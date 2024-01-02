Брисбен (ATP). 2-й круг. Шевченко сыграет с Руне, Сафиуллин – с Попыриным
Александр Шевченко сыграет с Хольгером Руне во втором круге в Брисбене.
Роман Сафиуллин встретится с Алексеем Попыриным.
Сетка турнира здесь.
Brisbane International presented by Evie
Брисбен, Австралия
31 декабря 2023 – 7 января 2024
ATP 250
Призовой фонд – 661 585 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 3 января, 07.00
- Дата проведения
- 3 января, 13.00
- Дата проведения
- 4 января, 03.00
- Дата проведения
- 4 января, 03.00
- Дата проведения
- 3 января, 05.30
- Дата проведения
- 3 января, 06.00
Джордан Томпсон (Австралия) – Не определен
- Дата проведения
- 4 января, 03.00
- Дата проведения
- 4 января, 03.00