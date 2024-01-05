Панарин отказался от участия в Матче звезд НХЛ: «Мы с женой ждем второго ребенка»

Теги Рейнджерс Матч звезд НХЛ НХЛ Артемий Панарин Алиса Знарок Хоккей

Артемий Панарин отказался от участия в Матче звезд НХЛ.

Форвард «Рейнджерс» призвал болельщиков не голосовать за него на довыборах игроков для участия в звездном уик-энде в Торонто. 

В число 32 игроков, выбранных лигой для участия в мероприятии, попал вратарь клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин.

Еще 12 хоккеистов будут отобраны по результатам голосования болельщиков. 

«К сожалению, я не смогу поехать на Матч звезд в этом году. Мы с женой ждем второго ребенка. Не могу дождаться этого момента.

Спасибо за поддержку. Пожалуйста, голосуйте за моих партнеров по команде», – сказал Панарин

Шестеркин, Кучеров и Капризов приглашены на Матч звезд НХЛ. От «Вашингтона» лига выбрала Уилсона, а не Овечкина

Панарин набрал 1+1 с «Чикаго» и стал 1-й звездой матча. Он делит 3-е место в бомбардирской гонке с 53 очками в 37 играх

5 комментариев
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Держи поздравления Артемий!)
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Правильно, нечего там делать. Ну и красавцы, поздравления. Отличный год у Артемия и в семье, и в карьере.
+3
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+3
Панара разогнался не на шутку
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