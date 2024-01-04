Широков о возвращении России: «С позиции страны-победителя будем диктовать условия УЕФА. Президент очень трепетно относится к законам, везде их соблюдает – просто вернемся на свои позиции»

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Роман Широков оценил перспективы возвращения России в турниры УЕФА.

«Калешин заявил, что Европа сама к нам прибежит? Она, может быть, не прибежит. Но мы выступаем с позиции страны-победителя в этом конфликте. Все равно должны будем диктовать условия. Просто не нужно приходить и умолять нас пустить. Это они должны прийти, и мы уже на равноправных, а лучше с позиции страны-победителя, будем диктовать условия, на которых войдем в УЕФА. Мы должны вернуться на те позиции, с которых ушли: какие места, сколько команд у нас было. Плюс можно немного похлопотать за наших друзей-белорусов, чтобы они получили чуть больше команд, чем у них было в еврокубках.

Мы не можем прийти и по десять команд выставлять в Лиге чемпионов. Это тоже будет не совсем правильно. К тому же у нас президент очень трепетно относится к законам и везде их соблюдает, и страна в целом тоже. Просто вернемся на свои позиции и немного поможем братьям-белорусам.

Идеальный расклад? Он таким и будет. Просто это не так быстро может произойти – 3-4 года понадобится. Хотя, может быть, чуть быстрее получится. Сейчас Рамзан Ахматович немного поднажмет, и будет чуть быстрее», – заявил бывший футболист сборной России.

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

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103 комментария
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Хорошо отпраздновал
+135
-6
+129
Вот мы ржем, а часть населения действительно в этой парадигме живет, вот что страшно…
+130
-9
+121
А потом ты проснулся с обосранной жопой на лекции (с)
+87
-8
+79
Не посадили, вот и стал ультра-патриотом😁
+59
-5
+54
И все заводы Coca-Cola, в мире, будут производить байкал и тархун, после победы.
+42
-5
+37
Таблица коэффициентов по версии Широкова
Захват Бахмута + 1 одна команд в Лиге Европы
Потеря Херсона - 1 команда в ЛЧ
+41
-5
+36
Забавный "колхозник", веселит людей на новогодние каникулы, благое дело по сути.
+38
-3
+35
Ответ Benjamin
Вот мы ржем, а часть населения действительно в этой парадигме живет, вот что страшно…
про таких Булгаков всё написал в Собачьем Сердце
+42
-8
+34
Банана, банана мама. В ... ... Широкова Романа!
+33
-5
+28
В России разрешили оказание психиатрической помощи без согласия пациента...
+31
-3
+28
Ответ sema mixajlov
Хорошо отпраздновал
Это еще только 4 января…
+29
-4
+25
Надо с позиции страны-победителя сразу требовать место в финальной части, без отбора. Можно даже сразу в плейофф.
+29
-4
+25
Мерзкий тип, по всей видимости, пересел на тяжелые наркотики
+27
-6
+21
Ответ teto
Надо с позиции страны-победителя сразу требовать место в финальной части, без отбора. Можно даже сразу в плейофф.
Еще желательно серию пенальти с хорватами переиграть. Без вратаря Хорватии, естественно.
+23
-2
+21
Многим конечно моль мозг погрызла.
+22
-3
+19
Главный гопник российского футбола.
+18
-4
+14
Готовый депутат
+18
-4
+14
Особенно сильно про «трепное отношение к соблюдению законов»... 🤦🏻‍♂️
+15
-1
+14
этот человек просто дурак ....
+16
-3
+13
Широков, синоним слова- мерзость 🤮
+14
-3
+11
Кому? Кому ты будешь диктовать условия? Просто рукалицо.
+12
-3
+9
Почему-то после таких громких планов вспоминаются слова сказки Пушкина: "...Глядь: опять перед ним землянка; На пороге сидит его старуха, А пред нею разбитое корыто".
+12
-4
+8
Ты по факту должен на зоне пыхтеть 2-3 года,а не рассуждать о перспективах возвращения российского футбола на международную арену. Как был подлецом, так и остался, дешевенький фигляр.
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0
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🤡
+9
-4
+5
Спортс видит вентилятор и понимает что нужно делать
+5
0
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Я думал он уже отработал отмаз от уголовки за избиение. Ан нет - всё трудится аки пчела.
+7
-3
+4
Никогда этого не понимал, если вы такие крутые, то на кой черт рваться туда, где вас постоянно ставят раком и жёстко натягивают. Создайте свою Суперлигу с белорусскими и китайскими клубами например.
Я понимаю например Хоккей, то там чтобы не телал Р и ко Россия в топ 4 топ 6 100% входит. А в футболе сборная Россия месте на 30-40, а чемпионат в районе 8-10 места в Европе. И ни одного топ клуба у России нет и не будет в ближайшие лет дохрена.
+6
-2
+4
ой, да заткнись ты уже!
+6
-2
+4
так и представил его в образе шарикова)))
+4
0
+4
... они должны прийти, и мы уже на равноправных, а лучше с позиции страны-победителя, будем диктовать условия, на которых войдем в УЕФА...
.
Не хочу быть вольною царицей,
Хочу быть владычицей морскою,
Чтобы жить мне в окияне-море,
Чтоб служила мне рыбка золотая
И была б у меня на посылках(с)
+6
-3
+3
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