Канадского фигуриста Николая Соренсена обвинили в изнасиловании
Канадского фигуриста Николая Соренсена обвинили в изнасиловании.
Об этом сообщает USA Today. По информации издания, Соренсен находится под следствием органа, отвечающего за целостность спорта в Канаде (OSIC).
Жертвой предполагаемого изнасилования стала на тот момент 22-летняя фигуристка, а ныне тренер из США. Инцидент произошел 21 апреля 2012 года в штате Коннектикут.
Источник не раскрывает имя предполагаемой жертвы, но приводит цитаты из отчета центра безопасного спорта США, где она подробно рассказала об изнасиловании. Женщина заявила, что хранила молчание в течение многих лет и никогда не обращалась в полицию или к спортивным чиновникам, потому что боялась, что ее обвинят в клевете, и никто ей не поверит.
Жертва предполагаемого сексуального насилия призналась, что решила подать заявление против Соренсена в OSIC после того, как в июле 2023-го прочитала интервью, в котором фигурист заявил о важности обеспечения безопасности женщин в танцах на льду.
«Я не могла поверить словам, исходившим из уст насильника. В тот момент меня осенило, что матери, скорее всего, отправят своих дочерей тренироваться с ним (в качестве тренера) после того, как он завершит спортивную карьеру, и я не могла жить с чувством вины, зная, что никогда не рассказывала об этом никому из авторитетных фигур», – сказала неназванная женщина.
Соренсену 34 года, он выступает в танцах на льду с Лоранс Фурнье-Бодри. Дуэт занял 9-е место на Олимпиаде-2022 в Пекине и 5-е – на прошлогоднем чемпионате мира. В начале декабря фигуристы стали 5-ми в финале Гран-при.
О таких вещах нужно или сообщать сразу, чтобы можно было наказать преступника, или вообще не сообщать. Потому что сейчас это выглядит как клевета. Особенно если учесть, что женщина из США, а там такие дела нынче "в моде".
Чем доказывать будет? Или до сих пор следы сохранились?
Так вот он покончил жизнь самоубийством в 2019 году.
Другое дело, что доказательств у неё нет. И получается слово против слова. И это тоже не слишком хорошо, потому что оклеветать тогда при желании можно кого угодно.
Но у Соренсена, скорее всего, конечно, карьера закончена. Хорошо, если не посадят.
В случае с Николаем, в статье написано (переведено не полностью), что девушка выдвинула обвинение в тот же день, когда прочитала его интервью о том, как важно защищать женщин в спорте
Там некоего Менди обвинили толпой в 11 рыл. По 9 случаям уже признан невиновным, однако 2 года за решёткой провёл.
Про оставшиеся 2 случая не в курсе, но вроде как тоже жижа.
Пока за такую клевету не станут сажать, и надолго, все это будет продолжаться.
Когда кто то что то там вспомнит спустя годы, а иногда и десятки лет
Блин, ну, у вас реально никакой эмпатии нет?
Разные ситуации бывают. Иногда психика защищается и жертва пытается забыть эпизод насилия, иногда жертву запугивают, а иногда жертва говорит, но ей не верят. К сожалению опыт из моей пед практики: десятиклассница из дома сбежала, все ее так осуждали, наверняка ведь по парням бегать побежала, а оказалось, что ее отчим насиловал, школьница маме рассказала, а та не поверила и вот если тебе самый близкий человек не верит, то сразу в голове цепочка выстраивается, что другие-то уж точно не поверят. И таких историй вагон! Да банально жертва была молода и испугана, а сейчас выросла, окрепла, психика справилась и вот наконец-то набралась сил сказать.
Лично я сейчас полностью на стороне мужчины
в статье всё отлично объяснено: молчала из-за тебе подобных, которые сразу говорят про клевету; заговорила, потому что чувак начал прокачивать навыки защиты женского населения, надеясь привлечь учениц.
для меня звучит логично, иначе она бы к me too присоединилась бы ещё лет 5 (или сколько) назад. но это ничего не доказывает.
есть ли у неё доказательства - в этом будут разбираться специально обученные люди. лично я деталей не знаю, потому выводы делать не могу.
ты деталей тоже не знаешь, но выводы уже сделала. П - предвзятость.
Интимная связь, возможно, была.
Но, для изнасилования нужны доказательства, а не бред очумелой тетки.
Как правосудие может определить спустя 10 лет- по согласию или насильно?
Значит, просто там нет правосудия!
А еще лезут учить Россию, поганцы!
Там даже нельзя целовать жену по воскресеньям.
У нее сейчас доказательства примерно такого же порядка. А Николаю теперь попробуй докажи что ты не верблюд.
А я верю, что её могло "бомбануть" в тот момент, когда она прочитала его интервью. Сама боялась, старалась забыть, "простила", может, надеялась в глубине души, что исправился или случайность. И тут читает такое. В американских релизах сказано, что заявление она в тот же день подала, когда интервью прочла, в июле.