещё надеется на Европу
+24
-10
+14
Ответ Булгадарян Геворг
Красава. Ставьте сколько угодно минусов,но Наир отлично играет и в европейском середняка не потеряется. Зенит это помойка,делать там нечего
Завтра прочтёшь, что "Зенит и Тикнизян согласовали условия контракта".
+17
-4
+13
Я ухожу к режиссеру Якину, только ты меня, Шурик, пока не выписывай, мало ли чего.
+11
0
+11
Ответ error505
Комментарий удален модератором
не из СПб, но вздохнул с облегчением) для Зенита так даже лучше
+15
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Красава. Ставьте сколько угодно минусов,но Наир отлично играет и в европейском середняка не потеряется. Зенит это помойка,делать там нечего
+55
-45
+10
Ответ Булгадарян Геворг
Красава. Ставьте сколько угодно минусов,но Наир отлично играет и в европейском середняка не потеряется. Зенит это помойка,делать там нечего
Если чемпион с лучшим стадион и инфраструктурой, первым бюджетом и рейтингом УЕФА - п0мойка, то кем являются тогда московские клубы
+9
-1
+8
Ответ локо чемпик
просто Наиру нужно поменять фамилию на Тикнизиао и два мульта в кармане
А за Тикнизиньо двушку не дадут?
+6
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+6
Ответ error505
Комментарий удален модератором
с чего вдруг. не хочет и не надо. и без него хватало)
+9
-4
+5
На спортсе цитируют Взените.
Николай, это успех, я считаю
+6
-2
+4
Ответ Альтависта
Тикнизян сделал для имиджа клуба больше, чем всё руководство, готовое по первому же требованию газовика отдать одного из своих лидеров за бесценок.
т.е. клуб был готов заработать на трансфере блеснувшего в этом сезоне игрока, но для тебя это плохо? Крыльям привет не хочешь передать?)
+6
-2
+4
Хорошая новость. Хорошая реакция
+3
0
+3
Ответ ulanov.vladislav95@list.ru
а сколько он в Локо получает интересно ?!
600к
+3
0
+3
Ответ Булгадарян Геворг
Крыша не делает стадион лучшим. Мне вот совершенно не понравилось на стадионе, тот же Динамо в разы лучше. Рейтинг УЕФА и чемпионство сейчас не означают ничего. Бюджет зенита сегодня есть,а завтра надеюсь не будет, и клуб спокойно как в старые добрые будет в конце таблицы. Локомотив это история куда значимее, клуб с молодыми русскими ребятами. А бразильская помойка пусть собирает по латинской Америке игроков,
Потому что ты Зенит не любишь, лол поэтому и не понравилось на стадионе. Я нейтрален был на Камп Ноу, Открывашке, Газпром Арене. У Зенита очень классный стадик, конкурсы на проведение финалов ЛЧ и Фифа просто так не выигрываются
+3
-1
+2
Ответ PIT-BUL
тяжело будет семаку с 10 бразильцами и без Тикнизяна выиграть рфпл
Потому что самый лучший из бразильян - Наир Тикнизян.
+2
0
+2
Ответ Альтависта
Тикнизян сделал для имиджа клуба больше, чем всё руководство, готовое по первому же требованию газовика отдать одного из своих лидеров за бесценок.
А может, наоборот? Свой поднял в глазах болельщиков , а клуб поопустил?)
+4
-2
+2
Ответ Булгадарян Геворг
Крыша не делает стадион лучшим. Мне вот совершенно не понравилось на стадионе, тот же Динамо в разы лучше. Рейтинг УЕФА и чемпионство сейчас не означают ничего. Бюджет зенита сегодня есть,а завтра надеюсь не будет, и клуб спокойно как в старые добрые будет в конце таблицы. Локомотив это история куда значимее, клуб с молодыми русскими ребятами. А бразильская помойка пусть собирает по латинской Америке игроков,
С молодыми русскими ребятами, которые покупаются из крыльев после полугода нормальной игры. Баварию принято хейтить за это, локомотиву же ставят это в плюс.
пс болельщик крыльев
+2
0
+2
Ответ ulanov.vladislav95@list.ru
а сколько он в Локо получает интересно ?!
0,5-0,6 где то
+3
-1
+2
Ну и правильно. Летом можем увидеть Сассуоло или Осасуну Тикнезяна
+2
0
+2
Ответ Barvex
Завтра прочтёшь, что "Зенит и Тикнизян согласовали условия контракта".
Сильно расстроюсь.
+3
-1
+2
Ответ Геннадий Киселев
А за Тикнизиньо двушку не дадут?
тут уже можно и на три претендовать))
+2
0
+2
самоирония
+5
-3
+2
Браво!Поступил как неподкупный футболист!Удачи Тикнизяну в Локомотиве
+9
-7
+2
Если так разобраться, то в общем-то для него всё норм.
Он и в Локо норм получает. А тут на кону был переезд в Москву, уклад жизни менять, новая команда и возможно путь лавочника.
Не факт что он шибко то хотел в Зенит.
Ему предложили 1.2 мульта, он решил что терять то нечего и пошёл Ва-банк: дайте два))

Не проканало, ну значит будет жить как жил и играть в Локо.
+6
-4
+2
Молодой ара, не умеет ещё торговаться))
+1
0
+1
Ответ Вадим Григорьев
А вот и первый уникум появился, ждём следующих
Кругового на Кругового, только с другой фамилией менять? Себе оставьте это чЮдо.
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0
+1
Ответ gvo
Пока своё слово держит. Вызывает уважение 👍
ага. цена его слову - 2 млн в год. Зенит был готов платить только 1,2 млн
+2
-1
+1
Ответ ГШ68
В ответ Яна Ромашкина отреагировала мемом "Не для тебя мама ягодку растила".
Яна поставила будильник на 3-30.
+1
0
+1
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