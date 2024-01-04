Ineos не хочет увольнять тен Хага из «МЮ» как минимум до конца сезона. Но еще более слабые результаты могут вынудить

Эрику тен Хагу готовы дать возможность поработать с «Ман Юнайтед» до конца сезона.

Как сообщает ESPN со ссылкой на источники, Ineos во главе с , которая покупает 25% акций клуба, не хочет увольнять тен Хага как минимум до конца сезона.

При этом в « » понимают, что еще более слабые результаты могут вынудить новое руководство действовать быстрее.

Ineos связывалась с бывшим тренером «Челси» и «Брайтона» . У него в неформальной форме спросили о планах на будущее. Жан-Клод Блан, занимающий важное место в структуре Ineos Sport, получает огромное количество звонков от агентов, которые предлагают ему разных тренеров.

«Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в таблице , набрав 31 очко в 20 матчах.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам