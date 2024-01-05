Панарин набрал 1+1 с «Чикаго» и стал 1-й звездой матча. Он делит 3-е место в гонке бомбардиров с 53 очками в 37 играх

Теги Рейнджерс Чикаго НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин набрал 1+1 с «Чикаго» и стал 1-й звездой матча.

Форвард «Рейнджерс» забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Блэкхокс» (4:1). 

В активе россиянина 53 (24+29) очка в 37 играх. Он делит 3-е место в гонке бомбардиров с Давидом Пастрняком («Бостон») и Коннором Макдэвидом («Эдмонтон»). 

Сегодня Панарин (18:08, 1:09 – в большинстве, «+2») нанес 4 броска в створ и 1 мимо, а также допустил 1 потерю. 

1 комментарий
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а по матч тв сейчас сказали, что только 3 российских игрока выбрали на матч звезд. И Панарина там нет. Шестеркин, Капризов и Кучеров только. странно
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