Тикнизян после срыва трансфера в «Зенит» выложил видео с мемом Directed by Robert B. Weide

Наир Тикнизян отреагировал мемом на срыв перехода в «Зенит».

Ранее стало известно, что трансфер в «Зенит» сорвался из-за расхождений по зарплате. Защитник « » запросил 2 млн евро в год при предложенных « » 1,2 млн евро.

На фоне сообщений о срыве трансфера Тикнизян опубликовал в сторис видео с мемом Directed by Robert B. Weide – вирусными титрами из ситкома «Умерь свой энтузиазм», которыми в соцсетях обозначают провалы или нелепые ситуации.