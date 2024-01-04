Олег Романцев: «Не думаю, что наша тренерская школа уступает зарубежным. Специалистов не приглашают из-за так называемых санкций, дело не в квалификации»
Олег Романцев считает, что российские тренеры не уступают зарубежным.
«Я, честно говоря, не знаю, что такое учеба [на тренера], где учат, кто их учит. Мне трудно сказать, [есть ли кризис]. Сейчас все, что хочешь, что нужно, возьми – все показывают в интернете, любые тренировки любых тренеров, любые упражнения, все есть. Поэтому кто и где учит – не знаю.
Я не думаю, что наша тренерская школа чем-то уступает какой-то зарубежной. Просто в связи с этими так называемыми санкциями сейчас [не обращают внимания] на российских специалистов, не только футбольных. У нас есть тренерские школы фигурного катания, художественной гимнастики, разве они плохие? Но их тоже никуда не приглашают. Здесь дело не в их квалификации.
Уровень наших специалистов достаточно высокий. Я смотрю на команды и вижу, что в некоторых клубах есть недокомплектация, но команды играют – значит, это тренерская работа. В прошлом году «Ростов» выступил хорошо, он не был укомплектован, но весь сезон вверху таблицы – это тренерская работа. Я с уважением отношусь к российской тренерской школе, желаю, чтобы ребята прогрессировали», – сказал бывший тренер «Спартака» и сборной России.
Олег Романцев – очень важный разговор о жизни
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Насчёт того, что рос. тренеров нет за рубежом, так это для любой страны мира актуально - чтобы получить приглашение, ты должен либо знать местный язык, либо быть очень сильным тренером. Во времена СССР лучшие тренеры работали строго внутри страны, а в новейшей истории кроме пары человек вроде Карпина или Черышева-старшего, никто из тренеров не прожил за рубежом достаточно долго, чтобы хорошо говорить на ин.язе. Условного Тухеля/Клоппа возьмут куда угодно и без знаний местного языка, а тренера из далёкой и нефутбольной страны едва ли.