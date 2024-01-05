Канселу из-за травмы заменили на 11-й минуте матча. Он и игрок «Лас-Пальмаса» одновременно ударили по мячу, Жоау упал и схватился за левое колено

Жоау Канселу получил травму в матче против «Лас-Пальмаса».

В игровом эпизоде защитник «Барселоны» и футболист « » одновременно ударили по мячу. После этого португалец упал на газон и схватился за левое колено.

Игроку каталонского клуба пришлось покинуть поле, ему некоторое время оказывали помощь на бровке, после чего он вернулся в игру, однако почти сразу опустился за землю и попросил замену.

На 11-й минуте вместо вышел .

На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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