Ахметов переходит в «Зенит» из «Краснодара» («Это футбол, брат!»)

Ильзат Ахметов близок к переходу в «Зенит».

Как сообщает телеграм-канал «Это футбол, брат!», хавбек переходит из « » в « ».

Ахметов выступает за «Краснодар» с 2022 года, он перешел из ЦСКА. В этом сезоне Ильзат провел 15 матчей в Мир РПЛ и забил 2 гола.

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