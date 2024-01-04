«Милан» может уволить Пиоли летом. Конте – единственный кандидат на замену
«Милан» может уволить Стефано Пиоли только ради Антонио Конте.
Как сообщает Sportitalia, Конте – единственный тренер, о назначении которого на место Пиоли думает «Милан».
Ранее возникали предположения относительно того, что Стефано уже сейчас находится на грани отставки, учитывая нестабильные результаты «Милана» и вылет из Лиги чемпионов. Однако в последние недели тренер изменил ситуацию. Вероятно, он останется в «Милане» до конца сезона, но его будущее все равно остается неопределенным.
По данным источника, единственный кандидат на замену Пиоли, которого рассматривает владелец «Милана» Джерри Кардинале, – это Конте, так как Роберто Де Дзерби не готов уйти из «Брайтона», а назначение Тиаго Мотты из «Болоньи» считают слишком рискованным шагом.
Ранее Конте работал в «Ювентусе» и «Интере». Оба клуба под его руководством выигрывали Серию А.
Сейчас «Милан» занимает 3-е место в таблице Серии А. Отставание от «Ювентуса» – 7 очков, от «Интера» – 9.
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конте попросит лукаку и ещё человек 5, чтобы в конце сезона героически оказаться в той же Лч, где пиоли и сейчас есть. они же там не такие дураки?
Конте тренер на сезон, далее склоки с руководством, ругань на тему "где деньги на трансферы" и на выход
Кто ему деньги даст если и сейчас их особо нет