«Тур де Ски». Сван, Диггинс, Далквист, Мирвол, Рибом, Сундлинг и Пярмякоски пробегут классическую гонку преследования
4 января на этапе «Тур де Ски» в Давосе пройдет женская гонка преследования.
5-й этап
Давос, Швейцария
Женщины
20 км, гонка преследования, классический стиль
Начало – 12:45 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена
Старт-лист
1. Линн Сванн (Швеция)
2. Джесси Диггинс (США)
3. Майя Далквист (Швеция)
4. Йоханна Хагстрем (Швеция)
5. Матильде Мирвол (Норвегия)
6. Надин Фендрих (Швейцария)
7. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)
8. Ясми Йоенсуу (Финляндия)
9. Эмма Рибом (Швеция)
10. Йонна Сундлинг (Швеция)
11. Рози Бреннан (США)
12. Виктория Карл (Германия)
15. Криста Пярмякоски (Финляндия)
21. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)
23. Фрида Карлссон (Швеция)
25. Кертту Нисканен (Финляндия)
30. Катарина Хенниг (Германия)
36. Тереза Штадлобер (Австрия)