Дизайнер Куклычева: «Последние полгода мечтала, чтобы Косторная оставила меня в покое. Субординация стерлась полностью, никакого уважения»

Теги сборная России пары стиль Алена Косторная Алена Куклычева Фигурное катание

Дизайнер Куклычева заявила, что мечтала, чтобы Косторная оставила ее в покое.

Накануне дизайнер Алена Куклычева объявила о прекращении сотрудничества с Аленой Косторной, сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные платья и не вернула часть костюмов для шоу.

«Я последние полгода мечтала, чтобы она оставила меня в покое. Очень было тяжело работать. Субординация стерлась полностью, никакого уважения.

Постоянно давила на жалость, плакала, когда мы не смогли физически пришить ей крылья к комбинезону. После она все равно дожала Дашу (мастера) с этими крыльями.

Все пишут про договоры. Какие договоры, когда надо за три дня сшить платье, потому что шоу и не в чем выступать. Вы видите на скринах, какие сроки и задания? И так было всегда. Как снег на голову», – сказала Куклычева.

Новая разборка с Косторной: дизайнер требует от нее 240 тысяч за платья и выкладывает скрины переписки

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65 комментариев
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Видимо, главное дело-то не в оплате и не в рекламе, а в отношениях.
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Последние полгода? А что вот это было от 24 октября 2023?
«@/aliona_officialnew ты наша звезда!
Многие сошли с дистанции, а ты несмотря на все свои травмы и тяжелые ситуации опять в строю! Красивая и в отличной форме 🚀
Всегда знала, что ещё поборемся за медали 💪🏻
Крылья тебе даже сделали)) над которыми полностью работала @/darianika.rg
Всё для тебя.
Всё получится, все победы впереди."

Что-то не похоже на просьбу оставить в покое)
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Что мешало Куклычёвой закончить сотрудничество с Косторной в 2023 году?
Какие договоры? Обычные, создаётся шаблон и меняются только условия.
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Господи, сколько можно! Куклычева решила не останавливаться на достигнутом и закопать себя окончательно.
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Ответ RusVector
Почему из федерации Москвы никто не высказался? У них праздники до 10 января включительно что ли? Нужно было в федерацию Москвы устраиваться хоть кем-нибудь, тоже бы отдыхал где-нибудь на Красном море!
Как будто Вы не в теме, в какой стране живёте. Девушка в первый раз стала в пару - сразу в команде Москвы, на полном госфинансировании от налогоплательщиков. Не жизнь, а сказка!
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"Ты заказываешь у меня костюмы, но делаешь это без уважения" ©
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Странно только, что дизайнер раньше не прекратила это сотрудничество. Если, как она говорит, проблемы были постоянно, то зачем тогда снова и снова брать заказы от Косторной? Дождалась бы возвращения всех долгов и выполнения договоренностей и прекратила любое общение.
А то получается как в той поговорке про поедание кактуса.
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чот больше похоже на очень пьяную истерику мадамы, которая еще и на спортсе сидит. кто ты, воин?!
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Ответ k4rmazin2007
Последние полгода? А что вот это было от 24 октября 2023? «@/aliona_officialnew ты наша звезда! Многие сошли с дистанции, а ты несмотря на все свои травмы и тяжелые ситуации опять в строю! Красивая и в отличной форме 🚀 Всегда знала, что ещё поборемся за медали 💪🏻 Крылья тебе даже сделали)) над которыми полностью работала @/darianika.rg Всё для тебя. Всё получится, все победы впереди." Что-то не похоже на просьбу оставить в покое)
Есть посвежее пост, декабрьский, где Куклычёва на Косторной рекламирует свою работу: "Пишите на почту если нужно круто и быстро."
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Ответ k4rmazin2007
Последние полгода? А что вот это было от 24 октября 2023? «@/aliona_officialnew ты наша звезда! Многие сошли с дистанции, а ты несмотря на все свои травмы и тяжелые ситуации опять в строю! Красивая и в отличной форме 🚀 Всегда знала, что ещё поборемся за медали 💪🏻 Крылья тебе даже сделали)) над которыми полностью работала @/darianika.rg Всё для тебя. Всё получится, все победы впереди." Что-то не похоже на просьбу оставить в покое)
есть еще пост в вк от Марии (группа называется "Платья для фигурного катания от Марии Багмет"), которая и шила то самое платье с перьями и на чье имя был составлен договор с федрой. Она елей лила в начале декабря, а сейчас Куклычева рассказывает, что они давно мечтали, чтобы Косто оставила их в покое. Хоть бы свои перлы с подчиненными согласовывала, а то вся ситуация ну совсем нелепо выглядит
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Что за бешеная баба эта дизайнерша?
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Если ты установила с клиентом такие отношения, что он жмет тебя по срокам, слезами выпрашивает отсрочки и переделки и плюет на все договоренности, то вопросы прежде всего к тебе, а не к клиенту. Те мастера, которые ценят своё время и свой труд, с такой как Косторная за отметки в сторис работать никогда не станут
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Мне кажется этой женщине стоит выпить валерьянки, успокоиться и больше не набирать тот объем работы с которым она не справляется. Дашу реально жалко, её сама швея только в одном посте отметила, последний раз аж в октябре. Но об этом история почему-то умалчивает
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Дизайнер вправе была отказаться работать с таким отношением и в авральном режиме не только после одного сезона, но после первого такого финта. Зачем было терпеть и наращивать этот ком? Ну, или нам тут не все рассказали.
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Вообще-то субординация возникает только в иерархической структуре подчинения.. Косторная в подчинении у швеи была?
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Субординация? )) Вы серьезно модельер Куклычева?
Уважение должно быть...а субординация это к подчиненным.
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Это уже лишнее вываливать отношения заказчика и клиента на суд посторонних людей. Не насильно же Алёна заставляла шить платья.
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а вот здесь я уже дизайнера не понимаю, хотя я на её стороне. Почему нельзя было просто послать Косторную куда по дальше с её " дожиманиями"? Она их под дулом пистолета заставляла шить? В рабстве держала и дизайнер мечтала, чтобы её из рабства освободили? Можно просто отказаться делать работу и все, что бы им Косторная сделала? Ничего, максимум по ныла бы в соц сетях и написала, какие все плохие.
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+4
Ответ Сырок с кокосом
"Субординация стерлась полностью, никакого уважения" - если дизайнер ведет себя так на публику, то остается только гадать, что было за закрытыми дверями. Собственно, наверняка и уважения не было именно благодаря такой манере поведения. Если посмотреть инст дамы и ее коллег, то создается впечатление, что там кружок из пяти обиженных на весь мир швей, которые аки золушки за просто так ночи напролет шили золотые платья. Только вот нецензурная брань в адрес спортсменки им ну совсем не придает чести
Под елочку подарок не положили - вот и вся печаль.)
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+4
Почему из федерации Москвы никто не высказался? У них праздники до 10 января включительно что ли? Нужно было в федерацию Москвы устраиваться хоть кем-нибудь, тоже бы отдыхал где-нибудь на Красном море!
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Ответ RusVector
Думаю, Куница тоже мечтает последние пол-года, чтобы Косторная оставила его в покое! Держись парень, ты сам выбрал свое "счастье"!
Товарищ,отстаньте от Куницы.Вас просто влечет к нему.а это наказуемо.
+6
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+4
"Субординация стерлась полностью, никакого уважения" - если дизайнер ведет себя так на публику, то остается только гадать, что было за закрытыми дверями. Собственно, наверняка и уважения не было именно благодаря такой манере поведения.
Если посмотреть инст дамы и ее коллег, то создается впечатление, что там кружок из пяти обиженных на весь мир швей, которые аки золушки за просто так ночи напролет шили золотые платья. Только вот нецензурная брань в адрес спортсменки им ну совсем не придает чести
+9
-5
+4
В этой истории два сапога- пара.

С одной стороны портниха- мазохистка. Которая в убыток себе пошивает костюмы. Видимо заняться нечем.

С другой стороны Косторная со словами:" если я кому должна- всем прощаю")))
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Сначала посадили на шею, а сейчас сплошные недовольства. Ну целый день написывать одно и тоже, это уже невозможно.
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Болельщики Косторной могли бы уже скинуться и собрать 240 тыс., и пойти смотреть более интересный сериал!
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Ответ Lilia Sadykova
а вот здесь я уже дизайнера не понимаю, хотя я на её стороне. Почему нельзя было просто послать Косторную куда по дальше с её " дожиманиями"? Она их под дулом пистолета заставляла шить? В рабстве держала и дизайнер мечтала, чтобы её из рабства освободили? Можно просто отказаться делать работу и все, что бы им Косторная сделала? Ничего, максимум по ныла бы в соц сетях и написала, какие все плохие.
потому что если бы она ее послала, то пиара на именитых спортсменках уже не было бы
+3
0
+3
реально... уже не смешно...
+4
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Ответ RusVector
Болельщики Косторной могли бы уже скинуться и собрать 240 тыс., и пойти смотреть более интересный сериал!
Там родственники квартиры дарят друг другу, а вы про 240 тыс каких-то....
+3
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+2
где старый добрый спортс..
когда можно было поговорить о фигурном катании, весело шутить
а сейчас... какая-то бесконечная война
о, времена
о, нравы
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открыла Америку)))) Алена тяжелый и токсичный персонаж) но эта история с платьями уже утомила
+6
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