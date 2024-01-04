Матвей Мичков: «Россия бы выиграла МЧМ-2024, если бы мы выступали. Конкуренция стала намного меньше»

Матвей Мичков заявил, что Россия выиграла бы молодежный чемпионат мира.

– Молодежный чемпионат мира вы смотрите? Там интересные события происходят, чехи в четвертьфинале выбили канадцев.

– Я смотрел этот матч, когда играли Канада – Чехия. Еще видел Словакия – Финляндия.

Там за словаков играл мой друг Далибор Дворски. Я хотел за ним понаблюдать. Его сборная здорово сражалась. Но, к сожалению, уступила в овертайме.

Ну, не знаю… Конечно, без сборной России эти матчи скучнее. И конкуренция стала намного меньше.

Все-таки Россия всегда котировалась в тройке лучших сборных на многих молодежных чемпионатах мира.

Конечно, очень хочется на международную арену вернуться. К сожалению, не все зависит от нас. И всякие политические дела нас не касаются.

Наша задача – просто выходить на лед и играть в хоккей.

– Многие североамериканские СМИ составляли свои версии, какой могла быть сборная России на этом . Что ни состав, то Dream Team. Вы понимаете, что у нас могла бы собраться сумасшедшая команда?

– Да, конечно! Мы по 2004 году рождения у всех выигрывали. Реально, ни одного матча нет с поражением. Мы побеждали всех.

У нас была отличная команда с сильным духом. И если бы мы выступали на этом молодежном чемпионате мира, то его бы выиграли, – сказал нападающий «Сочи» .