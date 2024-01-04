Педро присоединится к «Зениту» 12 января – до 18-летия. 50% прав на него выкупили за 9 млн евро

«Зенит» объявил, что выкупит нападающего Педро дос Сантоса у «Коринтианс».

Педро должен был присоединиться к « » после 5 февраля, когда ему исполнится 18 лет, но сделает это раньше.

«Сине-бело-голубые реализовали право преимущественного выкупа талантливого бразильского игрока.

Нападающий присоединится к сине-бело-голубым 12 января и примет участие в традиционных медицинских мероприятиях в клинике «Мой медицинский центр».

Футбольный клуб «Зенит» приветствует и желает ему не останавливаться в развитии и после переезда в Петербург», – сказано в сообщении «Зенита».

Сообщалось, что «Зенит» заплатит 9 млн евро за 50% прав на Педро. Александр Медведев говорил, что клуб может выкупить больше прав на форварда после его перехода.

Отметим, что Педро – 7-й бразилец в составе «Зенита». В клубе уже есть защитники Дуглас Сантос и Родригао, полузащитники Вендел, Клаудиньо, Ду Кейрос и вингер Густаво Мантуан. Вчера команду покинул Роберт Ренан.

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