«Тур де Ски». Сван, Диггинс, Далквист, Мирвол, Рибом, Сундлинг и Пярмякоски пробегут классическую гонку преследования

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки Тур де Ски сборная Норвегии жен сборная Швеции жен сборная Финляндии жен сборная Германии жен (лыжные гонки) сборная США жен сборная Австрии жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Джесси Диггинс Виктория Карл Тереза Штадлобер Кертту Нисканен сборная Швейцарии жен Йоханна Хагстрем Йонна Сундлинг Надин Фендрих Рози Бреннан Анне Кьерсти Калво Катарина Хенниг Майя Далквист Астрид Ойре Шлинн Матильде Мирвол Фрида Карлссон Линн Сван Эмма Рибом Ясми Йоенсуу Лыжи

4 января на этапе «Тур де Ски» в Давосе пройдет женская гонка преследования.

«Тур де Ски»

5-й этап

Давос, Швейцария

Женщины

20 км, гонка преследования, классический стиль

Начало – 12:45 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

1. Линн Сванн (Швеция)

2. Джесси Диггинс (США)

3. Майя Далквист (Швеция)

4. Йоханна Хагстрем (Швеция)

5. Матильде Мирвол (Норвегия)

6. Надин Фендрих (Швейцария)

7. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)

8. Ясми Йоенсуу (Финляндия)

9. Эмма Рибом (Швеция)

10. Йонна Сундлинг (Швеция)

11. Рози Бреннан (США)

12. Виктория Карл (Германия)

15. Криста Пярмякоски (Финляндия)

21. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

23. Фрида Карлссон (Швеция)

25. Кертту Нисканен (Финляндия)

30. Катарина Хенниг (Германия)

36. Тереза Штадлобер (Австрия)

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2023/24

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий