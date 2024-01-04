Олег Романцев: «Не думаю, что наша тренерская школа уступает зарубежным. Специалистов не приглашают из-за так называемых санкций, дело не в квалификации»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Олег Романцев Валерий Карпин Политика ТАСС Футбол

Олег Романцев считает, что российские тренеры не уступают зарубежным.

«Я, честно говоря, не знаю, что такое учеба [на тренера], где учат, кто их учит. Мне трудно сказать, [есть ли кризис]. Сейчас все, что хочешь, что нужно, возьми – все показывают в интернете, любые тренировки любых тренеров, любые упражнения, все есть. Поэтому кто и где учит – не знаю.

Я не думаю, что наша тренерская школа чем-то уступает какой-то зарубежной. Просто в связи с этими так называемыми санкциями сейчас [не обращают внимания] на российских специалистов, не только футбольных. У нас есть тренерские школы фигурного катания, художественной гимнастики, разве они плохие? Но их тоже никуда не приглашают. Здесь дело не в их квалификации.

Уровень наших специалистов достаточно высокий. Я смотрю на команды и вижу, что в некоторых клубах есть недокомплектация, но команды играют – значит, это тренерская работа. В прошлом году «Ростов» выступил хорошо, он не был укомплектован, но весь сезон вверху таблицы – это тренерская работа. Я с уважением отношусь к российской тренерской школе, желаю, чтобы ребята прогрессировали», – сказал бывший тренер «Спартака» и сборной России.

Олег Романцев – очень важный разговор о жизни

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39 комментариев
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Ответ deadjoker
А до санкций прям по 5 человек в каждом топовом чемпионате было.
справедливости ради, стоит отметить, что Манчестер Сити колебался в выборе между Гвардиолой и Талалаевым. просто Андрей не знает английский язык
+54
-1
+53
А до санкций прям по 5 человек в каждом топовом чемпионате было.
+51
-1
+50
Санкциям два года, до этого сколько топ чемпионатов наши великие тренеры выиграли?
+22
-1
+21
Ответ Дядя ТУРА
справедливости ради, стоит отметить, что Манчестер Сити колебался в выборе между Гвардиолой и Талалаевым. просто Андрей не знает английский язык
Не забываем и о легенде тренерского цеха Игоре Гамуле, который сам в свою очередь колебался между предложениями Милана и Ростова, но все-таки выбрал вторых
+13
-1
+12
А до санкций сильно приглашали?!
+11
-1
+10
Олег Иваныч очень хорошо отпраздновал собственное 70-летие, как я вижу
+10
-2
+8
Интересно в россии все кому за 60 живут в какой то параллельной реальности, где россия ещё чтото может кроме углеводородов и войн по периметру?
+10
-2
+8
Ответ Надоело париться в бане
Олег Иваныч очень хорошо отпраздновал собственное 70-летие, как я вижу
ну, судя по его высказываниям, празднует он каждую неделю и не один раз
+7
-3
+4
Ответ Михаил Блинов
А разве качество тренера оценивается выйгрышем топ-чемпионатов????
А чем оценивается?
+3
0
+3
«Помню я отказал «Реалу» после нашей победы и гола Егорки, доооолго упрашивали, но в Мадриде ведь нет карасей» - наливая очередную стопочку рассказал мэтр
+3
-1
+2
Чтобы позвали нужно заслужить результатами, ехать и доказывать свою состоятельность, предлагая себя и проявляя свою компетентность с низших лиг европейских чемпионатов и двигаться по карьерной лестнице шаг за шагом....так же ввести в практику и не гнушаться стажировками даже действующим тренерам, для начала работать помощниками, оказаться в нужном месте, в нужное время, наладить связи с нужными людьми, все как в обычной жизни ...
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Ответ MilBaros
ну, судя по его высказываниям, празднует он каждую неделю и не один раз
Да он всю жизнь празднует еженедельно
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До санкций кого-то куда-то звали?)
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Понесло мэтра. Своей школы после Союза нет, это факт. Корочки, конечно, выдают, но по факту это не специалисты, а полуфабрикаты, прослушавшие базовый курс от фифы.
Насчёт того, что рос. тренеров нет за рубежом, так это для любой страны мира актуально - чтобы получить приглашение, ты должен либо знать местный язык, либо быть очень сильным тренером. Во времена СССР лучшие тренеры работали строго внутри страны, а в новейшей истории кроме пары человек вроде Карпина или Черышева-старшего, никто из тренеров не прожил за рубежом достаточно долго, чтобы хорошо говорить на ин.язе. Условного Тухеля/Клоппа возьмут куда угодно и без знаний местного языка, а тренера из далёкой и нефутбольной страны едва ли.
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А до санкций наших тренеров в Европе прямо ждали с распростертыми объятиями, ага
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хоть одного тренера назовите который работал в Европе Мостовой и Слуцкий не всчет Вопросы Есть?
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т.н тренерская школа готовит т.н тренеров, которых не приглашают в т.н Европу из-за т.н санкций. 🍻
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Стаканыч знает, что учат у нас в рюмочных.
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Как называемых
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Старик давно и люто бухает. Не стоит его бред воспринимать всерьёз.
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Каких санкций? За 30 лет кроме Слуцкого и Непомнящего разве кто-то работал за границей из известных спецов?
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Дядя Олежа- иди на рыбалку..
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Это что за зверь такой "наша тренерская школа" ?
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Романцев - кремень. Столько бухать, но и в 70 раздавать интервью это сильно. В
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А до санкций очередь стояла за нашими бревноуправителями
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До санкций куда приглашали?
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Ответ Дядя ТУРА
справедливости ради, стоит отметить, что Манчестер Сити колебался в выборе между Гвардиолой и Талалаевым. просто Андрей не знает английский язык
Шутками шутками но отечественные тренеры английский не знают и не хотят выучить, который нынче нужен практически в любой команде так как есть немало легионеров
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Ну да санкции уже лет 100 в России безнадежно
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Ответ Михаил Блинов
Умением построить команду. Есть тренера, которым дают все ( и деньги и время и людей) и они строят команду под свой стиль, а есть тренера у которых нет ресурсов, но они дают результат здесь и сейчас. Для меня такой тренер ценится выше, чем тот который подстраивает под себя команду.
хорошо, какие наши тренеры без ресурсов дали результат здесь и сейчас в европейских топ-чемпионатах?)
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Ответ Михаил Блинов
А разве качество тренера оценивается выйгрышем топ-чемпионатов????
хотя бы участием в них
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