«Милан» может уволить Пиоли летом. Конте – единственный кандидат на замену

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия возможные трансферы Антонио Конте Джерри Кардинале Футбол

«Милан» может уволить Стефано Пиоли только ради Антонио Конте.

Как сообщает Sportitalia, Конте – единственный тренер, о назначении которого на место Пиоли думает «Милан».

Ранее возникали предположения относительно того, что Стефано уже сейчас находится на грани отставки, учитывая нестабильные результаты «Милана» и вылет из Лиги чемпионов. Однако в последние недели тренер изменил ситуацию. Вероятно, он останется в «Милане» до конца сезона, но его будущее все равно остается неопределенным.

По данным источника, единственный кандидат на замену Пиоли, которого рассматривает владелец «Милана» Джерри Кардинале, – это Конте, так как Роберто Де Дзерби не готов уйти из «Брайтона», а назначение Тиаго Мотты из «Болоньи» считают слишком рискованным шагом.

Ранее Конте работал в «Ювентусе» и «Интере». Оба клуба под его руководством выигрывали Серию А.

Сейчас «Милан» занимает 3-е место в таблице Серии А. Отставание от «Ювентуса» – 7 очков, от «Интера» – 9.

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30 комментариев
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Убрать Пиоли, который готов и работает с теми кто есть и кого покупают за копейки (и то без большого желания покупают) и позвать Конте, который потребует много мильёнов на новых игроков. План надёжный как швейцарские часы.
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Ответ Benjamin
Глупое решение, Пиоли выжимает максимум из команды на протяжении всей карьеры в Милане, а Конте это вариант на пару сезонов от силы, а потом опять забвение.
В высшей степени глупое. Я лично обожаю Пиоли, за то как при нём играет команда, с Круничами, Рейндерсами, со стариками наподобие Жиру и списанными Йовичами. До сих не могу понять, как ему удалось с составом уровня Кристал Пэлас, выиграть Серию А, выйти в полуфинал Лиги Чемпионов и на равных биться в группе смерти с ПСЖ, БД и Ньюкаслом. Воистину волшебник!
+54
-8
+46
Глупое решение, Пиоли выжимает максимум из команды на протяжении всей карьеры в Милане, а Конте это вариант на пару сезонов от силы, а потом опять забвение.
+45
-4
+41
Пилот - лучший тренер Милана за последние 15 лет. Конте - тренер на пол сезона, пока в парике вши не заведутся.
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Ответ Cristiano Ronaldo
В высшей степени глупое. Я лично обожаю Пиоли, за то как при нём играет команда, с Круничами, Рейндерсами, со стариками наподобие Жиру и списанными Йовичами. До сих не могу понять, как ему удалось с составом уровня Кристал Пэлас, выиграть Серию А, выйти в полуфинал Лиги Чемпионов и на равных биться в группе смерти с ПСЖ, БД и Ньюкаслом. Воистину волшебник!
При всем уважении: чем нынешний Дортмунд и тем более Ньюкасл сильнее Милана??
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Ответ Cristiano Ronaldo
Составами. Оба тратят намного больше Милана, у обоих гораздо большие материальный ресурс. Ньюкасл за Исака спокойно больше 70-ти штук выкладывает, столько же, за Тонали. Для Милана же, даже 20-ть за Мусу потратить, великий подвиг.
Сила состава не равно стоимость состава. У Милана 2 игрока уровня топ15 золотого мяча, Леао и Тео + крутой Меньян. У Ньюкасла кто?
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Ахах, уволить тренера, который даёт фантастический результат со средними игроками, купленными за копейки и нанять вместо него жадного и алчного Конте, который в предыдущих клубах требовал в каждое ТО сумасшедшие деньги на покупку игроков и как только ему их переставали выделять в нужном количестве, бросал клубы с накупленным барахлом, расчищаемым следующими тренерами, это прям чистой воды сюрреализм. Ржу.
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Ответ Рашпель793
Убрать Пиоли, который готов и работает с теми кто есть и кого покупают за копейки (и то без большого желания покупают) и позвать Конте, который потребует много мильёнов на новых игроков. План надёжный как швейцарские часы.
Да будь воля этих жлобов, они подписывали бы всех игроков, только за бесплатно и платили бы им итальянскую минимальную зарплату, требуя выигрывать Чемпионат, Кубок и Лигу Чемпионов. Они неадекватны и не отдают себе отчёт в том, что в футболе так не работают.
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Ответ Moskva Nomer
Слежу со времен Сиенны. Тренер, умеющий строить игру. Потянет ли Милан его з/п. Кажется Пиоли дал команде все что может
Без Пиоли, с такими жадными владельцами и средним составом, Милан улетит в компанию с Лацио и Аталантой.
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Лучше бы Мотту взяли.
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пиоли в нищем клубе пианист - играет как умеет. зачем в него стрелять?
конте попросит лукаку и ещё человек 5, чтобы в конце сезона героически оказаться в той же Лч, где пиоли и сейчас есть. они же там не такие дураки?
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Утятина, не потянет Милан его зарплату, да и трансферные хотелки тоже.
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Антоха после первого ТО в Милане будет просить неустойку
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Ответ Cristiano Ronaldo
Составами. Оба тратят намного больше Милана, у обоих гораздо большие материальный ресурс. Ньюкасл за Исака спокойно больше 70-ти штук выкладывает, столько же, за Тонали. Для Милана же, даже 20-ть за Мусу потратить, великий подвиг.
Ну у Милана состав уж точно получше чем у Дортмунда и Ньюкасла
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Странный выбор
Конте тренер на сезон, далее склоки с руководством, ругань на тему "где деньги на трансферы" и на выход
Кто ему деньги даст если и сейчас их особо нет
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Надеюсь, если так случится, "Ювентус" не прощёлкает Пиоли. Только не пойму, как они собираются с Конте работать, который требует трансферов прямо сразу?
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На Конте конечно интересно будет посмотреть, он ведь тогда получится что все итальянские топы потренировал. Но всё же я за сохранение Пиоли. Третье место - не провал. Провал это если ниже 5го.
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Утка чистой воды, Пиоли высказали что не прижился " мегатрансфер" Кателар, а у Конте в каждой закупке естественный процесс когда не приживаются своеобразные дорогие приобретения чего стоят Дзаппакоста и Ладзаро
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Круговорот тренеров в чемпионате. Никаких свежих идей и личностей.
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наоборот продлить надо кузенам Пиоли
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Пиоли без работы не останется. Не Англия, так СА.
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Я вот не понимаю, почему болельщики Милана принижают стоимость покупок текущего состава, прямо выпячивая что Пилли работает чуть ли с командой уровня Вероны или тем, что ему подсунули? Вот ради интереса зашёл на трансфермаркт (цены все с него, не с головы): Меньян 15 млн, Томори 31 млн, Тео 24 млн, Бенассер 17 млн, Лофтус-Чик 18 млн, Рейндерс 19 млн, Мусса 20 млн, Леау более 40 млн, Пулишич 20 млн, Чуквезе 20 млн, Окафор 14 млн. Да, это не траты уровня МанСити, Реала или ПСЖ, но камон, а кто а Италии тратит принципиально больше в сумме?
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Журналисты нашли тему которую будут доить до конца сезона. И по итогу там будет такой список кандидатов, что из них можно будет собрать команду, и у каждого будут свои требования к команде.
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Гения Хави не хочет подписать Милан?)Пучеглазый тоже будет свободен летом
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