Канадского фигуриста Николая Соренсена обвинили в изнасиловании

Теги происшествия танцы на льду сборная Канады Николай Соренсен Фигурное катание

Канадского фигуриста Николая Соренсена обвинили в изнасиловании.

Об этом сообщает USA Today. По информации издания, Соренсен находится под следствием органа, отвечающего за целостность спорта в Канаде (OSIC).

Жертвой предполагаемого изнасилования стала на тот момент 22-летняя фигуристка, а ныне тренер из США. Инцидент произошел 21 апреля 2012 года в штате Коннектикут.

Источник не раскрывает имя предполагаемой жертвы, но приводит цитаты из отчета центра безопасного спорта США, где она подробно рассказала об изнасиловании. Женщина заявила, что хранила молчание в течение многих лет и никогда не обращалась в полицию или к спортивным чиновникам, потому что боялась, что ее обвинят в клевете, и никто ей не поверит.

Жертва предполагаемого сексуального насилия призналась, что решила подать заявление против Соренсена в OSIC после того, как в июле 2023-го прочитала интервью, в котором фигурист заявил о важности обеспечения безопасности женщин в танцах на льду.

«Я не могла поверить словам, исходившим из уст насильника. В тот момент меня осенило, что матери, скорее всего, отправят своих дочерей тренироваться с ним (в качестве тренера) после того, как он завершит спортивную карьеру, и я не могла жить с чувством вины, зная, что никогда не рассказывала об этом никому из авторитетных фигур», – сказала неназванная женщина.

Соренсену 34 года, он выступает в танцах на льду с Лоранс Фурнье-Бодри. Дуэт занял 9-е место на Олимпиаде-2022 в Пекине и 5-е – на прошлогоднем чемпионате мира. В начале декабря фигуристы стали 5-ми в финале Гран-при.

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96 комментариев
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На момент совершения преступления она боялась, что никто не поверит, а спустя 11 лет перестала бояться. Молодец, что ещё сказать.
О таких вещах нужно или сообщать сразу, чтобы можно было наказать преступника, или вообще не сообщать. Потому что сейчас это выглядит как клевета. Особенно если учесть, что женщина из США, а там такие дела нынче "в моде".
+61
-14
+47
Ответ Adjusted
Комментарий скрыт
и оговоров не бывает? все такие честные и порядочные? что за фантастический мир((
+38
-3
+35
Что за манера выдвигать обвинения спустя десять лет?
Чем доказывать будет? Или до сих пор следы сохранились?
+43
-11
+32
ещё одна "много лет молчавшая" вылезла. В Америке смотрю это нынче популярно. По-хорошему, без доказательств такие обвинения вообще прокатывать не должны, выглядит как клевета. Уже скольким людям эти фантазёрки карьеру попортили...
+24
-5
+19
Мадам Дюамель что-нибудь скажет? Ах да, это же не российский фигурист)
+29
-11
+18
Ответ Kareglazaya
На момент совершения преступления она боялась, что никто не поверит, а спустя 11 лет перестала бояться. Молодец, что ещё сказать. О таких вещах нужно или сообщать сразу, чтобы можно было наказать преступника, или вообще не сообщать. Потому что сейчас это выглядит как клевета. Особенно если учесть, что женщина из США, а там такие дела нынче "в моде".
Она сообщила в тот день, когда он выдал интервью о необходимости защиты девушек в спорте
+19
-6
+13
Джон Кафлин (помните такого?) был в схожей ситуации.
Так вот он покончил жизнь самоубийством в 2019 году.
+12
0
+12
Жертва не виновата, она имеет право говорить тогда, когда хочет.

Другое дело, что доказательств у неё нет. И получается слово против слова. И это тоже не слишком хорошо, потому что оклеветать тогда при желании можно кого угодно.

Но у Соренсена, скорее всего, конечно, карьера закончена. Хорошо, если не посадят.
+13
-2
+11
Я всегда за женщин. Но в данной ситуации за этого Николая. Неужели можно вот так, без никаких доказательств, через несколько лет, обвинять человека в преступлении.
+13
-3
+10
Ответ Shveddka
Что за манера выдвигать обвинения спустя десять лет? Чем доказывать будет? Или до сих пор следы сохранились?
Девушкам верят мало. Даже если дело доходит до суда (что редкость), многие девушки потом говорят, что процесс суда был таким же ужасным как и само изнасилование (недавно читала про дело, вроде в Шотландии, где одна из девушек сказала, что суд вообще был более травматизирующим, чем изнасилование)

В случае с Николаем, в статье написано (переведено не полностью), что девушка выдвинула обвинение в тот же день, когда прочитала его интервью о том, как важно защищать женщин в спорте
+13
-4
+9
Ответ Ostinato
Специально для тех, кто пишет «почему столько лет молчала». Блин, ну, у вас реально никакой эмпатии нет? Разные ситуации бывают. Иногда психика защищается и жертва пытается забыть эпизод насилия, иногда жертву запугивают, а иногда жертва говорит, но ей не верят. К сожалению опыт из моей пед практики: десятиклассница из дома сбежала, все ее так осуждали, наверняка ведь по парням бегать побежала, а оказалось, что ее отчим насиловал, школьница маме рассказала, а та не поверила и вот если тебе самый близкий человек не верит, то сразу в голове цепочка выстраивается, что другие-то уж точно не поверят. И таких историй вагон! Да банально жертва была молода и испугана, а сейчас выросла, окрепла, психика справилась и вот наконец-то набралась сил сказать.
Эмпатия у людей исчезла благодаря вагону таких историй 10-20-30 летней давности, сработал принцип про мальчика который кричал “волки!”. Истории реальных жерт тонут в хрониках бывших старлеток которые через походы в гостиный номер Ванштейна пробивали себе дорогу на большой экран, а потом объявили себя “жертвами изнасилования”. Люди все это видят и сморщив нос отворачиваются от очередной рассказчицы, которая уж теперь-то точно не боиться обвинений в клевете. Не то что раньше, когда есть свежие записи с камер, биологический материал, следы борьбы на теле. В отличие от школьницы историю которой вы упомянули, взрослая 22 летняя самостоятельная девушка скорее сообразит о таких вещах. А сейчас, есть хоть одна причина по которой мы должны верить этой неназванной особе, а не Николаю Соренсену?
+10
-1
+9
Ответ Adeline
Она сообщила в тот день, когда он выдал интервью о необходимости защиты девушек в спорте
Он может о чем угодно говорить в интервью. Доказательств изнасилования у нее от этого не прибавится: их как не было, так и нет.
+11
-3
+8
Нда , что то сильно напоминает на выбивание из очереди...
+12
-4
+8
Ответ vanessa2021
Я всегда за женщин. Но в данной ситуации за этого Николая. Неужели можно вот так, без никаких доказательств, через несколько лет, обвинять человека в преступлении.
Про футболистов ветки почитайте, вообще поседеете.
Там некоего Менди обвинили толпой в 11 рыл. По 9 случаям уже признан невиновным, однако 2 года за решёткой провёл.
Про оставшиеся 2 случая не в курсе, но вроде как тоже жижа.
Пока за такую клевету не станут сажать, и надолго, все это будет продолжаться.
Когда кто то что то там вспомнит спустя годы, а иногда и десятки лет
+10
-2
+8
Специально для тех, кто пишет «почему столько лет молчала».
Блин, ну, у вас реально никакой эмпатии нет?
Разные ситуации бывают. Иногда психика защищается и жертва пытается забыть эпизод насилия, иногда жертву запугивают, а иногда жертва говорит, но ей не верят. К сожалению опыт из моей пед практики: десятиклассница из дома сбежала, все ее так осуждали, наверняка ведь по парням бегать побежала, а оказалось, что ее отчим насиловал, школьница маме рассказала, а та не поверила и вот если тебе самый близкий человек не верит, то сразу в голове цепочка выстраивается, что другие-то уж точно не поверят. И таких историй вагон! Да банально жертва была молода и испугана, а сейчас выросла, окрепла, психика справилась и вот наконец-то набралась сил сказать.
+17
-9
+8
То есть столько лет она молчала, потому что боялась, что ей не поверят, а тут вдруг бояться перестала? Почему сразу не пойти в полицию? Есть же камеры видео наблюдения, на которых можно посмотреть встречалась ли она вообще в тот вечер с ним или экспертизы, которые могут подтвердить,что её насиловали. Вот как раз сейчас это и похоже на грязную клевету, потому что проверить насиловали её или нет уже нельзя
+11
-4
+7
Куда катится мир. Сразу надо было заявлять, а то, боялась она! А потом вдруг перестала Оправдания детские какие-то.
Лично я сейчас полностью на стороне мужчины
+11
-4
+7
Разбогател видимо, теперь все старые "связи" будут требовать поделится.
+8
-1
+7
Ответ Kareglazaya
На момент совершения преступления она боялась, что никто не поверит, а спустя 11 лет перестала бояться. Молодец, что ещё сказать. О таких вещах нужно или сообщать сразу, чтобы можно было наказать преступника, или вообще не сообщать. Потому что сейчас это выглядит как клевета. Особенно если учесть, что женщина из США, а там такие дела нынче "в моде".
вам без разницы, сразу или 10 лет спустя - вывод всегда один и по умолчанию. недавнее дело Алвеса - хороший пример.
в статье всё отлично объяснено: молчала из-за тебе подобных, которые сразу говорят про клевету; заговорила, потому что чувак начал прокачивать навыки защиты женского населения, надеясь привлечь учениц.
для меня звучит логично, иначе она бы к me too присоединилась бы ещё лет 5 (или сколько) назад. но это ничего не доказывает.
есть ли у неё доказательства - в этом будут разбираться специально обученные люди. лично я деталей не знаю, потому выводы делать не могу.
ты деталей тоже не знаешь, но выводы уже сделала. П - предвзятость.
+13
-6
+7
николай, николай... сиди дома, не гуляй
+7
-1
+6
Странные законы..которым наплевать на доказательства.
Интимная связь, возможно, была.
Но, для изнасилования нужны доказательства, а не бред очумелой тетки.
Как правосудие может определить спустя 10 лет- по согласию или насильно?
Значит, просто там нет правосудия!
А еще лезут учить Россию, поганцы!
+9
-3
+6
Ещё одна любительница халявного бабла.
+18
-13
+5
В штате Коннектикут очень строгие нравы.
Там даже нельзя целовать жену по воскресеньям.
+5
0
+5
Ответ Назар Игорь
Ещё одна любительница халявного бабла.
Какого бабла? В фигурном катании не зарабатывают сколько в футболе.
+6
-1
+5
Ответ Kareglazaya
На момент совершения преступления она боялась, что никто не поверит, а спустя 11 лет перестала бояться. Молодец, что ещё сказать. О таких вещах нужно или сообщать сразу, чтобы можно было наказать преступника, или вообще не сообщать. Потому что сейчас это выглядит как клевета. Особенно если учесть, что женщина из США, а там такие дела нынче "в моде".
мне моя близкая одноклассница рассказывала про такой же случай, что с ней это произошло, и она, на тот момент, больше 5 лет держала это в тайне. Страх в дальнейшем находиться под давлением долгие годы- дебилы одноклассники, соседи и прочее. Да, кого не коснулось, мотив замалчивания жертвы тяжело понять, такова человеческая природа большей части общества.
+6
-1
+5
Ответ Назар Игорь
Ещё одна любительница халявного бабла.
Лол, если б ей нужно было бабло, она б обвинила не какого-то Танцора из Дании/Канады
+5
-1
+4
10 лет назад она побоялась что ее обвинят в клевете. Ну логично так то. Теперь обвинить ее в клевете куда сложнее. Ибо как сказал барон Мюнхгаузен на вопрос “Чем вы докажите, что действительно вытащили себя из болота за усы?” - “Я жив”.
У нее сейчас доказательства примерно такого же порядка. А Николаю теперь попробуй докажи что ты не верблюд.
+6
-2
+4
больше 10 лет прошло, решила заговорить, потому что какая-то совесть у неё проснулась...
+6
-2
+4
Ответ Kareglazaya
Изнасилование - это тяжкое преступление. За него грозит большой тюремный срок. А потому для обвинения в таких преступлениях необходимы доказательства, причем серьёзные, а не просто слова. Иначе можно будет на первого встречного указать и обвинить его Бог знает в чем. Сейчас доказать ничего нельзя, это очевидно. И я не говорю, что этот фигурист не виноват. Возможно, и виноват. Но это недоказуемо. А бездоказательное обвинение = клевета. И за нее можно получить наказание. И мы на "ты" не переходили.
Тогда вы обрадуетесь, что она не пытается его посадить, и что тюрьма ему не грозит, она добивается того, чтоб он детей никогда не тренировал (но он вполне сможет это делать вне Канады/США, но хотя бы родители будут знать)
+5
-1
+4
На Golden Skate под этой новостью за несколько часов куда меньше комментов, чем у нас менее чем за час. Сомневающихся нет, жертву поддерживают, сочувствуют ей и немного Лоранс.
А я верю, что её могло "бомбануть" в тот момент, когда она прочитала его интервью. Сама боялась, старалась забыть, "простила", может, надеялась в глубине души, что исправился или случайность. И тут читает такое. В американских релизах сказано, что заявление она в тот же день подала, когда интервью прочла, в июле.
+4
0
+4
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