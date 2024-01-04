Мбаппе откажется от 70-80 млн евро, если решит бесплатно уйти из «ПСЖ»

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе деньги Футбол

Килиан Мбаппе откажется от 70-80 млн евро, если решит бесплатно уйти из «ПСЖ».

По данным журналиста Бена Джейкобса, речь идет об отказе от бонуса за лояльность. Форвард уже отказался от части выплат.

При этом не исключено, что Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ». Если Килиан останется, он вновь сможет претендовать на бонус за лояльность.

Напомним, ранее сообщалось, что «Реал» потребует от Мбаппе решения по переходу к середине января.

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50 комментариев
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Продлит контракт с ПСЖ.
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У кого-то 70-80 млн евро лишние, а мне как раз ровно столько не хватает
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Он не откажется 🐢
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Ответ Далер Гайнеев
Человек уже чемпион мира и кумир нации, если привезет кубок ЛЧ в Париж (а для этого еще полно времени) останется легендой французского футбола навсегда.
Зидан, Копа, Фонтен, Платини.
Вот легенды французского футбола. Мбаппе пока при своëм огромном таланте прославился только непомерной жадностью.
+16
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Любой, кто не перейдёт на сайт championat.com и останется на spotrs’e, вновь сможет претендовать на бонус за лояльность.
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Ответ football.in.kg
У кого-то 70-80 млн евро лишние, а мне как раз ровно столько не хватает
Балаганов Бендеру -
"Может быть возьмëте частями? "
Бендер -
"Я бы взял частями, но мне нужно сразу".
+8
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Человек уже чемпион мира и кумир нации, если привезет кубок ЛЧ в Париж (а для этого еще полно времени) останется легендой французского футбола навсегда.
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Он продлит контракт с ПСЖ на 4 года а потом уйдет в СА
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Ответ Илья Мурашов
Продлит контракт с ПСЖ.
И правильно сделает, он все же карьеру разменивает не на РПЛ и китайскую лигу, как тот же Халк, а играет в Париже на полном стадионе, где его боготворят. Свой ЧМ он уже выиграл.
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на самом деле проблема не в Мбаппе, точнее не только в нём. когда тебя накачивают все вокруг, начиная от родителей, которые, очевидно, имеют большое психологическое влияние, заканчивая президентом страны, попутно в твой кармана течёт горная река денег — справляться непросто
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не сможет он и рыбку съесть и присесть, нужно выбрать одно , скорее всего он выберет ПСЖ и потом через 4-5 лет, в АПЛ рванет
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Ответ Назар Игорь
Балаганов Бендеру - "Может быть возьмëте частями? " Бендер - "Я бы взял частями, но мне нужно сразу".
Наоборот только! это Юрский сказал, но плюсую с удовольствием.!!!
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Ответ Н.Ф.
Любой, кто не перейдёт на сайт championat.com и останется на spotrs’e, вновь сможет претендовать на бонус за лояльность.
Я уже 13 лет тут, где мой бонус?))))
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Ответ Назар Игорь
Зидан, Копа, Фонтен, Платини. Вот легенды французского футбола. Мбаппе пока при своëм огромном таланте прославился только непомерной жадностью.
Это все пыль, которая осядет после окончания карьеры. Обычному Дидье-кузьмичу вообще плевать, сколько он выдоит денег из арабов, а вот если он привезет во Францию первый за 30 лет (и второй в истории страны!) кубок ЛЧ, оставит его в памяти многих поколений любителей французского футбола, учитывая что они уже с ним стали чемпионами мира.
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Не тот сериал Словом пацана назвали
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Ответ Зелёный гопник
Он не откажется 🐢
подъемные Реал может дать 100
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Перейдет в Реал Мадрид свободным агентом и исполнит свою детскую мечту
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о, ну тогда конец этой книги я уже знаю
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Ответ Никита Смолов
Так Реал спокойно даст бонусы за бесплатное подписание. Единственное, что может помешать переходу, это космический контракт от ПСЖ
Так у него и так космический контракт с ПСЖ . Они могут сохранить зарплату и Реал не сможет повторить . Единственный выход это очень большой бонус при подписования контракта , либо другие игроки не поймут . Думаешь Винисиус будет рад получать в несколько раз меньше чем Черепашка ?
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Ответ nurikkkk
Проблема в том, что Реал не дает такой подписной.
Свидетелям "в Реал 2 раза не зовут" не было адресовано
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Ответ Далер Гайнеев
Черепаха уже при жизни самый популярный человек у французских детей и чемпион мира, если он притащит в родной Париж кубок ЛЧ, это и будет подлинное величие и глыба для всего французского футбола
С нынешней игрой команды, максимум что они "притащат" это чемпионат Франции.
А насчёт французских детей сами придумали или один из них?! 😉
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Ответ Илья Мурашов
Продлит контракт с ПСЖ.
Наверняка уже продлил.
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Да ну надо оставаться
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не откажется. слишком уж жадный...
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пусть играет во Франции и доигрывает в Шенхуя Слуцкого. утомил уже
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Ответ LightWithin
У человека зарплата сумасшедшая, так ещё десятки миллионов, за то, шоб не засматривался на...ни на кого. Вот и проверим (в очередной раз, вместе с Реалом)), что для человека важнее - Футбол, или величие в нём, или деньги, и их величие. Думаю ещё много будет зависеть как далеко ПСЖ пройдёт в ЛЧ.
Да всем по лампочке на этот футбол, ему осталось играть 10 лет, накой ему эти достижения
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Ответ NikoVinkovic
Не тот сериал Словом пацана назвали
ахахаха)
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Зачем ему эти мадриды, если можно комфортно провести карьеру на высокой зарплате, живя в привычной африканской обстановке.
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Не откажется
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Д’Артаньян прям
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