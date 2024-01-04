Артур сомневается в переходе в «Зенит» из «Палмейрас» из-за климата и удаленности от семьи

Артур Гимараэс сомневается в необходимости переходить в «Зенит».

Ранее « » и «Зенит» договорились о трансфере правого вингера за 15+3 млн евро, однако о трансфере еще не сообщили официально, так как все зависит от решения игрока. Сейчас Артур в отпуске в Сеаре с семьей, и он пока не решил, хочет ли переходить в российский клуб.

Ожидалось, что сделку закроют в конце прошлой недели, но из-за сомнений бразильца этого до сих пор не произошло. Если переговоры не завершатся в ближайшее время, Артур должен будет приехать в расположение «Палмейрас» 8 января.

Как пишет Globo Esporte, основными причинами для сомнений Артура стали необходимость уехать далеко от семьи и климат.

Позитивным фактором для футболиста стал финансовый аспект – даже несмотря на то, что в «Палмейрас» у него хороший контракт. Кроме того, побудить его остаться могут любовь местных фанатов и продолжительный срок контракта с клубом – он действует до конца 2027 года.

За год в «Палмейрас» Артур забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 43 матчах. Он пришел в клуб как игрок стартового состава, но ближе к концу сезона стал запасным.

Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.

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