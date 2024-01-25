Бобан ушел из УЕФА в знак протеста против планов Чеферина обнулить первый срок: «Это наивно, но правильно. Считаю идею фатальной»

Теги УЕФА Звонимир Бобан Александер Чеферин Футбол

Звонимир Бобан ушел из УЕФА из-за несогласия с действиями Александера Чеферина.

УЕФА объявил, что бывший полузащитник «Милана» покинул организацию «по взаимному согласию». 55-летний хорват с 2021 года занимал в УЕФА должность руководителя футбольного департамента.

Однако сам Бобан в открытом письме заявил, что ушел с поста в знак протеста против действий президента Союза европейских футбольных ассоциаций Александера Чеферина. Ранее стало известно, что Чеферин хочет внести поправки к уставу УЕФА и обнулить свой первый президентский срок, что позволит ему баллотироваться на пост в 2027 году.

«Я говорил с президентом УЕФА о проблеме, которая возникла во время последнего заседания исполнительного комитета в Гамбурге – о предложении изменить устав УЕФА, чтобы обеспечить возможность выдвижения Чеферина на новый срок после окончательного истечения нынешнего.

После того, как я выразил глубочайшую озабоченность и полное несогласие с самим предложением, президент ответил, что не видит в этом никакой правовой или морально-этической проблемы – и что он, без всякого сомнения, продолжит развивать эту идею, которую я считаю фатальной.

Я полностью осознаю, что нет ничего идеального, особенно я сам. Я также понимаю, что нам иногда приходится идти на компромиссы. Но если бы я согласился с таким трудным и неправильным решением, я бы пошел против принципов и ценностей, в которые я глубоко верю.

Я не претендую на роль какого-то героя и знаю, что многие придерживаются того же мнения, что и я. Возможно, это наивно, но, безусловно, правильно.

За эти три года мои отношения и сотрудничество с Александером и всеми коллегами в УЕФА были превосходными – я хотел бы поблагодарить их за это и пожелать им всего наилучшего. Мне очень жаль и грустно, но я покидаю УЕФА», – написал Бобан.

Обнулить первый срок – идея президента УЕФА. Чтобы быть у власти четыре лишних года

В УЕФА раскол из-за планов Чеферина переизбраться на 4-й срок. Некоторые считают, что словенец «поддается желанию остаться у власти»

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63 комментария
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На мой взляд, "обнуляющиеся" люди - слабые. Не прошли испытание властью, и она их сожрала. Самому себе уже не принадлежат, внутренние демоны одержали победу. Это слабость.
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Как не хорошо, в самой лучшей стране идею обнуления встречают с овациями. А тут даже против кто-то, чудеса) каким агентом его объявить?)
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Чеф по заветам ВладимВасилича...
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Бобан всегда был идейными и принципиальным.Вызывает уважение
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Просто Чеферин решил воспользоваться передовым международным опытом ведущей нравственной, патриотической страны-цивилизации и ее мудрого, многолетнего, но при этом молодого, сильного лидера
+29
-7
+22
Ответ Homelender_666
Почему он Василич?)
Его так главный поп страны назвал.
+21
-1
+20
Чеферин потом "освободит" Переса и Супер Лигу.
Заразная штука. Необходимо устранять под корень.
+21
-1
+20
Ответ TaR
Как говорится «Мы впереди планеты всей»)
А вот фиг вам. Вы за Рыгорычем.
+19
-2
+17
В лагере обнуленцев пополнение! Но Чеферин - лишь жалкая пародия, а вот нам посчастливилось наблюдать за оригиналом. Или не посчастливилось)
+19
-3
+16
Ответ Александр Сачков
И в чем разница между Алексием и Кириллом? В том, что последний поддерживает политика, который Вам не нравится? Так Алексий тоже вроде оппозиционером не был.
В чем разница, спрашиваете?
Для сравнения.

Обращение патриарха Алексия в декабре 1994 г.:
"Продолжающееся кровопролитие на земле Чечни вызывает в Русской Православной Церкви все большую тревогу. В этих условиях Церковь возвышает голос в защиту невинных жертв кровавого конфликта. Никакие, даже самые справедливые и законные соображения государственной пользы не могут оправдать жертвы и страдания мирного населения. Никакие, даже самые благие цели не должны достигаться методами насилия, могущими привести в итоге к многократному умножению зла, что будет губительно для всей России"

Обращение патриарха Кирилла в декабре 2022 г.:
"Многие очень долго не принимали во внимание и то, что относительно недалеко, всего в сотнях и даже десятках километров от наших жилищ, шла междоусобная война, развязанная в 2014 году против мирных людей в Донбассе. Миротворческие усилия России, направленные на прекращение этой войны, последовательно саботировались и властями Украины, и странами Запада, и дальнейшее развитие событий красноречиво свидетельствует об этом"

Нет ощущения, что в первом случае говорит священник, а во втором - партийный идеолог или политрук?
+12
0
+12
Ответ Guillermo
Комментарий скрыт
Что плохого в сменяемости власти?
+10
0
+10
Бобан игроком был классным и человеком оказался таким же)
+11
-2
+9
Ответ Homelender_666
Почему он Василич?)
Потому что, #####... я сам в недоумении.
+9
-1
+8
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Как не хорошо, в самой лучшей стране идею обнуления встречают с овациями. А тут даже против кто-то, чудеса) каким агентом его объявить?)
А его не нужно никем объявлять. К кормушке его больше не пустят. Он, конечно, какую-то работу найдет, да и по миру не пойдет из-за этого, но путь в ЧеферинЛэнд ему закрыт
+12
-4
+8
обнуление сроков - первый шаг к диктатуре и разложению институтов, далее - смерти организации, режима, страны...
уефа запустила процесс самоликвидации с момента появления у чефирина и окружения, мысли об обнулении,
сиречь - о вечной власти!
как и у всех его предшественников,
начиная с сашки македонского, чингис-хана и прочих гитлеров
как грится,
власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно!
+10
-3
+7
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Как не хорошо, в самой лучшей стране идею обнуления встречают с овациями. А тут даже против кто-то, чудеса) каким агентом его объявить?)
Так и в самой лучше стране были люди против. Просто и тут и там их слишком мало и поэтому их просто игнорируют :)
+8
-1
+7
Ответ Александр Сачков
Комментарий скрыт
Это у Вас он патриарх, а для меня он поп.Для меня был патриарх Алексий.
+11
-5
+6
И обязательно, чтобы на пеньках листы голосования подписывали. Без этого не обнулиться.
+6
-1
+5
Ответ Иван Орлов
удобно говорить о самой лучшей стране за её пределами наверное) так называемая либеральная победа в сети интернет
что вам всем эти либералы сделали-то. Чуть шаг в сторону от позиции партии - сразу либерал) в детстве они домагались до вас чтоли)
+4
0
+4
Как говорится «Мы впереди планеты всей»)
+4
-1
+3
Где-то я это уже видел )
+8
-6
+2
Ответ Александр Кожевников
Это у Вас он патриарх, а для меня он поп.Для меня был патриарх Алексий.
И в чем разница между Алексием и Кириллом? В том, что последний поддерживает политика, который Вам не нравится? Так Алексий тоже вроде оппозиционером не был.
+7
-5
+2
Мафия бессмертна
+2
0
+2
Ответ Александр Кожевников
Его так главный поп страны назвал.
😂
+3
-1
+2
Ещё один обнуляльщик)
+3
-1
+2
Ответ as009595@icloud.com
Бобан игроком был классным и человеком оказался таким же)
Как быстро вы в людях разбираетесь)
+1
0
+1
Ответ ПП ПП
А Вы не забыли что тоже самое пытается и Бах сделать. Значит и МОК - разлагается? Где почитать Вашу критику в адрес Уефа и МОК?
я озвучил универсальную формулу разложения,
вам трудно внести в неё фамилию баха самостоятельно?)
+1
0
+1
Ответ Александр Сачков
В чем именно? Если Бобану не нравится, что Чеферин пойдет на новый срок, пусть предложит альтернативу. Хотя бы в виде себя.
а то что чеферин хочет видеть себя и только себя безальтернативно? такие ради сохранения своего поста готовы на любые методы(благо пример плешивого ему как методичка), очернение конкурентов, угождение себе подобным. вроде бы европа да? но методы как у стран 3 мира. в африке и азии главы банановых держав под видом президентства насаждают свой тип монархии. руководители всяких эритрей, камерунов стали прям примером для европейских. уже не оттащишь за уши от кресла
+1
0
+1
Ответ Guillermo
Как быстро вы в людях разбираетесь)
Достаточно одного такого поступка
+1
0
+1
Ответ Александр Сачков
И в чем разница между Алексием и Кириллом? В том, что последний поддерживает политика, который Вам не нравится? Так Алексий тоже вроде оппозиционером не был.
кирилл весь такой мутный, на мутном движе табаком и спиртным поднялся в 90-е, стал по сути олигархом, Алексий же как то скромным запомнился, котлы за млны и бронированные люкс-иномарки не стали мемом с ним
+1
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+1
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