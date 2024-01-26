Воронков забросил 11-ю шайбу в сезоне в матче с «Калгари». У него 24 очка в 41 игре
Дмитрий Воронков забросил 11-ю шайбу в сезоне в матче с «Калгари».
Форвард «Коламбуса» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Флэймс» (5:2).
На счету 23-летнего россиянина стало 24 (11+13) очка в 41 игре при полезности «+5».
Россиянин делит 6-е место по очкам среди новичков и занимает 4-е место по голам, уступая только Коннору Бедарду («Чикаго», 15), Марко Росси («Миннесота», 13) и своему партнеру Адаму Фантилли (12).
Сегодня Воронков (14:10, 4:19 – в большинстве, «0») нанес 3 броска в створ и применил 2 силовых приема.
Норм результат по очкам для Ворона сейчас он где то у своего потолка. в целом так карьера и может пройти, как бдуто опускать в стабильный боттом, очков будет по меньше, но все, всё ранво будуи им довольны, все таки биццабороцца он мастер!Ему надо работать и работать что бы увеличить атакующие продуктивность, у него очень проблемный бросок, и по силе и по точности и по высоте, у него с лопаты тоже все таки себе, у него хорошо там где толкатся и там где перемещатся надо