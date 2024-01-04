Ineos не хочет увольнять тен Хага из «МЮ» как минимум до конца сезона. Но еще более слабые результаты могут вынудить

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Жан-Клод Блан Эрик тен Хаг Грэм Поттер Джим Рэтклифф Футбол

Эрику тен Хагу готовы дать возможность поработать с «Ман Юнайтед» до конца сезона.

Как сообщает ESPN со ссылкой на источники, Ineos во главе с Джимом Рэтклиффом, которая покупает 25% акций клуба, не хочет увольнять тен Хага как минимум до конца сезона.

При этом в «Ман Юнайтед» понимают, что еще более слабые результаты могут вынудить новое руководство действовать быстрее.

Ineos связывалась с бывшим тренером «Челси» и «Брайтона» Грэмом Поттером. У него в неформальной форме спросили о планах на будущее. Жан-Клод Блан, занимающий важное место в структуре Ineos Sport, получает огромное количество звонков от агентов, которые предлагают ему разных тренеров.

«Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в таблице АПЛ, набрав 31 очко в 20 матчах.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

34 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тут пишут постоянно что его надо уволить , но не говорят , кого вместо него ставить. Дождёмся до конца сезона , потом будут думать кого пригласить , если ТХ не справится
+11
-2
+9
По мне, менять Тен Хага на Поттера это чистой воды авантюра!
+8
-3
+5
Какие ещё антирекорды нужно побить 7хагу чтоб это считалось "ещё более слабыми результатами"?
+8
-4
+4
Тен Хаг - главное разочарование в моей "футбольной жизни" . Такой прекрасный, выдающийся Аякс, и такое убожество с Маню. Боже мой, что еще нужно, чтобы принять единственно верное решение - выкинуть лысого импотента из Маню?????
+4
-1
+3
Ответ оле - топ юрген - клоп
Держи в курсе, твоё мнение очень важно для всех нас Удивительно, как ты со своими талантами и видением ситуации ещё не управляешь футбольным клубом
Обожаю каждый раз когда на мое "неважное и никому не нужное мнение" личка каждый раз разрывается от респонсов лол. Да кстати, а зачем вообще нужен спортс, если не высказывать здесь свое мнение?
+5
-2
+3
Ответ laudrup
По мне, менять Тен Хага на Поттера это чистой воды авантюра!
Да чë тут говорить: нынешний МЮ (и Челси до кучи) - это настоящая лотерея почти для любого тренера из более-менее известных.
Тут в первую очередь будет важно прийти не с каким-то свежими тактическими и тренировочными схемами, а в первую очередь "стать своим" в раздевалке. Тут скорее тренер-психолог нужен, который будет грамотно балансировать между тем чтобы куев панамку напихать игрокам и быть для них неким батей (типа Клоппа или Анчелотти)
А так делов не будет.
+3
-1
+2
Ответ Today I feel Qatari
В общем популист Рэтклифф оказался ничем не лучше Глэйзеров, понятно. Надежды на лучшее можно отложить. Странно, что среди болел МЮ находились индивиды, которые топили за продажу клуба именно ему. Лишь бы не шейху, ага. Надеюсь теперь они довольны
Держи в курсе, твоё мнение очень важно для всех нас
Удивительно, как ты со своими талантами и видением ситуации ещё не управляешь футбольным клубом
+3
-2
+1
мю нужен крутой спорт дир и селекция. который выстроит нормальную стратегию по выходу из кризиса и поэтапному усилению состава под выбранный стиль игры.
а так, они могу бесконечно игроков и тренеров менять, будет все тот же балаган.
+1
0
+1
Ответ Evgen_Hazard
Моура помню увольняли за меньшее зло. И это после 2 места и еврокубков.
Ну у 7хага кубок и третье место.
0
0
0
Ответ Today I feel Qatari
В общем популист Рэтклифф оказался ничем не лучше Глэйзеров, понятно. Надежды на лучшее можно отложить. Странно, что среди болел МЮ находились индивиды, которые топили за продажу клуба именно ему. Лишь бы не шейху, ага. Надеюсь теперь они довольны
на всех шейхов, Пепов не хватит...
0
0
0
Ответ zidanishe
Тен Хаг - главное разочарование в моей "футбольной жизни" . Такой прекрасный, выдающийся Аякс, и такое убожество с Маню. Боже мой, что еще нужно, чтобы принять единственно верное решение - выкинуть лысого импотента из Маню?????
Его «выдающийся» Аякс раскатал Тоттенхэм, за 25 минут, в одну калитку, играя в гостях, даже без Кейна. ))
+1
-1
0
Ответ Кефтеме
Тут пишут постоянно что его надо уволить , но не говорят , кого вместо него ставить. Дождёмся до конца сезона , потом будут думать кого пригласить , если ТХ не справится
Думаю, что Де Дзерби можно пробовать.
0
0
0
Ответ Кефтеме
Тут пишут постоянно что его надо уволить , но не говорят , кого вместо него ставить. Дождёмся до конца сезона , потом будут думать кого пригласить , если ТХ не справится
Так те кто так пишут, кто думает дело исключительно в тренере. У них откуда-то в голове идея, о том что осталось только тренера поменять и все полетит.
Классический «цикл болельщика Спартака»
0
0
0
Ответ Artem Lod
Какие ещё антирекорды нужно побить 7хагу чтоб это считалось "ещё более слабыми результатами"?
А кого можно ставить тренером прямо сейчас? Лучше дождаться до лета, все равно сезон в жопе будет. А там пытаться позвать нагильсмана, де дзерби или еще кого.
0
0
0
Ответ Artem Lod
Какие ещё антирекорды нужно побить 7хагу чтоб это считалось "ещё более слабыми результатами"?
Он по какой то статистике считается одним из успешных тренеров со времен САФа😅
0
0
0
Ответ Montenegro Serbian
Да чë тут говорить: нынешний МЮ (и Челси до кучи) - это настоящая лотерея почти для любого тренера из более-менее известных. Тут в первую очередь будет важно прийти не с каким-то свежими тактическими и тренировочными схемами, а в первую очередь "стать своим" в раздевалке. Тут скорее тренер-психолог нужен, который будет грамотно балансировать между тем чтобы куев панамку напихать игрокам и быть для них неким батей (типа Клоппа или Анчелотти) А так делов не будет.
Магата позвать, он быстро лица этим девочкам поправит.
+1
-1
0
Пользуясь, случаем, Катари - верни возможность комментировать твои реплики. Не по-пацански банить за то, что я тебя размазал аргументами, а ты ничего в ответ не смог сказать
0
0
0
Я не понимаю на кого менять сейчас тен Хаага? Адекватных замен прямо сейчас нет
0
0
0
Через пару матчей всё изменится
0
0
0
И про агентов понравилось.
0
0
0
Как минимум??
0
0
0
Отличное решение, осталось вернуть Криштиану 😂
0
0
0
Поттер?
Там вон Руни освободился!
Если верить его словам, то дав ему чуток поболее времени, можно получить очень мощную команду. ))
0
0
0
Если Эдди Хау уволят, то Тен Хаг сразу вылетит
0
0
0
хитрый Тен Хаг специально саботировал игры перед приходом нового руководства, чтобы потом на контрасте его никто не уволил
0
0
0
Как сторонний наблюдатель жду окончания саги «Во все тяжкие» с Эриком тен Хайзенбергом и Мейси Гринвудом и начала новой сказки с Рэтклиффом-Поттером )
0
0
0
Обожаю такие новости.
Мы увольнять не хотим, но если что уволим.
То есть никакого фактажа, просто мысли.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий