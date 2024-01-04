Театр Марии Киселевой в 2023 году получил гранты на 87 млн рублей от президентского фонда для проведения спектаклей на воде

Театр Марии Киселевой получил гранты на 87 млн рублей на спектакли на воде.

В 2023 году Президентский фонд культурных инициатив поддержал проекты спектаклей «Сказ о русских берегах» и «Живая вода». Первый выиграл грант в размере более 57 млн рублей (более 83 млн – софинансирование), второй – почти 30 млн (почти 53 млн – софинансирование).

Спектакль «Сказ о русских берегах» планируется показать в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе и Екатеринбурге с января по март 2024-го.

Спектакль «Живая вода» проходил в Улан-Удэ, Красноярске, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде с апреля по сентябрь 2023-го.

Мария Киселева – трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.

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