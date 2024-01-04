Тикнизян о подъемах в 3:30 ради Ромашкиной: «Я люблю жену, мне важно проводить ее на работу. Потратить 20 минут на такси, а потом лечь спать на 5-6 часов – не проблема»
Наир Тикнизян считает, что ранние подъемы не влияют на его спортивные показатели.
Ранее жена защитника «Локомотива», ведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина, рассказала, что Тикнизян встает рано утром, чтобы проводить ее на работу.
– В интернете разошлась история с подъемами в 3:30 ради того, чтобы отвезти Яну на эфир. Вряд ли тренерский штаб «Локомотива» обрадовался этой новости…
– По факту – да, это нарушение спортивного режима. Но вопрос в том, что, если у тренерского штаба возникнет претензия или видение того, что я недорабатываю на тренировках, хожу сонный и не выспавшийся, и это будет влиять на тренировочный процесс, конечно, я пересмотрю свой взгляд на данную ситуацию.
На данный момент мне это не мешает: потратить 20 минут на такси туда‑обратно, а потом лечь спать еще на 5-6 часов – для меня это не является проблемой.
Это моя жена, я к ней отношусь таким образом, я ее люблю, и для меня важно проводить ее на работу. Ну и еще это же не каждый день происходит. Иногда могу ей просто заказать такси и остаться дома, все зависит от конкретной ситуации, – сказал Тикнизян.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
– Значит, ваши зарплаты заслужены.
– А как они могут быть незаслуженными? Многие люди видят только верхушку айсберга – как 22 человека бегают по полю и бьют по мячу, но не видят и 90 процентов того, что происходит за кадром.
Но заинтересовали цифры... Чтобы потратить 20 минут на: вызов такси, потом поездку в один конец, потом поездку обратно - это надо жить на соседней улице с местом работы)
Это я условно, но в целом вообще какая разница во сколько встает человек, если важно учитывать содержимое а не время? Уж извини, что у него другой график в отличие от твоего