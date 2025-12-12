  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семшов о «Динамо» при Карпине: «Не надо было требовать чемпионства в первом же сезоне. Неправильно, что результаты каждый тур рассматривали под микроскопом»
23

Семшов о «Динамо» при Карпине: «Не надо было требовать чемпионства в первом же сезоне. Неправильно, что результаты каждый тур рассматривали под микроскопом»

Семшов: не надо было требовать от Карпина чемпионства в первом же сезоне.

Игорь Семшов считает, что Валерию Карпину нужно было дать время для работы с «Динамо».

В ноябре Карпин покинул клуб, и.о. тренера бело-голубых стал Ролан Гусев. После 18 туров «Динамо» занимает в РПЛ 10-е место.

«Почему еще до начала чемпионата все начали говорить, что «Динамо» обязано стать чемпионом? Тренер — не волшебник. Карпину нужно было время. Нужно было подобрать состав, донести свои требования.

Я сразу говорил, что не надо было требовать от Карпина чемпионства в первом же сезоне. Во втором сезоне — да, но не в первом. Новым футболистам тоже нужно было привыкнуть к новым требованиям. Потому что те же Осипенко и Глебов раньше в «Ростове» боролись за шестые‑седьмые места.

Результаты «Динамо» каждый тур рассматривали под микроскопом. Это неправильно, и мы видим, что из этого вышло», — сказал бывший футболист сборной России.

Что делать с Хаби Алонсо?26003 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoВалерий Карпин
logoИгорь Семшов
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лунев о «Динамо» при Карпине: «Дисциплина была – своеобразная. Но уже бессмысленно об этом говорить. Что было, то было»
9 декабря, 09:57
Сычев о «Динамо»: «Не вижу вектора. Приобретения были под систему, которая должна давать результат в борьбе за чемпионство. Пока команда далековата от этого»
9 декабря, 08:59
«Не считаю Карпина выдающимся тренером. Когда «Динамо» взяло Осипенко и Глебова, они должны были чемпионами стать? Это средние футболисты». Ловчев о специалисте
9 декабря, 08:41
Главные новости
Тест для тех, кто смотрел АПЛ еще до прихода Пепа. Справится не каждый
1 минуту назадТесты и игры
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Сассуоло», «Наполи» в гостях у «Удинезе», «Интер» против «Дженоа», «Ювентус» сыграет с «Болоньей»
54 минуты назад
Первый тренер Сафонова: «Матвей должен играть по спортивному принципу. Видимо, у Шевалье в контракте с «ПСЖ» пункт, чтобы он всегда выходил в старте»
сегодня, 04:30
Победы «Барсы» и «Арсенала», «Россия 25» выиграла на старте КПК, Сафонов снова сыграл за «ПСЖ» и другие новости
сегодня, 04:10
Мечтали про браслет Whoop? Мы разыгрываем три таких в новом квизе про ЛЧ
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Батраков и Кисляк — это даже не 10% от Радимова. Когда он начинал в ЦСКА, у всех было ощущение феномена, который мог все». Слуцкий о хавбеках
сегодня, 03:32
Итурральде об отмене гола «Осасуны» «Барсе»: «Катена споткнулся и налетел на Жоана Гарсию перед ударом Эррандо»
сегодня, 03:16
Артета о 2:1 с «Вулвс»: «Арсенал» сам усложнил себе задачу – это главный урок. Побеждать нужно увереннее. Мы провели 2-3 минуты абсолютно пассивно»
вчера, 22:42
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
12 декабря, 20:50Тесты и игры
Слот о Салахе: «Нет проблем, которые нужно урегулировать. Ситуация с ним такая же, как и с любым другим игроком»
вчера, 22:26
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Нидерландов. «Аякс» против «Фейеноорда»
8 минут назад
Футболистка Келли об оценке внешности: «Неуверенным в себе молодым девушкам это неприятно. Но это знак того, что мы становимся более успешными, чем кому-то хотелось бы»
19 минут назад
«Фрайбург» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
44 минуты назад
Кечинов о Черчесове и «Динамо»: «Он бы не отказался. С этим тренером любая топ-команда будет бороться за самые высокие места»
сегодня, 04:57
«Удинезе» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:42
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:14
Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде: «Хочу поиграть еще год». 41-летний игрок близок к продлению контракта с «Сармьенто» из Аргентины
сегодня, 04:00
«Милан» – «Сассуоло». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
сегодня, 03:44
Кечинов назвал Мусаева лучшим тренером РПЛ: «Проводит колоссальную работу. С игроками высокого класса работать сложнее, к каждому нужно найти подход»
сегодня, 02:48
Защитник «Рубина» Нижегородов: «Ждите меня в «Реале» через полгодика. У меня и отец, и дядя успешно играли против «Мадрида»
сегодня, 02:34