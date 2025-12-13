РФС получит 3,83 млн евро от УЕФА за сезон-2025/26 в рамках финансирования клубов, не участвующих в еврокубках

РФС получит 3,83 млн евро от УЕФА.

РФС получит 3,83 миллиона евро от УЕФА в рамках солидарных выплат для клубов, не участвующих в еврокубках.

Суммарная доля средств, выделяемая клубам, которые не выступают в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, составляет 7% от прогнозируемых доходов, но не более 308 миллионов евро.

Федерации Италии, Испании, Англии, Франции и Германии получат по 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне РФС получил 3,381 миллиона евро от УЕФА в рамках финансирования клубов, не участвующих в еврокубках.