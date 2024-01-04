Широков о возвращении России: «С позиции страны-победителя будем диктовать условия УЕФА. Президент очень трепетно относится к законам, везде их соблюдает – просто вернемся на свои позиции»
Роман Широков оценил перспективы возвращения России в турниры УЕФА.
«Калешин заявил, что Европа сама к нам прибежит? Она, может быть, не прибежит. Но мы выступаем с позиции страны-победителя в этом конфликте. Все равно должны будем диктовать условия. Просто не нужно приходить и умолять нас пустить. Это они должны прийти, и мы уже на равноправных, а лучше с позиции страны-победителя, будем диктовать условия, на которых войдем в УЕФА. Мы должны вернуться на те позиции, с которых ушли: какие места, сколько команд у нас было. Плюс можно немного похлопотать за наших друзей-белорусов, чтобы они получили чуть больше команд, чем у них было в еврокубках.
Мы не можем прийти и по десять команд выставлять в Лиге чемпионов. Это тоже будет не совсем правильно. К тому же у нас президент очень трепетно относится к законам и везде их соблюдает, и страна в целом тоже. Просто вернемся на свои позиции и немного поможем братьям-белорусам.
Идеальный расклад? Он таким и будет. Просто это не так быстро может произойти – 3-4 года понадобится. Хотя, может быть, чуть быстрее получится. Сейчас Рамзан Ахматович немного поднажмет, и будет чуть быстрее», – заявил бывший футболист сборной России.
Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
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Я понимаю например Хоккей, то там чтобы не телал Р и ко Россия в топ 4 топ 6 100% входит. А в футболе сборная Россия месте на 30-40, а чемпионат в районе 8-10 места в Европе. И ни одного топ клуба у России нет и не будет в ближайшие лет дохрена.
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Не хочу быть вольною царицей,
Хочу быть владычицей морскою,
Чтобы жить мне в окияне-море,
Чтоб служила мне рыбка золотая
И была б у меня на посылках(с)