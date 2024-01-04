«Зенит» выкупит Ахметова за 850 тысяч евро у «Краснодара». Контракт – на 3,5 года
Стали известны детали перехода Ильзата Ахметова в «Зенит».
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, петербургский клуб выкупает 26-летнего хавбека у «Краснодара» за 850 тысяч евро.
Ахметов подпишет контракт с «Зенитом» на 3,5 года.
Ахметов выступает за «Краснодар» с 2022 года, он перешел из ЦСКА. В этом сезоне Ильзат провел 15 матчей в Мир РПЛ и забил 2 гола.
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А тут хотя бы за него получили какие-то деньги.
Дичь!
А вдруг пригодиться 😆