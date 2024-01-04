Ахметов переходит в «Зенит» из «Краснодара» («Это футбол, брат!»)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Ильзат Ахметов Это футбол, брат! Футбол

Ильзат Ахметов близок к переходу в «Зенит».

Как сообщает телеграм-канал «Это футбол, брат!», хавбек переходит из «Краснодара» в «Зенит». 

Ахметов выступает за «Краснодар» с 2022 года, он перешел из ЦСКА. В этом сезоне Ильзат провел 15 матчей в Мир РПЛ и забил 2 гола.

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76 комментариев
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Ответ Amalfitano
Зачем? Или кто-то вытянул короткую спичку?
Это футбол, брат.
+53
-2
+51
Когда не решил с какой командой чемпионство брать бгг
+51
-1
+50
Ильзат даже не основной в Краснодаре - он в среднем провел 33 минуты в РПЛ в этом сезоне, всего лишь 5 раз выйдя в старте из 18 матчей.
И зачем он Зениту ?…

А Краснодар, получается, за оставшиеся полгода контракта Ильзата получит какие-то деньги )
+44
-3
+41
Ответ Roman
Ослабляет конкурента, узнаю Зенит
Да тут ещё вопрос, кто кого ослабил.
+32
-6
+26
Блин, авторитетные нынче источники инсайдов с авторитетными названиями.
+21
-3
+18
Ответ Кирилл
Ильзат даже не основной в Краснодаре - он в среднем провел 33 минуты в РПЛ в этом сезоне, всего лишь 5 раз выйдя в старте из 18 матчей. И зачем он Зениту ?… А Краснодар, получается, за оставшиеся полгода контракта Ильзата получит какие-то деньги )
Скамейку чтобы полировать, а Ильзат по крупным числам на банковском счёте соскучился
+12
-2
+10
Ответ Кирилл
Ильзат даже не основной в Краснодаре - он в среднем провел 33 минуты в РПЛ в этом сезоне, всего лишь 5 раз выйдя в старте из 18 матчей. И зачем он Зениту ?… А Краснодар, получается, за оставшиеся полгода контракта Ильзата получит какие-то деньги )
Наверное за Тем же, за чем толпа россиян сидят на банке у них, на всякий случай
+15
-8
+7
Ослабляет конкурента, узнаю Зенит
+29
-24
+5
Сомнительно, но ОКЭЙ
+5
0
+5
Ответ Кирилл
Ильзат даже не основной в Краснодаре - он в среднем провел 33 минуты в РПЛ в этом сезоне, всего лишь 5 раз выйдя в старте из 18 матчей. И зачем он Зениту ?… А Краснодар, получается, за оставшиеся полгода контракта Ильзата получит какие-то деньги )
ну как минимум , потому что у Зенита беда с лимитом , я так думаю . плюс Я так понимаю многие на выход либо в это ТО , либо летом. сутормин, Чистяков итд поэтому логично что надо набирать паспортистов
+5
0
+5
Зачем он нужен ???
+8
-3
+5
Чушь какая-то
+6
-2
+4
Зачем? Или кто-то вытянул короткую спичку?
+5
-2
+3
Сомнительно конечно, но им с болота виднее)
+18
-15
+3
Ответ Valentin Efimenko
Блин, авторитетные нынче источники инсайдов с авторитетными названиями.
Нормальное название, брат
+3
0
+3
Ответ Александер Мухаметшин
Ну ЦСКА его у Зенита перехватил. Семак его лично очень хотел.
Кого перехватил? Он полтора месяца у Семака на предсезонках играл, но его даже бесплатно подписывать не стали.
+2
0
+2
Ответ Андрей Балабаев
Ну что вы. У них прекрасная селекция. Тилы, Рошы и Кралы не дадут соврать
Ну так другое дело вываливать по 20 млн за бразилов, чтобы брать лигу и отлетать от Брюгге, тут без серьезного менеджмента ну никак!)
+2
0
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На теплую газовую лавку с тёплой краснодарской. Будет конечно же фейл, если быки возьмут РПЛ))
Помните, Ильзат перед ЦСКА проходил просмотр в Зените, но Семак от него лично отказался. Что поменялось?
+3
-1
+2
Вместо Бакаева на скамью?
+3
-1
+2
Ответ ДудьСдулся
типичная тактика Зенита--ослабить конкурента.
Вряд ли забрать Ахметова можно считать ослаблением конкурента
+4
-2
+2
Ответ tony
Игрок уровня Пари НН переходит между командами, которые бьются за чемпионство. Ситуация класс.
Круговорот лимитчиков в природе.
+2
0
+2
сентябрь. Ильзат Ахметов: «Хочу взять трофей с «Краснодаром» и уехать в европейский топ-клуб»
+3
-1
+2
Может повторить путь Маги Оздоева
+2
0
+2
Можно только гадать, что такого особенного российские топ клубы находят в этом натурализованном лимитчике.
+2
-1
+1
Бред. Ни он Зениту не нужен, не Зенит ему. Он железно на лавку сядет и очень плотно. Вообще без вариантов
+2
-1
+1
Ответ ТрактоПоктер
Сомнительно конечно, но им из хлева виднее)
Ну что вы. У них прекрасная селекция. Тилы, Рошы и Кралы не дадут соврать
+10
-9
+1
Ответ Alyur
Ребята, только время покажет. Я помню, что говорили про Зырянова при переходе в Зенит. А оказалось что попали в десятку.
Ну вы сравнили. Зырянов приходил с приличным опытом командной умной игры из играющего коллектива Петренко. А этот не пойми кто с не пойми с какой игрой. Уже есть такие: Мостовой, Круговой и прочие Сутормины. Все вроде где-то что-то как-то и никто из них не может ничего существенного.
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0
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Ответ ZarvuR2020
Надеюсь фейк, если с Изидором понятно было, берут напа на лавку, то зачем нужен Ахметов я не понимаю. Дешёвый паспортист и всё.
Дешевый паспортист) Ключевое.
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И зачем он им, если у зенита Бакаев в аренде находится, у этого уровень ещё ниже
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Очередной игрок на банку
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