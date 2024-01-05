Панарин набрал 1+1 с «Чикаго» и стал 1-й звездой матча. Он делит 3-е место в гонке бомбардиров с 53 очками в 37 играх

Артемий Панарин набрал 1+1 с «Чикаго» и стал 1-й звездой матча.

Форвард « » забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата с «Блэкхокс» (4:1).

В активе россиянина 53 (24+29) очка в 37 играх. Он делит 3-е место в гонке бомбардиров с Давидом Пастрняком («Бостон») и Коннором Макдэвидом («Эдмонтон»).

Сегодня Панарин (18:08, 1:09 – в большинстве, «+2») нанес 4 броска в створ и 1 мимо, а также допустил 1 потерю.