«Зенит» выкупит Ахметова за 850 тысяч евро у «Краснодара». Контракт – на 3,5 года

Стали известны детали перехода Ильзата Ахметова в «Зенит».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, петербургский клуб выкупает 26-летнего хавбека у «Краснодара» за 850 тысяч евро.

подпишет контракт с « » на 3,5 года.

Ахметов выступает за « » с 2022 года, он перешел из ЦСКА. В этом сезоне Ильзат провел 15 матчей в Мир и забил 2 гола.

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