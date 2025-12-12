Семшов о «Динамо» при Карпине: «Не надо было требовать чемпионства в первом же сезоне. Неправильно, что результаты каждый тур рассматривали под микроскопом»

Семшов: не надо было требовать от Карпина чемпионства в первом же сезоне.

Игорь Семшов считает, что Валерию Карпину нужно было дать время для работы с «Динамо».

В ноябре Карпин покинул клуб, и.о. тренера бело-голубых стал Ролан Гусев. После 18 туров «Динамо» занимает в РПЛ 10-е место.

«Почему еще до начала чемпионата все начали говорить, что «Динамо » обязано стать чемпионом? Тренер — не волшебник. Карпину нужно было время. Нужно было подобрать состав, донести свои требования.

Я сразу говорил, что не надо было требовать от Карпина чемпионства в первом же сезоне. Во втором сезоне — да, но не в первом. Новым футболистам тоже нужно было привыкнуть к новым требованиям. Потому что те же Осипенко и Глебов раньше в «Ростове» боролись за шестые‑седьмые места.

Результаты «Динамо» каждый тур рассматривали под микроскопом. Это неправильно, и мы видим, что из этого вышло», — сказал бывший футболист сборной России.