Олег Романцев: «Не думаю, что наша тренерская школа уступает зарубежным. Специалистов не приглашают из-за так называемых санкций, дело не в квалификации»

Олег Романцев считает, что российские тренеры не уступают зарубежным.

«Я, честно говоря, не знаю, что такое учеба [на тренера], где учат, кто их учит. Мне трудно сказать, [есть ли кризис]. Сейчас все, что хочешь, что нужно, возьми – все показывают в интернете, любые тренировки любых тренеров, любые упражнения, все есть. Поэтому кто и где учит – не знаю.

Я не думаю, что наша тренерская школа чем-то уступает какой-то зарубежной. Просто в связи с этими так называемыми санкциями сейчас [не обращают внимания] на российских специалистов, не только футбольных. У нас есть тренерские школы фигурного катания, художественной гимнастики, разве они плохие? Но их тоже никуда не приглашают. Здесь дело не в их квалификации.

Уровень наших специалистов достаточно высокий. Я смотрю на команды и вижу, что в некоторых клубах есть недокомплектация, но команды играют – значит, это тренерская работа. В прошлом году « » выступил хорошо, он не был укомплектован, но весь сезон вверху таблицы – это тренерская работа. Я с уважением отношусь к российской тренерской школе, желаю, чтобы ребята прогрессировали», – сказал бывший тренер « » и сборной России.

Олег Романцев – очень важный разговор о жизни

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