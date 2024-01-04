Дизайнер Куклычева: «Последние полгода мечтала, чтобы Косторная оставила меня в покое. Субординация стерлась полностью, никакого уважения»

Дизайнер Куклычева заявила, что мечтала, чтобы Косторная оставила ее в покое.

Накануне дизайнер Алена Куклычева объявила о прекращении сотрудничества с , сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные платья и не вернула часть костюмов для шоу.

«Я последние полгода мечтала, чтобы она оставила меня в покое. Очень было тяжело работать. Субординация стерлась полностью, никакого уважения.

Постоянно давила на жалость, плакала, когда мы не смогли физически пришить ей крылья к комбинезону. После она все равно дожала Дашу (мастера) с этими крыльями.

Все пишут про договоры. Какие договоры, когда надо за три дня сшить платье, потому что шоу и не в чем выступать. Вы видите на скринах, какие сроки и задания? И так было всегда. Как снег на голову», – сказала Куклычева.

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