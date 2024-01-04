Наир Тикнизян считает, что ранние подъемы не влияют на его спортивные показатели.

Ранее жена защитника «Локомотива», ведущая « » Яна Ромашкина, рассказала, что встает рано утром, чтобы проводить ее на работу.

– В интернете разошлась история с подъемами в 3:30 ради того, чтобы отвезти Яну на эфир. Вряд ли тренерский штаб «Локомотива» обрадовался этой новости…

– По факту – да, это нарушение спортивного режима. Но вопрос в том, что, если у тренерского штаба возникнет претензия или видение того, что я недорабатываю на тренировках, хожу сонный и не выспавшийся, и это будет влиять на тренировочный процесс, конечно, я пересмотрю свой взгляд на данную ситуацию.

На данный момент мне это не мешает: потратить 20 минут на такси туда‑обратно, а потом лечь спать еще на 5-6 часов – для меня это не является проблемой.

Это моя жена, я к ней отношусь таким образом, я ее люблю, и для меня важно проводить ее на работу. Ну и еще это же не каждый день происходит. Иногда могу ей просто заказать такси и остаться дома, все зависит от конкретной ситуации, – сказал Тикнизян.

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