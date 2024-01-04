Артур из-за конфликта на Украине опасается переходить в «Зенит» (Goal)

Артур Гимараэс не хочет переходить в «Зенит».

По данным Goal, футболист «Палмейрас» опасается переезжать в Россию из-за конфликта на Украине.

Ранее «Палмейрас» и «Зенит» договорились о трансфере правого вингера за 15+3 млн евро, однако сейчас сделка находится под угрозой срыва.

Как сообщал Globo Esporte, Артур не хочет в «Зенит» из-за климата и удаленности от семьи. По данным Lance, футболист хочет остаться в « » и вернуть себе место в составе команды. Еще одним фактором, замедлившим принятие решения, стала смена агентов игрока.

За год в «Палмейрас» Артур забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 43 матчах. Он пришел в клуб как игрок стартового состава, но ближе к концу сезона стал запасным.

Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.

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