Артур из-за конфликта на Украине опасается переходить в «Зенит» (Goal)

Теги Зенит Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Политика Артур Гимараэс Футбол

Артур Гимараэс не хочет переходить в «Зенит».

По данным Goal, футболист «Палмейрас» опасается переезжать в Россию из-за конфликта на Украине.

Ранее «Палмейрас» и «Зенит» договорились о трансфере правого вингера за 15+3 млн евро, однако сейчас сделка находится под угрозой срыва.

Как сообщал Globo Esporte, Артур не хочет в «Зенит» из-за климата и удаленности от семьи. По данным Lance, футболист хочет остаться в «Палмейрас» и вернуть себе место в составе команды. Еще одним фактором, замедлившим принятие решения, стала смена агентов игрока. 

За год в «Палмейрас» Артур забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 43 матчах. Он пришел в клуб как игрок стартового состава, но ближе к концу сезона стал запасным.

Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.

В «Зенит» переходит Артур: его вытеснил Эндрик, в детстве были проблемы из-за низкого роста

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

76 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нелёгкая это работа, Артура тащить на болота!
+134
-16
+118
Ответ SPB Patriot
Уже третья версия за 2 суток. Интересно, какую причину завтра напишут?
Хочет играть в волейбол, а тут футбол какой-то предлагают.
+84
-2
+82
Ответ interested
Комментарий скрыт
Негигиенично
+67
-6
+61
Ну всё собрал, лишь бы не ехать))
+29
-5
+24
Уже третья версия за 2 суток. Интересно, какую причину завтра напишут?
+24
-3
+21
Ну не хочет он в Зенит. Зачем заставлять та. Можно интереснее вариант найти
+19
-3
+16
Надо какого-то Широкова отправить на переговоры, чтобы рассказал про скорую победу над УЕФА.
+12
-3
+9
Думаю что он не знает где находится Украина.
+10
-2
+8
Ответ Filipp Gorski
Ну не хочет он в Зенит. Зачем заставлять та. Можно интереснее вариант найти
Или деньжат побольше подсыпать. Другой мотивации ехать в Зенит у него нет.
+12
-6
+6
Ответ peace-cat
Из-за конфликта "в" Украине. Не "на".
Мы тут в России сами разберёмся.
+7
-3
+4
Ответ Atsuktuvas
Надо какого-то Широкова отправить на переговоры, чтобы рассказал про скорую победу над УЕФА.
Широков скорее отмудохать может. Разговоры - это не его сильная сторона.
+3
0
+3
Ответ interested
Комментарий скрыт
отличная шутка, тонко, по английский. хотя да сейчас бы борща и камеди посмотреть, а то глядишь и по России 1 Петросяна покажут, вот там смешно, там огонь:)))
+3
0
+3
Ответ Otto Kretschmer
Думаю что он не знает где находится Украина.
100%! Агент просто набивает цену!
+3
0
+3
Ответ L.A.S_Vegas_777_
Ну опасается - тога пусть не едет, чем приедет не мотивированным и от каждого громкого пука будет под лавку прятаться.
В зимнее, трансферное окно, 90% информации в СМИ про футболистов - это околофутбольные байки и сплетни агентов и журналистов. Об этом не раз говорили: Трабукки, Ткаченко, Артёмов, Минасов, Андреев. Эти слухи не стоят выеденного яйца.
+2
0
+2
Раньше, таких называли пляжными бразильцами, а теперь и Зенит не против пригласить. Недавно в РПЛ похожий заезжал, Рошой звали
+2
0
+2
Ответ Cruel Snake
Артур к нам не поедет!
если только Пирожков
+3
-1
+2
Ответ Mixos Demid
Широков скорее отмудохать может. Разговоры - это не его сильная сторона.
Можно и так дискутировать.. Кто на что гаразд.
+1
0
+1
Ответ Ivan Petrov
Даже в Бразилии понимают что зенит это политпроект
Они все хотят в спартак, вот только спартак предпочитает педророшей и кралов.
+1
0
+1
Ответ ДМ-1чемпион
100%! Агент просто набивает цену!
И агент, и спортс приукрашивает.
+2
-1
+1
Новость из серии: «То ли было, то ли не было, то ли правда, то ли брехня.»
+2
-1
+1
Ответ peace-cat
Из-за конфликта "в" Украине. Не "на".
За 4 года 60 комментариев!? Слабо работаешь Мыкола!
P. S.
Конечно НА!
+3
-2
+1
Если опасается пусть в Бразилии играет мы и без него обойдёмся
+1
-1
0
Конфликт - это когда твоей жене сосед нахамил. А в Украине - война.
0
0
0
Ответ Direct free kick
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ответ Поцелуй Оздоева
Комментарий удален модератором
Ну да, ведь ЛДНР это Россия.
+2
-2
0
Комментарий удален модератором
Скажите ему, пусть справку от родителей перешлёт, мб поможет
0
0
0
Ну опасается - тога пусть не едет, чем приедет не мотивированным и от каждого громкого пука будет под лавку прятаться.
+1
-1
0
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Медведеву надо ему предложить личное ПВО
Комментарий удален модератором
А что за шум вокруг лавочника?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий