Матвей Мичков: «Россия бы выиграла МЧМ-2024, если бы мы выступали. Конкуренция стала намного меньше»

Теги Молодежная сборная России по хоккею с шайбой молодежный чемпионат мира по хоккею КХЛ Матч ТВ Сочи Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков заявил, что Россия выиграла бы молодежный чемпионат мира.

– Молодежный чемпионат мира вы смотрите? Там интересные события происходят, чехи в четвертьфинале выбили канадцев.

– Я смотрел этот матч, когда играли Канада – Чехия. Еще видел Словакия – Финляндия.

Там за словаков играл мой друг Далибор Дворски. Я хотел за ним понаблюдать. Его сборная здорово сражалась. Но, к сожалению, уступила в овертайме.

Ну, не знаю… Конечно, без сборной России эти матчи скучнее. И конкуренция стала намного меньше.

Все-таки Россия всегда котировалась в тройке лучших сборных на многих молодежных чемпионатах мира.

Конечно, очень хочется на международную арену вернуться. К сожалению, не все зависит от нас. И всякие политические дела нас не касаются.

Наша задача – просто выходить на лед и играть в хоккей.

– Многие североамериканские СМИ составляли свои версии, какой могла быть сборная России на этом МЧМ. Что ни состав, то Dream Team. Вы понимаете, что у нас могла бы собраться сумасшедшая команда?

– Да, конечно! Мы по 2004 году рождения у всех выигрывали. Реально, ни одного матча нет с поражением. Мы побеждали всех.

У нас была отличная команда с сильным духом. И если бы мы выступали на этом молодежном чемпионате мира, то его бы выиграли, – сказал нападающий «Сочи» Матвей Мичков.

10 комментариев
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можно Басманный суд попросить, чтобы они утвердили победу на МЧМ. А если серьезно, такие заявления глупо делать. Да, сборная могла быть сильная. Но остальные то тоже неплохие. Элементарное невезение - и ты в пролете. Зачем воздух сотрясать такими заявлениями?
+11
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+11
Ой как удобно рассказывать о наших победах, которые обязательно бы случились
+9
-1
+8
Ну конечно же выиграла, все видели бесконечные победы нашей сборное последние несколько лет........
+7
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+7
"Реально, ни одного матча нет с поражением"©

Финал ЧМ U18
6 мая 2021
Канада Россия 5 : 3

Дыртим🤣
+3
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+3
Ответ Заборостроитель
"Реально, ни одного матча нет с поражением"© Финал ЧМ U18 6 мая 2021 Канада Россия 5 : 3 Дыртим🤣
Это он на словах герой, а на деле....даже в Сочи не может лидером стать, не говоря про СКА или про сборную.
+2
0
+2
странное заявление,если он смотрел матч словаков и финнов, то почему он не сделал вывод,что конкуренция наоборот подтянулась и стала лучше. чехи те же перестали быть вечными неудачниками отлетающими в 1/4, словаки им упомянутые уже тоже несколько мчм смотрятся очень крепко и очевидно что у них хорошее поколение, разве что Канада стала значительнее слабее по игре и составу,но они дважды подряд выигрывали чемпионат,глупо списывать их из конкуренции
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Да...какое влияние на него оказал один клуб из одного городка с одним сынком власти во главе...система работает ...уже победили в очередных соревнованиях правды с БЫ .
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Хорошее дерево растёт. Качественное 🤣🤣
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Ответ Александр Базилий
По своему году они и правда были вне конкуренции
Что значит вне конкуренции? Ты считаешь у них не было конкурентов в мире?
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