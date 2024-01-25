Бобан ушел из УЕФА в знак протеста против планов Чеферина обнулить первый срок: «Это наивно, но правильно. Считаю идею фатальной»

Звонимир Бобан ушел из УЕФА из-за несогласия с действиями Александера Чеферина.

УЕФА объявил, что бывший полузащитник «Милана» покинул организацию «по взаимному согласию». 55-летний хорват с 2021 года занимал в УЕФА должность руководителя футбольного департамента.

Однако сам Бобан в открытом письме заявил, что ушел с поста в знак протеста против действий президента Союза европейских футбольных ассоциаций . Ранее стало известно, что Чеферин хочет внести поправки к уставу УЕФА и обнулить свой первый президентский срок, что позволит ему баллотироваться на пост в 2027 году.

«Я говорил с президентом УЕФА о проблеме, которая возникла во время последнего заседания исполнительного комитета в Гамбурге – о предложении изменить устав УЕФА, чтобы обеспечить возможность выдвижения Чеферина на новый срок после окончательного истечения нынешнего.

После того, как я выразил глубочайшую озабоченность и полное несогласие с самим предложением, президент ответил, что не видит в этом никакой правовой или морально-этической проблемы – и что он, без всякого сомнения, продолжит развивать эту идею, которую я считаю фатальной.

Я полностью осознаю, что нет ничего идеального, особенно я сам. Я также понимаю, что нам иногда приходится идти на компромиссы. Но если бы я согласился с таким трудным и неправильным решением, я бы пошел против принципов и ценностей, в которые я глубоко верю.

Я не претендую на роль какого-то героя и знаю, что многие придерживаются того же мнения, что и я. Возможно, это наивно, но, безусловно, правильно.

За эти три года мои отношения и сотрудничество с Александером и всеми коллегами в УЕФА были превосходными – я хотел бы поблагодарить их за это и пожелать им всего наилучшего. Мне очень жаль и грустно, но я покидаю УЕФА», – написал .

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