«Тур де Ски». Шанава, Пеллегрино, Гульберг, Валнес, Поромаа и Халварссон выступят в гонке преследования классикой

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки Тур де Ски Пол Гульберг Калле Халварссон Федерико Пеллегрино Ховард Сулос Таугбель Мартин Левстрем Ниенге Люка Шанава Харальд Амундсен Лаури Вуоринен Юхан Хагстрем Эрик Валнес Ансгар Эвенсен Гас Шумахер Фридрих Мох Вильям Поромаа Эдвин Ангер Матс Вильям Йенссен Лыжи

4 января на этапе «Тур де Ски» в Давосе пройдет мужская гонка преследования.

«Тур де Ски»

5-й этап

Давос, Швейцария

Мужчины

20 км, гонка преследования, классический стиль

Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

1. Люка Шанава (Франция)

2. Эдвин Ангер (Швеция)

3. Федерико Пеллегрино (Италия)

4. Гас Шумахер (США)

5. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)

6. Матс Вильям Йенссен (Норвегия)

7. Лаури Вуоринен (Финляндия)

8. Эрик Валнес (Норвегия)

9. Ансгар Эвенсен (Норвегся)

10. Юхан Хагстрем (Швеция)

14. Харальд Амундсен (Норвегия)

20. Пол Гульберг (Норвегия)

31. Калле Халварссон (Швеция)

36. Фридрих Мох (Германия)

41. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

43. Вильям Поромаа (Швеция)

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2023/24

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