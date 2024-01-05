«Зенит» берет бразильцев и Ахметова, спасение «Барсы» на 93-й, США против Швеции в финале МЧМ, канадский фигурист обвинен в изнасиловании и другие новости

1. Главный инсайд четверга: Ильзат Ахметов переходит в «Зенит» из «Краснодара». Игрока выкупят за 850 тысяч евро, контракт – на 3,5 года.

2. «Барселона» на 93-й минуте вырвала победу над «Лас-Пальмасом» – 2:1! Илкай Гюндоган заработал и сам реализовал пенальти после удаления Синкгравена, Канселу получил травму, новичок каталонцев Витор Роке дебютировал, выйдя на замену.

По итогам первого круга Ла Лиги «Барса» на 7 очков отстает от «Реала» и «Жироны», «Атлетик» и «Атлетико» – в 10 баллах от лидеров.

3. «Зенит» выкупает нападающего Педро дос Сантоса у «Коринтианс», игрок присоединиться к питерцам 12 января. Кроме того, клуб объявил о трансфере защитника Нино из «Флуминенсе».

А вот с переходом Артура из «Палмейрас» возникла заминка: бразилец, по разным данным, сомневается из-за климата и удаленности от семьи, конфликта на Украине или просто хочет остаться в команде и вернуть себе место в составе.

4. Сборная США обыграла Финляндию в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею, Швеция победила Чехию. Таким образом, американцы и шведы встретятся в финале, чехи и финны разыграют бронзу.

5. Канадского фигуриста Николая Соренсена обвинили в изнасиловании. Инцидент произошел в 2012 году.

6. Три россиянина выбраны НХЛ для участия в Матче звезд – Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Никита Кучеров («Тампа») и Кирилл Капризов («Миннесота»). Александру Овечкину лига предпочла Тома Уилсона, а Артемий Панарин сам отказался от участия в мероприятии, так как вместе с женой Алисой ожидает рождения второго ребенка.

7. НХЛ. «Рейнджерс» победили «Чикаго» (4:1), Панарин набрал 1+1 и делит 3-е место в гонке бомбардиров. Лидировавшего в ней Кучерова догнал форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон, набравший 2+1 в матче с «Далласом» (5:4 ОТ) – у обоих игроков по 64 очка. «Коламбус» одолел «Филадельфию» (3:2 Б), Тарасов отразил 39 из 41 броска и 3 буллита из 3 в серии. Все результаты дня – здесь.

8. Компания Ineos не хочет увольнять Эрика тен Хага из «МЮ» как минимум до конца сезона, однако еще более слабые результаты могут вынудить к такому шагу.

9. Норвежский лыжник Харальд Амундсен выиграл гонку преследования классикой на этапе «Тур де Ски» в Давосе, Деннестад – 2-й, Ниенге – 3-й. Финка Кертту Нисканен победила в женском пасьюте, Бреннан – 2-я, Диггинс – 3-я.

10. Роман Сафиуллин победил Алексея Попырина и вышел в 1/4 финала турнира в Брисбене. 16-летняя Мирра Андреева впервые вышла в четвертьфинал на уровне WTA.

11. «Ювентус» вышел в 1/4 финала Кубка Италии, разгромив «Салернитану» – 6:1! Забили 5 разных игроков «бьянконери», 6-й мяч – автогол. У «Юве» уже 14 матчей подряд нет поражений – 11 побед и 3 ничьих.

12. НБА. 44 очка Адетокумбо помогли «Милуоки» обыграть в гостях «Сан-Антонио» и другие результаты.

13. «Милан» может уволить главного тренера Стефано Пиоли летом. Конте – единственный кандидат на замену.

14. РФС планирует организовать более 8 товарищеских матчей для сборной России в 2024 году.

15. Криштиану Роналду вручат приз имени Марадоны как лучшему бомбардиру 2023 года на церемонии Globe Soccer Awards. Мероприятие пройдет 19 января.

16. Между Дарвином Хэмом и игроками «Лейкерс» усиливаются разногласия, пишет The Athletic. Разобщенность между тренером и командой возникла из-за огромной ротации и недавних изменений в составе.

17. Театр трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Киселевой в 2023 году получил гранты на 87 млн рублей от президентского фонда для проведения спектаклей на воде.

18. Килиан Мбаппе откажется от 70-80 млн евро, если решит бесплатно уйти из «ПСЖ».

19. Джуд Беллингем – самый дорогой игрок мира по версии CIES – 267,5 млн евро. Холанд, Винисиус, Родриго и Сака стоят больше 200 млн, Рэшфорд – 14-й, Нуньес – 19-й.

Цитаты дня.

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Буффон о лудомании: «Зависимость возникает из постоянства ставок. Государство поощряет азартные игры, стадионы переполнены рекламой»

Алина Загитова: «Путин всегда поддерживал спорт, и поэтому со своей стороны я тоже поддерживаю его»

Олег Романцев: «Не думаю, что наша тренерская школа уступает зарубежным. Специалистов не приглашают из-за так называемых санкций, дело не в квалификации»

Тикнизян о подъемах в 3:30 ради Ромашкиной: «Я люблю жену, мне важно проводить ее на работу. Потратить 20 минут на такси, а потом лечь спать на 5-6 часов – не проблема»

Матвей Мичков: «Россия бы выиграла МЧМ-2024, если бы мы выступали. Без сборной России матчи скучнее, конкуренция намного меньше»

Широков о возвращении России: «С позиции страны-победителя будем диктовать условия УЕФА. Президент очень трепетно относится к законам, везде их соблюдает – просто вернемся на свои позиции»

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