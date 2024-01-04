Тикнизян о подъемах в 3:30 ради Ромашкиной: «Я люблю жену, мне важно проводить ее на работу. Потратить 20 минут на такси, а потом лечь спать на 5-6 часов – не проблема»

Теги Локомотив премьер-лига Россия телевидение девушки и спорт Матч ТВ Наир Тикнизян Футбол

Наир Тикнизян считает, что ранние подъемы не влияют на его спортивные показатели.

Ранее жена защитника «Локомотива», ведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина, рассказала, что Тикнизян встает рано утром, чтобы проводить ее на работу.

– В интернете разошлась история с подъемами в 3:30 ради того, чтобы отвезти Яну на эфир. Вряд ли тренерский штаб «Локомотива» обрадовался этой новости…

– По факту – да, это нарушение спортивного режима. Но вопрос в том, что, если у тренерского штаба возникнет претензия или видение того, что я недорабатываю на тренировках, хожу сонный и не выспавшийся, и это будет влиять на тренировочный процесс, конечно, я пересмотрю свой взгляд на данную ситуацию.

На данный момент мне это не мешает: потратить 20 минут на такси туда‑обратно, а потом лечь спать еще на 5-6 часов – для меня это не является проблемой.

Это моя жена, я к ней отношусь таким образом, я ее люблю, и для меня важно проводить ее на работу. Ну и еще это же не каждый день происходит. Иногда могу ей просто заказать такси и остаться дома, все зависит от конкретной ситуации, – сказал Тикнизян.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

74 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Бровочник
Он же любит
Ездить на такси
+138
-3
+135
А сама она на такси никак не доедет?
+133
-9
+124
Ответ Фархат Гайдаров
Щас соберутся в комментариях настоящие мужики и объяснят как надо любить жену
Ну это как минимум странно, провожать до работы на такси и ехать обратно. Я понимаю, если он принципиально возил ее лично на своем авто
+127
-4
+123
Ответ Люблю Марго Робби
А сама она на такси никак не доедет?
Он же любит
+49
-3
+46
типичный степашка
+39
-6
+33
В восстановлении профессионального спортсмена сон играет очень важную роль. Поэтому у тренерского штаба должны быть претензии уже сейчас, не дожидаясь какого-то негативного эффекта.
+34
-3
+31
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Это он в 10 утра встает получается? – Значит, ваши зарплаты заслужены. – А как они могут быть незаслуженными? Многие люди видят только верхушку айсберга – как 22 человека бегают по полю и бьют по мячу, но не видят и 90 процентов того, что происходит за кадром.
Помню, была статья на 1 сентября настолько давно, когда Кокорин ещё в Динамо был. Там было про то, как он шёл на линейку к брату. Журналисты его спрашивают: "Ты чего такой сонный?", а он в ответ: "Да вот встал в 8 утра, так непривычно..."
+28
0
+28
Это он в 10 утра встает получается?

– Значит, ваши зарплаты заслужены.
– А как они могут быть незаслуженными? Многие люди видят только верхушку айсберга – как 22 человека бегают по полю и бьют по мячу, но не видят и 90 процентов того, что происходит за кадром.
+39
-12
+27
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Это он в 10 утра встает получается? – Значит, ваши зарплаты заслужены. – А как они могут быть незаслуженными? Многие люди видят только верхушку айсберга – как 22 человека бегают по полю и бьют по мячу, но не видят и 90 процентов того, что происходит за кадром.
Те, кто меня минусуют - вы тоже в 10 утра встаете или это игрочишки комменты читают? Потому как это просто смешно, все нормальные рабочие люди в 6-7 встают как правило, а этот "работяга" дрыхнет.
+32
-16
+16
Щас соберутся в комментариях настоящие мужики и объяснят как надо любить жену
+49
-33
+16
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Те, кто меня минусуют - вы тоже в 10 утра встаете или это игрочишки комменты читают? Потому как это просто смешно, все нормальные рабочие люди в 6-7 встают как правило, а этот "работяга" дрыхнет.
Почему вы решили, что "тяжелость" работы зависит от того, во сколько человек встает?
+21
-6
+15
Странно в целом это обсуждать. Как хотят, так с ума и сходят.
Но заинтересовали цифры... Чтобы потратить 20 минут на: вызов такси, потом поездку в один конец, потом поездку обратно - это надо жить на соседней улице с местом работы)
+13
0
+13
Ответ Дияр Анетов
Ну это как минимум странно, провожать до работы на такси и ехать обратно. Я понимаю, если он принципиально возил ее лично на своем авто
Либо ревнивый апельсин не доверяет ей
+12
-2
+10
Пока он спит, Янка кувыркается 5-6 часов
+13
-5
+8
Ответ Бровочник
Он же любит
Ревнует он, собственник проснулся внутри
+7
-1
+6
Охранника бы нанял. Хотя будет потом и к охраннику ревновать и все равно сам провожать.
+7
-2
+5
Месяц назад уже писали о режиме бедного Тикнизяна. Сообщайте уже, когда что-нибудь поменяется, что ли.
+4
0
+4
Ромашкина: лох не мамонт!
+6
-2
+4
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Те, кто меня минусуют - вы тоже в 10 утра встаете или это игрочишки комменты читают? Потому как это просто смешно, все нормальные рабочие люди в 6-7 встают как правило, а этот "работяга" дрыхнет.
Все нормальные рабочие из Мурино встают в 6-7 )) Хотя если денег нет, то остается только и успокаивать себя, что ты нормальный, раз встаешь в 6-7)
+3
0
+3
Ответ Фархат Гайдаров
Хочет-делает. Тебе от этого что?
А тебе что от того, что ему от этого? Не задумывался с такими заходами? Или ты думаешь, что тебе одному в каждой бочке затычкой можно быть?
+3
0
+3
Они вчера что ли свадьбу сыграли? Ща ваниль в глазах растает, будет сама на метро ездить))))
+2
0
+2
Ответ Дамир
А че у него машины нет?
Наверное, к 3 ночи алкоголь из крови не успевает выветриться, понимать надо
+2
0
+2
1 год отношений 😁
+2
0
+2
Ответ Рома_90
а сколько в ней приборов побывало?
Проведи расследование
+3
-1
+2
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Это он в 10 утра встает получается? – Значит, ваши зарплаты заслужены. – А как они могут быть незаслуженными? Многие люди видят только верхушку айсберга – как 22 человека бегают по полю и бьют по мячу, но не видят и 90 процентов того, что происходит за кадром.
Ну типа ты встаешь в 6 утра работаешь до 3 и идешь домой выпивать пивасик и чилить на диване, а он в 10 встает и весь день пашет.
Это я условно, но в целом вообще какая разница во сколько встает человек, если важно учитывать содержимое а не время? Уж извини, что у него другой график в отличие от твоего
+2
0
+2
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Те, кто меня минусуют - вы тоже в 10 утра встаете или это игрочишки комменты читают? Потому как это просто смешно, все нормальные рабочие люди в 6-7 встают как правило, а этот "работяга" дрыхнет.
Кто и на что учился, тот так и встает
+4
-2
+2
Через год отношений - зачем мне вставать? Сама доедет )
+5
-3
+2
Ответ Люблю Марго Робби
А сама она на такси никак не доедет?
пристанут же
+2
0
+2
эта новость уже была. Спортс что с тобой
+1
0
+1
Наир Ромашкин. Это не фамилия, а принадлежность.
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий