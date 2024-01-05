«Барса» на 7 очков отстает от «Реала» и «Жироны» после 1-го круга Ла Лиги. «Атлетик» и «Атлетико» – в 10 баллах от лидеров

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Атлетик Реал Сосьедад Ла Лига Жирона Футбол

Завершился первый круг Ла Лиги.

Лидируют в таблице чемпионата Испании после 19 матчей «Реал» и «Жирона» – у них по 48 очков. «Бланкос» опережают соперника благодаря дополнительным показателям.

«Барселона», которая сегодня обыграла «Лас-Пальмас» (2:1), идет на 3-м месте и отстает от лидеров на 7 баллов.

«Атлетик» и «Атлетико» идут на 4-м и 5-м местах соответственно, набрав по 38 баллов. На 6-й строчке расположился «Реал Сосьедад» (32 очка).

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71 комментарий
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Ответ Cruel Snake
Негрейры уже нет, а дело его живёт. Не было там никого пенальти, левая красная. МЧК судейские
чистый пендаль
+30
-6
+24
Ответ Рычаг Барсика
Комментарий скрыт
Если бы такой пенальти дали Реалу, то болельщики Реала говорили бы что это чистейший пенальти )

Но это, видимо, другое )
+30
-7
+23
Ответ Рычаг Барсика
Комментарий скрыт
Если бы такой пенальти дали Реалу, то было бы куча комментариев про характер от сливок
+14
-2
+12
Все, кто пишет про левую пенку либо совсем не разбираются в футболе и правилах, либо латентные сливочные.
Если бы не толчок, то Гюндоган спокойно бы замыкал в пустые.
+26
-19
+7
Ответ Cruel Snake
Негрейры уже нет, а дело его живёт. Не было там никого пенальти, левая красная. МЧК судейские
Фанатки сперосливочных каким местом смотрят футбол?)
+11
-5
+6
Играли плохо, но пенальти и красная 100%.
+4
0
+4
Ответ xQcoW
Походу этого рэфа будут теперь почаще назначать на игры бчк.
ну да, конеч. за фол на роберто за майку раздал жк - ему же и хави. Боковой тоже видел и 0 реакции
+6
-2
+4
Лапорта уже отправляет судейке футболку бчк и бесплатную годовую подписку в спотифай
+5
-3
+2
10 негрейр из 10 этому судейке!
+7
-6
+1
Ответ Дамир Байназаров
Фанатки сперосливочных каким местом смотрят футбол?)
Они из комнаты ВАР смотрят вместе с Пересом))
+1
0
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Ответ Дамир Байназаров
Комментарий скрыт
Страшно смешно смотреть этот г футбол. Зашёл посмотреть как Лас Пальмос будет унижать. А у них ничью позорно отобрали
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Ответ Рычаг Барсика
Комментарий скрыт
А сейчас стоит вой из Мадрида) В чем разница?)
+6
-5
+1
Ответ Iamliam
Сливочковые говорят об отскоках Барсы, хотя последние 2 их матча это были 200% отскоки со счетом 1:0 на последних минутах)) В чужом глазу соринку, в своем глазу бревно..
давно ли 78 минута стала "последней"?
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Ответ Дамир Байназаров
Хозяин мадридских
Хозяин мадридских потных футболок, которые игроки Реала вам отдают)
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Ответ Cruel Snake
Фанат который прозвище клуба за который болеет не знает 😂Туда вам и дорога. Судя по игре уже направляются
Все эти псевдофанаты рычагов балаболы. Денег не могут собрать для своего идола из каталонии.
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Ответ Raul14
фк спотифай это позор испанского футбола, надеюсь его адекватные болелы согласны со мной) Я сегодня после левой пенки не удивился, ибо творения Эвребе и Айтекина никто уже не переплюнет))
Ты прав. Любой рычагофил кидает минусы, но когда надо помочь своему идолу, то сразу прячутся. Собрали бы денег или записали видео для лапорты, где дёргают рычаги.
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Ответ Рычаг Барсика
У тебя ошибка, т9 видимо, себя ты хотел написать
Ахахах, вот это ты стрелочник. Впринципе, если человек может только переводить стрелки и больше никак не может ответить, то с этим человеком всë понятно.
Кстати тебе надо ещë уринотерапию прописать, ты же фанат среала
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Ответ Abdul Aziz
Судя по первым комментам, фанаты Реала смотрят матчи Барсы чаще, чем фанаты Барсы😄😄 Идите спать!
Какое-то ограниченное мышление. Может многим просто нравится смотреть футбол? Я могу в день посмотреть 3-4 матча, если есть возможность, и Барсу в том числе.
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Ответ фк кабинет
Судья прекрасно поработал за нашу барсу.За последние 10 минут придумав Лас Пальмасу 3 жёлтые+красную+пенальти.Спасибо Пабло Фуэртес!!!
Я твою мать трахал, кусок говна
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Сливочковые говорят об отскоках Барсы, хотя последние 2 их матча это были 200% отскоки со счетом 1:0 на последних минутах))
В чужом глазу соринку, в своем глазу бревно..
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