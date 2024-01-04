Между Дарвином Хэмом и игроками «Лейкерс» усиливаются разногласия (The Athletic)

Источники сообщают о разногласиях между Дарвином Хэмом и игроками «Лейкерс».

Об усиливающихся разногласиях между главным тренером и игроками «Лейкерс», сообщают инсайдеры The Athletic Шэмс Чарания и Джован Буха со ссылкой на шесть анонимных источников, непосредственно знакомых с ситуацией.

По словам источников, разобщенность между тренером и командой возникла из-за огромной ротации и недавних изменений в составе, которые привели к нестабильному выступлению нескольких игроков.

В среду « » уступили на своей арене « » (96:110), играющему без суперзвезды Джимми Батлера. Поражение опустило «Лейкерс» ниже отметки в 50 процентов (17-18) первые с 11 ноября. Команда занимает 10-е место в Западной конференции.

После победы во внутрисезонном турнире «Лейкерс» проиграли 9 из 12 матчей. Команда Хэма потерпела три поражения подряд.