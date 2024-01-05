«Барса» на 7 очков отстает от «Реала» и «Жироны» после 1-го круга Ла Лиги. «Атлетик» и «Атлетико» – в 10 баллах от лидеров

Завершился первый круг Ла Лиги.

Лидируют в таблице чемпионата после 19 матчей «Реал» и « » – у них по 48 очков. «Бланкос» опережают соперника благодаря дополнительным показателям.

« », которая сегодня обыграла «Лас-Пальмас» (2:1), идет на 3-м месте и отстает от лидеров на 7 баллов.

«Атлетик» и « » идут на 4-м и 5-м местах соответственно, набрав по 38 баллов. На 6-й строчке расположился « » (32 очка).

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