Артур сомневается в переходе в «Зенит» из «Палмейрас» из-за климата и удаленности от семьи

Теги Зенит Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Артур Гимараэс Футбол

Артур Гимараэс сомневается в необходимости переходить в «Зенит».

Ранее «Палмейрас» и «Зенит» договорились о трансфере правого вингера за 15+3 млн евро, однако о трансфере еще не сообщили официально, так как все зависит от решения игрока. Сейчас Артур в отпуске в Сеаре с семьей, и он пока не решил, хочет ли переходить в российский клуб.

Ожидалось, что сделку закроют в конце прошлой недели, но из-за сомнений бразильца этого до сих пор не произошло. Если переговоры не завершатся в ближайшее время, Артур должен будет приехать в расположение «Палмейрас» 8 января.

Как пишет Globo Esporte, основными причинами для сомнений Артура стали необходимость уехать далеко от семьи и климат.

Позитивным фактором для футболиста стал финансовый аспект – даже несмотря на то, что в «Палмейрас» у него хороший контракт. Кроме того, побудить его остаться могут любовь местных фанатов и продолжительный срок контракта с клубом – он действует до конца 2027 года.

За год в «Палмейрас» Артур забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 43 матчах. Он пришел в клуб как игрок стартового состава, но ближе к концу сезона стал запасным.

Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.

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26 комментариев
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Чувак открыл гисметео и увидев минус 22-24 в Питере задумался)
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+12
Можно же укрываться деньгами)
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+11
Ответ nurikkkk
Ого, новый Хави со слов самого Хави аж до Зенита дорос)
это другой Артур ))
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Артурик на сомнениях
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Ответ Slavnov
Мешочек весь ширпотреб, за дорого, решил купить, в бразилии наверное офигивают от такого менеджмента,эти футболисты настолько круты,что даже на спортсе нет их фото....к 27 то годам...
И при этом, регулярно опускают тушинский середняк. Представляю, каково вам...
+2
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Пусть приезжает. Ну что у него ТАМ? Любовь местных фанатов. А тут будет у него "в квартире газ", с теплом
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Посмотрел прогноз погоды что ли у нас?) Минус 27С. Не комильфо)
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Ответ Andybio
Чувак открыл гисметео и увидев минус 22-24 в Питере задумался)
Да, но ему же не зимовать в Питере. Весь зимний период сборов в тёплых краях. А то уже небось представил как он в шапке-ушанке в шубе тренируется на морозе под звуки балалайки и рык медведей гуляющих вокруг поля, а после тренировка стопку водки дают. ))
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Ответ Адам Нинуху
для первенства водокачки зачем футболиста за 15 мультов покупать непонятно ладно если бы они играли в еврокубках
Чтобы украсить первенство водокачки, разве не логично? Или интереснее будет смотреть, если у нас все игроки РПЛ будут как в ФНЛ? Пусть приезжают классные игроки, хоть что-то приятное будет в российской лиге.
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Ответ космонавт на дереве
Кто-то всё-таки проболтался ему, что Зенит не бразильский клуб
марио фернандес на русском сказал))))))))
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