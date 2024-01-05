Канселу из-за травмы заменили на 11-й минуте матча. Он и игрок «Лас-Пальмаса» одновременно ударили по мячу, Жоау упал и схватился за левое колено

Теги Барселона Ла Лига травмы Лас-Пальмас Жоау Канселу Андреас Кристенсен Максимо Перроне Футбол

Жоау Канселу получил травму в матче против «Лас-Пальмаса».

В игровом эпизоде защитник «Барселоны» и футболист «Лас-Пальмаса» Максимо Перроне одновременно ударили по мячу. После этого португалец упал на газон и схватился за левое колено.

Игроку каталонского клуба пришлось покинуть поле, ему некоторое время оказывали помощь на бровке, после чего он вернулся в игру, однако почти сразу опустился за землю и попросил замену.

На 11-й минуте вместо Канселу вышел Андреас Кристенсен.

На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В самом начале года потерять, наверное, лучшего игрока команды на данный момент - это очень грустно…

Здоровья Жоау и, надеюсь, ничего серьезного.
+12
-2
+10
https://www.youtube.com/watch?v=x0bGez8k1cM
+1
-1
0
Остаётся констатировать печальный факт - с этой барсой всё ясно. Тотальная безыдейность и тактическая импотенция.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий