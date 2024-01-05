Панарин отказался от участия в Матче звезд НХЛ: «Мы с женой ждем второго ребенка»

Артемий Панарин отказался от участия в Матче звезд НХЛ.

Форвард « » призвал болельщиков не голосовать за него на довыборах игроков для участия в звездном уик-энде в Торонто.

В число 32 игроков, выбранных лигой для участия в мероприятии, попал вратарь клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин.

Еще 12 хоккеистов будут отобраны по результатам голосования болельщиков.

«К сожалению, я не смогу поехать на в этом году. Мы с женой ждем второго ребенка. Не могу дождаться этого момента.

Спасибо за поддержку. Пожалуйста, голосуйте за моих партнеров по команде», – сказал .

Шестеркин, Кучеров и Капризов приглашены на Матч звезд НХЛ. От «Вашингтона» лига выбрала Уилсона, а не Овечкина

Панарин набрал 1+1 с «Чикаго» и стал 1-й звездой матча. Он делит 3-е место в бомбардирской гонке с 53 очками в 37 играх