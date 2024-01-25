Леклер и «Феррари» официально продлили контракт на несколько лет

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Авто

Шарль Леклер подписал новый контракт с «Феррари».

Предыдущее соглашение Шарля со Скудерией было рассчитано до конца 2024 года. Новый контракт, согласно официальному заявлению, будет рассчитан на еще несколько лет.

Ранее сообщалось, что «Феррари» и Леклер собираются подписать новый контракт на 5 лет – до 2029 года, в то время как нынешнему напарнику монегаска Карлосу Сайнсу предлагается более краткосрочное соглашение.

«Приятно осознавать, что я буду носить гоночный комбинезон «Феррари» на протяжении еще нескольких сезонов. Я с трех лет мечтал о выступлениях за эту команду. И эта команда стала моей второй семьей с тех пор, как я присоединился к Академии «Феррари» в 2016 году, и за последние пять лет мы многого добились вместе, пробиваясь как через тонкие, так и через толстые стены и препятствия.

Однако я верю, что лучшие времена у нас еще впереди и с нетерпением жду начала нового сезона, чтобы постараться добиться дальнейшего прогресса и быть конкурентоспособным в каждой гонке», – прокомментировал Леклер подписание нового контракта.

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10 комментариев
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Срок не объявляют,чтобы Сайнц не начал атмосферу в команде портить?

А Шарлю удачи и наконец-то выиграть титул❤️
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Леклерим!
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Жаль. Отличный пилот, который не станет чемпионом! (((
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Ответ Дмитрий Шкурко
Жаль. Отличный пилот, который не станет чемпионом! (((
Может повезёт, зацепит один на пересменке эры между нынешним гегемоном и каким-то будущем, и сложится удачно обстоятельства.
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Думаю это будет последний контракт с Феррари если страдания так и продолжатся
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Феррари хорошо, Шарлю не очень
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Ответ Дмитрий Шкурко
Жаль. Отличный пилот, который не станет чемпионом! (((
А какой у него был выбор? В РБ не возьмут, в остальных командах нет мест, или они не хуже фур, и там он тоже не станет чемпионом. Там наверняка с опциями продления в любом случае.
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Ответ Дмитрий Шкурко
Жаль. Отличный пилот, который не станет чемпионом! (((
Ну это еще посмотрим, потенциал у него есть, осталось удачную машину и всё может сложиться.
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Ответ WhitePeacock
Срок не объявляют,чтобы Сайнц не начал атмосферу в команде портить? А Шарлю удачи и наконец-то выиграть титул❤️
Мне кажется, что Сайнц должен знать/узнать, в одной команде все таки
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Ответ WhitePeacock
Срок не объявляют,чтобы Сайнц не начал атмосферу в команде портить? А Шарлю удачи и наконец-то выиграть титул❤️
Это у них такая стратегия, как и в гонках: никто не знает, что будет.
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