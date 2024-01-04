Дизайнер Куклычева: «Последние полгода мечтала, чтобы Косторная оставила меня в покое. Субординация стерлась полностью, никакого уважения»
Дизайнер Куклычева заявила, что мечтала, чтобы Косторная оставила ее в покое.
Накануне дизайнер Алена Куклычева объявила о прекращении сотрудничества с Аленой Косторной, сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные платья и не вернула часть костюмов для шоу.
«Я последние полгода мечтала, чтобы она оставила меня в покое. Очень было тяжело работать. Субординация стерлась полностью, никакого уважения.
Постоянно давила на жалость, плакала, когда мы не смогли физически пришить ей крылья к комбинезону. После она все равно дожала Дашу (мастера) с этими крыльями.
Все пишут про договоры. Какие договоры, когда надо за три дня сшить платье, потому что шоу и не в чем выступать. Вы видите на скринах, какие сроки и задания? И так было всегда. Как снег на голову», – сказала Куклычева.
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«@/aliona_officialnew ты наша звезда!
Многие сошли с дистанции, а ты несмотря на все свои травмы и тяжелые ситуации опять в строю! Красивая и в отличной форме 🚀
Всегда знала, что ещё поборемся за медали 💪🏻
Крылья тебе даже сделали)) над которыми полностью работала @/darianika.rg
Всё для тебя.
Всё получится, все победы впереди."
Что-то не похоже на просьбу оставить в покое)
Какие договоры? Обычные, создаётся шаблон и меняются только условия.
А то получается как в той поговорке про поедание кактуса.
Уважение должно быть...а субординация это к подчиненным.
Если посмотреть инст дамы и ее коллег, то создается впечатление, что там кружок из пяти обиженных на весь мир швей, которые аки золушки за просто так ночи напролет шили золотые платья. Только вот нецензурная брань в адрес спортсменки им ну совсем не придает чести
С одной стороны портниха- мазохистка. Которая в убыток себе пошивает костюмы. Видимо заняться нечем.
С другой стороны Косторная со словами:" если я кому должна- всем прощаю")))
когда можно было поговорить о фигурном катании, весело шутить
а сейчас... какая-то бесконечная война
о, времена
о, нравы