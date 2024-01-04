Килиан Мбаппе откажется от 70-80 млн евро, если решит бесплатно уйти из «ПСЖ».

По данным журналиста Бена Джейкобса, речь идет об отказе от бонуса за лояльность. Форвард уже отказался от части выплат.

При этом не исключено, что Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ». Если Килиан останется, он вновь сможет претендовать на бонус за лояльность.

Напомним, ранее сообщалось, что «Реал» потребует от Мбаппе решения по переходу к середине января.

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