Театр Марии Киселевой в 2023 году получил гранты на 87 млн рублей от президентского фонда для проведения спектаклей на воде

Теги синхронное плавание Мария Киселева деньги Водные виды

Театр Марии Киселевой получил гранты на 87 млн рублей на спектакли на воде.

В 2023 году Президентский фонд культурных инициатив поддержал проекты спектаклей «Сказ о русских берегах» и «Живая вода». Первый выиграл грант в размере более 57 млн рублей (более 83 млн – софинансирование), второй – почти 30 млн (почти 53 млн – софинансирование).

Спектакль «Сказ о русских берегах» планируется показать в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе и Екатеринбурге с января по март 2024-го.

Спектакль «Живая вода» проходил в Улан-Удэ, Красноярске, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде с апреля по сентябрь 2023-го.

Мария Киселева – трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.

Мария Киселева: «Путин – тот человек, за которым идут люди. Он сильнейший и лучший президент»

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28 комментариев
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Еще одна присосавшаяся патриотка.
Эти гранты абсурдны. Если шоу никому не нужно и не окупается, нафиг этим заниматься ?
+43
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Предыдущая новость: «Мария Киселева: «Путин - тот человек за которым идут люди»»
+25
-1
+24
Почти 100 бюджетных лямов на фигню, чисто на псевдопатриотическую ересь. Зато мы сокращаем расходы на здравоохранение, образование, социалку...
+26
-3
+23
Ответ Джанлука Нальюка
Еще одна присосавшаяся патриотка. Эти гранты абсурдны. Если шоу никому не нужно и не окупается, нафиг этим заниматься ?
Легализованная подачка для лизунов.
+14
0
+14
Вот это поворот.... А мы тут удивляемся грантам плющенки и подобных, а тут вообще дичь творится, и суммы больше чем в фигурке, и зрителей, скорее всего значительно меньше. Ай да маааашка.....
+9
-1
+8
Это не та , случаем, Мария, которая по орт вела слабое звено ?
+10
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+6
Ответ Ljorke
Киселёва это Кабаева 2.0? Новая фаворитка?
По возрасту на новую не тянет
+5
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+5
Ответ Valentin Efimenko
Это не та , случаем, Мария, которая по орт вела слабое звено ?
Та
+5
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+5
Это не самый дорогой "спектакль на воде" в РФ за последние годы...
+4
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И на льду, и под водой за царя мы все горой!
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В итоге сама оказалась слабым звеном.
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0
+2
Киселёва это Кабаева 2.0? Новая фаворитка?
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Во-время похвалить большого начальника тоже большое искусство.
+2
-1
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Государство просто невероятно щедрое для "своих"
+1
0
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и «Живая вода».

Ни фига себе Слава Бутусов поднялся - вот это клип на песню заказал.
+1
0
+1
It’s not personal. It’s just business. Подумала доверенное лицо президента Киселёва, получая грант.
+1
0
+1
Ответ Valentin Efimenko
Это не та , случаем, Мария, которая по орт вела слабое звено ?
Та самая.
+1
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Ответ Valentin Efimenko
Это не та , случаем, Мария, которая по орт вела слабое звено ?
Она самая
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Что ж, одного ведения передачи ей явно оказалось мало.
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она вроде сейчас депутат Мосгордумы
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У неё тоже есть волшебные усы?
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Ответ Андрей Балабаев
По возрасту на новую не тянет
Для деда сойдет.
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Ответ Ебздрогыч
Почти 100 бюджетных лямов на фигню, чисто на псевдопатриотическую ересь. Зато мы сокращаем расходы на здравоохранение, образование, социалку...
Так большинство людей это поддерживают, почему не сокращать то?
+1
-1
0
Ответ Ебздрогыч
Почти 100 бюджетных лямов на фигню, чисто на псевдопатриотическую ересь. Зато мы сокращаем расходы на здравоохранение, образование, социалку...
Комментарий удален модератором
Ответ Valentin Efimenko
Комментарий удален модератором
одни (пенсионеры, школьники, студенты) деньги теряют, другие (чиновники, депутаты, органы) их находят.
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