Ineos не хочет увольнять тен Хага из «МЮ» как минимум до конца сезона. Но еще более слабые результаты могут вынудить
Эрику тен Хагу готовы дать возможность поработать с «Ман Юнайтед» до конца сезона.
Как сообщает ESPN со ссылкой на источники, Ineos во главе с Джимом Рэтклиффом, которая покупает 25% акций клуба, не хочет увольнять тен Хага как минимум до конца сезона.
При этом в «Ман Юнайтед» понимают, что еще более слабые результаты могут вынудить новое руководство действовать быстрее.
Ineos связывалась с бывшим тренером «Челси» и «Брайтона» Грэмом Поттером. У него в неформальной форме спросили о планах на будущее. Жан-Клод Блан, занимающий важное место в структуре Ineos Sport, получает огромное количество звонков от агентов, которые предлагают ему разных тренеров.
«Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в таблице АПЛ, набрав 31 очко в 20 матчах.
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Тут в первую очередь будет важно прийти не с каким-то свежими тактическими и тренировочными схемами, а в первую очередь "стать своим" в раздевалке. Тут скорее тренер-психолог нужен, который будет грамотно балансировать между тем чтобы куев панамку напихать игрокам и быть для них неким батей (типа Клоппа или Анчелотти)
А так делов не будет.
Удивительно, как ты со своими талантами и видением ситуации ещё не управляешь футбольным клубом
а так, они могу бесконечно игроков и тренеров менять, будет все тот же балаган.
Классический «цикл болельщика Спартака»
Там вон Руни освободился!
Если верить его словам, то дав ему чуток поболее времени, можно получить очень мощную команду. ))
Мы увольнять не хотим, но если что уволим.
То есть никакого фактажа, просто мысли.