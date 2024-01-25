Бобан ушел из УЕФА в знак протеста против планов Чеферина обнулить первый срок: «Это наивно, но правильно. Считаю идею фатальной»
Звонимир Бобан ушел из УЕФА из-за несогласия с действиями Александера Чеферина.
УЕФА объявил, что бывший полузащитник «Милана» покинул организацию «по взаимному согласию». 55-летний хорват с 2021 года занимал в УЕФА должность руководителя футбольного департамента.
Однако сам Бобан в открытом письме заявил, что ушел с поста в знак протеста против действий президента Союза европейских футбольных ассоциаций Александера Чеферина. Ранее стало известно, что Чеферин хочет внести поправки к уставу УЕФА и обнулить свой первый президентский срок, что позволит ему баллотироваться на пост в 2027 году.
«Я говорил с президентом УЕФА о проблеме, которая возникла во время последнего заседания исполнительного комитета в Гамбурге – о предложении изменить устав УЕФА, чтобы обеспечить возможность выдвижения Чеферина на новый срок после окончательного истечения нынешнего.
После того, как я выразил глубочайшую озабоченность и полное несогласие с самим предложением, президент ответил, что не видит в этом никакой правовой или морально-этической проблемы – и что он, без всякого сомнения, продолжит развивать эту идею, которую я считаю фатальной.
Я полностью осознаю, что нет ничего идеального, особенно я сам. Я также понимаю, что нам иногда приходится идти на компромиссы. Но если бы я согласился с таким трудным и неправильным решением, я бы пошел против принципов и ценностей, в которые я глубоко верю.
Я не претендую на роль какого-то героя и знаю, что многие придерживаются того же мнения, что и я. Возможно, это наивно, но, безусловно, правильно.
За эти три года мои отношения и сотрудничество с Александером и всеми коллегами в УЕФА были превосходными – я хотел бы поблагодарить их за это и пожелать им всего наилучшего. Мне очень жаль и грустно, но я покидаю УЕФА», – написал Бобан.
Обнулить первый срок – идея президента УЕФА. Чтобы быть у власти четыре лишних года
В УЕФА раскол из-за планов Чеферина переизбраться на 4-й срок. Некоторые считают, что словенец «поддается желанию остаться у власти»
Заразная штука. Необходимо устранять под корень.
Для сравнения.
Обращение патриарха Алексия в декабре 1994 г.:
"Продолжающееся кровопролитие на земле Чечни вызывает в Русской Православной Церкви все большую тревогу. В этих условиях Церковь возвышает голос в защиту невинных жертв кровавого конфликта. Никакие, даже самые справедливые и законные соображения государственной пользы не могут оправдать жертвы и страдания мирного населения. Никакие, даже самые благие цели не должны достигаться методами насилия, могущими привести в итоге к многократному умножению зла, что будет губительно для всей России"
Обращение патриарха Кирилла в декабре 2022 г.:
"Многие очень долго не принимали во внимание и то, что относительно недалеко, всего в сотнях и даже десятках километров от наших жилищ, шла междоусобная война, развязанная в 2014 году против мирных людей в Донбассе. Миротворческие усилия России, направленные на прекращение этой войны, последовательно саботировались и властями Украины, и странами Запада, и дальнейшее развитие событий красноречиво свидетельствует об этом"
Нет ощущения, что в первом случае говорит священник, а во втором - партийный идеолог или политрук?
уефа запустила процесс самоликвидации с момента появления у чефирина и окружения, мысли об обнулении,
сиречь - о вечной власти!
как и у всех его предшественников,
начиная с сашки македонского, чингис-хана и прочих гитлеров
как грится,
власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно!
вам трудно внести в неё фамилию баха самостоятельно?)