Педро присоединится к «Зениту» 12 января – до 18-летия. 50% прав на него выкупили за 9 млн евро

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия трансферы Педро дос Сантос Футбол

«Зенит» объявил, что выкупит нападающего Педро дос Сантоса у «Коринтианс».

Педро должен был присоединиться к «Зениту» после 5 февраля, когда ему исполнится 18 лет, но сделает это раньше.

«Сине-бело-голубые реализовали право преимущественного выкупа талантливого бразильского игрока.

Нападающий присоединится к сине-бело-голубым 12 января и примет участие в традиционных медицинских мероприятиях в клинике «Мой медицинский центр».

Футбольный клуб «Зенит» приветствует Педро и желает ему не останавливаться в развитии и после переезда в Петербург», – сказано в сообщении «Зенита».

Сообщалось, что «Зенит» заплатит 9 млн евро за 50% прав на Педро. Александр Медведев говорил, что клуб может выкупить больше прав на форварда после его перехода.

Отметим, что Педро – 7-й бразилец в составе «Зенита». В клубе уже есть защитники Дуглас Сантос и Родригао, полузащитники Вендел, Клаудиньо, Ду Кейрос и вингер Густаво Мантуан. Вчера команду покинул Роберт Ренан.

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55 комментариев
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прямо как в PES. Уходит на пенсию и через сезон появляется такой же, но молодой
+46
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+46
Ответ дима кушов
Очень смешная трансферная политика
Чем смешная ?
Брать молодых талантливых футболистов?
+30
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Ответ upuckuH
Какая-то параллельная реальность наступила. Живу в Петербурге всю жизнь, болел за Зенит всегда , но с приходом Семака каждый год меньше и меньше , сейчас вообще не воспринимаю матч Зенита как событие , максимально не интересно. Что происходит?) какие бразильцы ? Понятно санкции УЕФА, но это же шанс своих развивать, а не бразильцев))
Почему вопреки результату,который стоит перед основой и Семаком он должен развивать тех кто должен приходить готовым из академии?Болейте за молодёжку,там вся наша молодежь,но там нет игроков для основы прямо сейчас.Не забывайте,что при победе в РПЛ призовые почти млрд.
+16
-4
+12
Ответ upuckuH
Какая-то параллельная реальность наступила. Живу в Петербурге всю жизнь, болел за Зенит всегда , но с приходом Семака каждый год меньше и меньше , сейчас вообще не воспринимаю матч Зенита как событие , максимально не интересно. Что происходит?) какие бразильцы ? Понятно санкции УЕФА, но это же шанс своих развивать, а не бразильцев))
Ни в одной команде , борющейся за высокие места в топ-5 чемпионатах на регулярной основе не играют ключевую роль воспитанники, ну может в Ла лиге с эти получше.
У команд высшей лиги задача- результат а не развитие молодёжи, потому что футбол высших достижений это в том числе бизнес, глупо это отрицать.
Для любителей ребят с двора- есть Зенит-2, есть Звезда Спб, есть, простите боги, Динамо Спб, есть областной Ленинградец даже.
А то получается вы укоряете профессора высшей математики, а чего это он не решает каждый день задачи про яблоки для компота из учебника арифметики)
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Ответ Оригинальный Ник
Комментарий удален модератором
почему негров? у тебя есть к ним претензии?
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Ответ Spartakus1984
Почему страна должна оплачивать результаты зенита и так уже много лет?Ладно тратите гос. деньги так тогда на своих пацанов.
О, ещё один обладатель документов о том что Зенитттратьт гос деньги🙂ну давай,предоставляй Да все уже поняли,газ-народный,нефть-частная😂
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Ответ Оригинальный Ник
Комментарий удален модератором
обычно, так говорят расисты.
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Ответ Leon Petov
ну и зачем тогда Артур, кто-то объяснит?
Артур не приедет, вроде как писали
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Ответ Зелёный гопник
В 18 уже отгрузит Спартаку пару банок 😂
А может и не отгрузит))
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Ответ дима кушов
Очень смешная трансферная политика
я бы так не сказал.
+2
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Ответ дима кушов
Очень смешная трансферная политика
То ли дело Спартак, там она серьёзная!
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Ответ дима кушов
Очень смешная трансферная политика
Не описайся от смеха, ну или просто так.
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Ответ Дмитрий9779
Наверное будет обидно быть отпедриненными😁
Ну расскажете про это обидно вам иди нет)).
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Ответ Spartakus1984
То есть он еще Педриньо а в 18 станет уже Педро?!!))0
В 18 уже отгрузит Спартаку пару банок 😂
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Ответ Оригинальный Ник
Комментарий удален модератором
Чем отличается работа с темнокожим футболистом от работы с белым футболистом? Везде одна и та же практика. Многие топ-клубы практикуют выкуп прав на молодых футболистов
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Ответ upuckuH
Какая-то параллельная реальность наступила. Живу в Петербурге всю жизнь, болел за Зенит всегда , но с приходом Семака каждый год меньше и меньше , сейчас вообще не воспринимаю матч Зенита как событие , максимально не интересно. Что происходит?) какие бразильцы ? Понятно санкции УЕФА, но это же шанс своих развивать, а не бразильцев))
Тут два варианта: либо с возрастом интерес переключился на более актуальные события, либо действительно чехарда игроков надоела, что даже бываетвключаешь матч Зенита, а большинство фамилий даже не знаешь.
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Ответ Оригинальный Ник
Комментарий удален модератором
Скоро и семьи ихние будут выкупать,
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Комментарий удален модератором
Ответ upuckuH
Какая-то параллельная реальность наступила. Живу в Петербурге всю жизнь, болел за Зенит всегда , но с приходом Семака каждый год меньше и меньше , сейчас вообще не воспринимаю матч Зенита как событие , максимально не интересно. Что происходит?) какие бразильцы ? Понятно санкции УЕФА, но это же шанс своих развивать, а не бразильцев))
Как уже однажды кто-то говорил, болеть за зенит то же самое, что поддерживать Единую Россию. Заведомо известно, кто победит. Но ни что не вечно. Всё возвращается на круги своя.
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Интересно будет посмотреть, что из себя представляет этот бразильский талант 🧐.
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Они там в клубе кроме как Бразилию, вообще другие страны не рассматривают? Нигде в мире не держат столько в одной команде, не смотря хорошее соотношение цены и качества. Потому что такой клуб добровольно становится заложником настроения, менталитета бразильской диаспоры.
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Ответ Никита Самарин
Интересно будет посмотреть, что из себя представляет этот бразильский талант 🧐.
Можете неждать. Семак, близко неподпустит молодняк к основе, хоть и бразильский.
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Ответ Groznyi2024
Хорошо, что не Педриньо. А то могли бы за пропаганду привлечь) Удачи, посмотрим на еще одного бразильца в составе лучшего клуба в истории России
👨‍⚕️ 👩‍⚕️
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Ответ Оригинальный Ник
Комментарий удален пользователем
ясно, тогда с тобой всё понятно.
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Ответ mopping 2009
обычно, так говорят расисты.
Комментарий удален пользователем
Ответ petgusev917@gmail.com
Скоро и семьи ихние будут выкупать,
Их
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Ответ Leon Petov
ну и зачем тогда Артур, кто-то объяснит?
Молодой игрок - одно. Он может выстрелить, может не выстрелить. Опытный - другое.

И фланги разные.
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а его можно называть Педро? или он Дос Сантос все-таки))
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ну и зачем тогда Артур, кто-то объяснит?
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Ответ Никита Алексеев
Скоро можно будет сборную Бразилии в Питере собрать))
Почему скоро? Прямо сейчас можно, правда с полевым на воротах, но всё же
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