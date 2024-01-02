Брисбен (ATP). 2-й круг. Шевченко сыграет с Руне, Сафиуллин – с Попыриным

Александр Шевченко сыграет с Хольгером Руне во втором круге в Брисбене.

Роман Сафиуллин встретится с Алексеем Попыриным.

Сетка турнира здесь.

Brisbane International presented by Evie

Брисбен, Австралия

31 декабря 2023 – 7 января 2024

ATP 250

Призовой фонд – 661 585 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг