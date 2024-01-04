Между Дарвином Хэмом и игроками «Лейкерс» усиливаются разногласия (The Athletic)

Теги Лейкерс Майами НБА Шэмс Чарания Дарвин Хэм Баскетбол

Источники сообщают о разногласиях между Дарвином Хэмом и игроками «Лейкерс».

Об усиливающихся разногласиях между главным тренером и игроками «Лейкерс», сообщают инсайдеры The Athletic Шэмс Чарания и Джован Буха со ссылкой на шесть анонимных источников, непосредственно знакомых с ситуацией.

По словам источников, разобщенность между тренером и командой возникла из-за огромной ротации и недавних изменений в составе, которые привели к нестабильному выступлению нескольких игроков.

В среду «Лейкерс» уступили на своей арене «Майами» (96:110), играющему без суперзвезды Джимми Батлера. Поражение опустило «Лейкерс» ниже отметки в 50 процентов (17-18) первые с 11 ноября. Команда занимает 10-е место в Западной конференции.

После победы во внутрисезонном турнире «Лейкерс» проиграли 9 из 12 матчей. Команда Хэма потерпела три поражения подряд.

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну все, Леброша дал отмашку, я просто напомню что он пытался слить Споэлстру
+21
-5
+16
Крабу нужно перестать стесняться и наконец-то стать играющим тренером
+18
-4
+14
болотная классика. но тут сам Шэмс сразу говорит)
+8
0
+8
Ответ Rjcnbr
Крабу нужно перестать стесняться и наконец-то стать играющим тренером
У краба разногласий с крабом быть не может, поэтому нужен посредник между тренерством краба
+7
0
+7
С игроком, может, Лейкерс, а не игроками.
+6
-1
+5
Ответ arspurs9
Вначале информация про конфликт с Ривзом, теперь еше с некоторыми игроками Лейкерс. Помножить все на крайне сомнительные решения Хэма (его тайм-ауты и Челленджи уже вызывают смех порой) и кажется, что его карьера в ЛАЛ подходит к концу (пока что). Вопрос в другом - кого на его место?
Камон летсгоу доступен
+5
0
+5
зовите Массимо Карреру
+4
0
+4
Странная ротация? Выпуск маленькой пятерки против Йокича ничего не переплюнет.
+5
-1
+4
Ответ Stone Cold
Ну все, Леброша дал отмашку, я просто напомню что он пытался слить Споэлстру
ну тут разница в том, что он этого Хема и нанимал. ничего страшного, просто подыщет другого дружка на пост коуча
+4
-1
+3
Ответ arspurs9
Вначале информация про конфликт с Ривзом, теперь еше с некоторыми игроками Лейкерс. Помножить все на крайне сомнительные решения Хэма (его тайм-ауты и Челленджи уже вызывают смех порой) и кажется, что его карьера в ЛАЛ подходит к концу (пока что). Вопрос в другом - кого на его место?
ЛеБрон Джеймс
+2
0
+2
Между Хэмом и Джеймсом, так наверно точнее
+2
0
+2
Даже Дог Риверс будет лучше тренером и я не знаю как оскорбить сильнее Дарвина Хэма
+4
-2
+2
шесть анонимных источников - Леброн, АД, Ривс, ДиЛо, Хачимура, а шестой кто?
0
0
0
Ответ Igor000
А хотите сказать, что Хэм хороший тренер? Второй камон летс гоу.
Вижу проблему не в тренере
0
0
0
Ответ Stone Cold
Ну все, Леброша дал отмашку, я просто напомню что он пытался слить Споэлстру
А хотите сказать, что Хэм хороший тренер? Второй камон летс гоу.
0
0
0
Ответ Stone Cold
Ну все, Леброша дал отмашку, я просто напомню что он пытался слить Споэлстру
Тогда сместить Сапоэльстру не получилось потому, что наш тренер сынок миллиардера (его батя даже владел нью джерси нэтс в 90-е). Не по зубам был, даже королю. Зато выгнал Дэвида Блатта с кавалерс, а Хэма и подавно сместит
+1
-1
0
Ответ Павел Сотников
У краба разногласий с крабом быть не может, поэтому нужен посредник между тренерством краба
Можно на остаток сезона оставить картонную фигуру Дарвина Хэма на скамейке или посадить его дакимакуру. Так у людей не будет подозрений лишних
0
0
0
Хээмло!
0
0
0
Хэму, видимо, каюк. Поглядим, кто на эту заведомо расстрельную должность следующий.)
0
0
0
Ну Лейкерс по составу и игре на заслуженном месте, выжимать тут не из кого, может правда личные конфликты
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий