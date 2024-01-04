Ахметов переходит в «Зенит» из «Краснодара» («Это футбол, брат!»)
Ильзат Ахметов близок к переходу в «Зенит».
Как сообщает телеграм-канал «Это футбол, брат!», хавбек переходит из «Краснодара» в «Зенит».
Ахметов выступает за «Краснодар» с 2022 года, он перешел из ЦСКА. В этом сезоне Ильзат провел 15 матчей в Мир РПЛ и забил 2 гола.
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И зачем он Зениту ?…
А Краснодар, получается, за оставшиеся полгода контракта Ильзата получит какие-то деньги )
Помните, Ильзат перед ЦСКА проходил просмотр в Зените, но Семак от него лично отказался. Что поменялось?