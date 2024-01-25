Леклер и «Феррари» официально продлили контракт на несколько лет
Шарль Леклер подписал новый контракт с «Феррари».
Предыдущее соглашение Шарля со Скудерией было рассчитано до конца 2024 года. Новый контракт, согласно официальному заявлению, будет рассчитан на еще несколько лет.
Ранее сообщалось, что «Феррари» и Леклер собираются подписать новый контракт на 5 лет – до 2029 года, в то время как нынешнему напарнику монегаска Карлосу Сайнсу предлагается более краткосрочное соглашение.
«Приятно осознавать, что я буду носить гоночный комбинезон «Феррари» на протяжении еще нескольких сезонов. Я с трех лет мечтал о выступлениях за эту команду. И эта команда стала моей второй семьей с тех пор, как я присоединился к Академии «Феррари» в 2016 году, и за последние пять лет мы многого добились вместе, пробиваясь как через тонкие, так и через толстые стены и препятствия.
Однако я верю, что лучшие времена у нас еще впереди и с нетерпением жду начала нового сезона, чтобы постараться добиться дальнейшего прогресса и быть конкурентоспособным в каждой гонке», – прокомментировал Леклер подписание нового контракта.
А Шарлю удачи и наконец-то выиграть титул❤️