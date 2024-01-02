Брисбен (ATP). 2-й круг. Шевченко сыграет с Руне, Сафиуллин – с Попыриным

Теги результаты ATP Brisbane International Теннис

Александр Шевченко сыграет с Хольгером Руне во втором круге в Брисбене.

Роман Сафиуллин встретится с Алексеем Попыриным.

Сетка турнира здесь.

Brisbane International presented by Evie

Брисбен, Австралия

31 декабря 2023 – 7 января 2024

ATP 250

Призовой фонд – 661 585 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Роман Сафиуллин (Россия) Алексей Попырин (Австралия)
Дата проведения
3 января, 07.00
Онлайн матча

 

Хольгер Руне (Дания) Александр Шевченко (Россия)
Дата проведения
3 января, 13.00
Онлайн матча

 

Джейсон Кублер (Австралия) Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
4 января, 03.00
Онлайн матча

 

Даниэль Альтмайер (Германия) Григор Димитров (Болгария)
Дата проведения
4 января, 03.00
Онлайн матча

 

Джеймс Дакворт (Австралия) Янник Ганфманн (Германия)
Дата проведения
3 января, 05.30
Онлайн матча

 

Маттео Арнальди (Италия) Лукаш Кляйн (Словакия)
Дата проведения
3 января, 06.00
Онлайн матча

 

Джордан Томпсон (Австралия) – Не определен
Дата проведения
4 января, 03.00
Онлайн матча

 

Томаш Махач (Чехия) Ринки Хиджиката (Австралия)
Дата проведения
4 января, 03.00
Онлайн матча
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