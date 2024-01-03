«Тур де Ски». Шанава, Пеллегрино, Гульберг, Валнес, Поромаа и Халварссон выступят в гонке преследования классикой
4 января на этапе «Тур де Ски» в Давосе пройдет мужская гонка преследования.
5-й этап
Давос, Швейцария
Мужчины
20 км, гонка преследования, классический стиль
Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена
Старт-лист
1. Люка Шанава (Франция)
2. Эдвин Ангер (Швеция)
3. Федерико Пеллегрино (Италия)
4. Гас Шумахер (США)
5. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)
6. Матс Вильям Йенссен (Норвегия)
7. Лаури Вуоринен (Финляндия)
8. Эрик Валнес (Норвегия)
9. Ансгар Эвенсен (Норвегся)
10. Юхан Хагстрем (Швеция)
14. Харальд Амундсен (Норвегия)
20. Пол Гульберг (Норвегия)
31. Калле Халварссон (Швеция)
36. Фридрих Мох (Германия)
41. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)
43. Вильям Поромаа (Швеция)