«Зенит» выкупит Ахметова за 850 тысяч евро у «Краснодара». Контракт – на 3,5 года

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Ильзат Ахметов деньги Футбол

Стали известны детали перехода Ильзата Ахметова в «Зенит».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, петербургский клуб выкупает 26-летнего хавбека у «Краснодара» за 850 тысяч евро.

Ахметов подпишет контракт с «Зенитом» на 3,5 года.

Ахметов выступает за «Краснодар» с 2022 года, он перешел из ЦСКА. В этом сезоне Ильзат провел 15 матчей в Мир РПЛ и забил 2 гола.

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30 комментариев
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Ответ NS 19
🤦‍♂️ второе место давит…половину Бразилии уже хотят скупить и претендента ослабить, по возможности
Купить Ахметова, чтобы ослабить Краснодар ?? Тут больше на благотворительность похоже 🤣
+25
-2
+23
Чтобы перепродать в Сочи?
+22
-2
+20
У него полгода контракта осталось,из них 3 месяца не игровые.На кой?И ведь ослаблением конкурента не назовешь.
+7
-3
+4
Ответ alakeeey
Мда, жаль, Краснодар прогадал, подписывая игрока, хоть и свободным агентом, но с такими отступными. Не игрок основы, но точно не помешал бы на ротацию за такие копейки.
У него осталось полгода по контракту - летом Ильзат, скорее всего, все равно ушел бы из Краснодара.
А тут хотя бы за него получили какие-то деньги.
+6
-2
+4
Ответ Дрю2
чтоб не играл в Краснодаре?
Он и так там не играет
+3
0
+3
На органы ?)
+3
-1
+2
Ахметов уже был в Зените. Показал что не соответствует уровню, и закономерно поехал куда-то дальше.
Дичь!
+2
0
+2
Ответ Marat_NJL
Даже как-то обидно за РПЛ в будущем, что наверняка будет еще достаточно много толковых тренеров, которые будут демонстрировать классную работу на внутренней и внешней (когда все закончится) аренах, лига станет жить по рынку, финансы клубов станут более сбалансированными. А в рядах главных рекордсменов лиги будет такой «специалист» как Сережа Семак. И этим новым толковым спецам будет практически невозможно повторить его «достижение» по взятым золотым медалям подряд.
У тебя только к Серёже вопросы? Олежка не беспокоит?
+1
0
+1
Все таки добился своего и попал в Зенит Семака, пусть и спустя 5.5 лет )
+4
-3
+1
Совсем не удивляет....Не лучший вариант.
+1
0
+1
зачем?
+2
-1
+1
В бухгалтерии место освободилось?
0
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Еще один Коваленко. Неужели тоже пилят?
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Пожалуйста, не надо подписывать Ахметова!
0
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Это не бразилец, еще не поздно отказаться, Зенит!
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чтоб не играл в Краснодаре?
+2
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Ответ Дмитрий9779
У него полгода контракта осталось,из них 3 месяца не игровые.На кой?И ведь ослаблением конкурента не назовешь.
креатива хочет)). + возможно бразильцы на низком старте. + экономически выгодно, так как низкая цена из за 6 месяцев до конца контракта.
0
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0
Ответ maks44
Чтобы перепродать в Сочи?
Да, с дальнейшим повышением в лучшую лигу мира
+1
-1
0
Ответ maks44
Чтобы перепродать в Сочи?
Чтобы был....
А вдруг пригодиться 😆
+1
-1
0
Ответ maks44
Чтобы перепродать в Сочи?
Почему сразу "продать"? Подарить!
0
0
0
Ответ maks44
Чтобы перепродать в Сочи?
Ну не перепродать. Сначала аренда, а потом бесплатно отпустит в Сочи.
0
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0
Если Спартак скупает паспорта из КС - это норм, если Зенит покупает паспорта - это зло и коварство.
+7
-7
0
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