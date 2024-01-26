Воронков забросил 11-ю шайбу в сезоне в матче с «Калгари». У него 24 очка в 41 игре

Теги Коламбус Калгари НХЛ Дмитрий Воронков Хоккей

Дмитрий Воронков забросил 11-ю шайбу в сезоне в матче с «Калгари».

Форвард «Коламбуса» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Флэймс» (5:2). 

На счету 23-летнего россиянина стало 24 (11+13) очка в 41 игре при полезности «+5».

Россиянин делит 6-е место по очкам среди новичков и занимает 4-е место по голам, уступая только Коннору Бедарду («Чикаго», 15), Марко Росси («Миннесота», 13) и своему партнеру Адаму Фантилли (12). 

Сегодня Воронков (14:10, 4:19 – в большинстве, «0») нанес 3 броска в створ и применил 2 силовых приема. 

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не, ну он просто эталонно играет на пятаке, даже в НХЛ.
+6
-1
+5
Совсем неплохо для первого сезона! Молорик Ворон!
+5
-2
+3
Ответ Серый
Не, ну он просто эталонно играет на пятаке, даже в НХЛ.
Ну скорее)он эталонно находится, там он эталонно бесит там заща и вратаря, он не сказать что он прям клюшкой играет как то филигранно, он скорее может до мешать доковырять, устроить в целом отличный замес на пятаке. Вот Чаянек был, он прям мог десять положений клюшки поставить что бы изменить траекторию, с лопаты намудрить..или Капризов кстати.А еще лучше Хольмстрем который и так мог и эдак мог.Ворон чисто бесячий бык на пятаке,хотя конечно иногда бывает такие подправления аки конфекта.
Норм результат по очкам для Ворона сейчас он где то у своего потолка. в целом так карьера и может пройти, как бдуто опускать в стабильный боттом, очков будет по меньше, но все, всё ранво будуи им довольны, все таки биццабороцца он мастер!Ему надо работать и работать что бы увеличить атакующие продуктивность, у него очень проблемный бросок, и по силе и по точности и по высоте, у него с лопаты тоже все таки себе, у него хорошо там где толкатся и там где перемещатся надо
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий