«Милан» может уволить Пиоли летом. Конте – единственный кандидат на замену

«Милан» может уволить Стефано Пиоли только ради Антонио Конте.

Как сообщает Sportitalia, Конте – единственный тренер, о назначении которого на место Пиоли думает «Милан».

Ранее возникали предположения относительно того, что Стефано уже сейчас находится на грани отставки, учитывая нестабильные результаты «Милана» и вылет из Лиги чемпионов. Однако в последние недели тренер изменил ситуацию. Вероятно, он останется в « » до конца сезона, но его будущее все равно остается неопределенным.

По данным источника, единственный кандидат на замену , которого рассматривает владелец «Милана» , – это Конте, так как Роберто Де Дзерби не готов уйти из «Брайтона», а назначение Тиаго Мотты из «Болоньи» считают слишком рискованным шагом.

Ранее Конте работал в «Ювентусе» и «Интере». Оба клуба под его руководством выигрывали Серию А.

Сейчас «Милан» занимает 3-е место в таблице Серии А. Отставание от «Ювентуса» – 7 очков, от «Интера» – 9.

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