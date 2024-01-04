Буффон о лудомании: «Зависимость возникает из постоянства ставок. Государство поощряет азартные игры, стадионы переполнены рекламой»

Теги Ювентус Джанлуиджи Буффон Ньюкасл премьер-лига Англия серия А Италия дисквалификации происшествия Ставки на спорт Ставки на футбол Сандро Тонали Николо Фаджоли Ставки на сегодня Ставки

Джанлуиджи Буффон отреагировал на дисквалификацию Сандро Тонали и Николо Фаджоли.

Полузащитника «Ньюкасла» за ставки на футбол отстранили на 10 месяцев, хавбека «Ювентуса» – на 7 месяцев. Оба футболиста должны пройти курс реабилитации от лудомании.  

«Ставки сами по себе не являются преступлением, поскольку стадионы и спортивные трансляции переполнены рекламой гэмблинга, а государство поощряет азартные игры.

Если футболист делает ставки на футбол, то его накажут, и это будет справедливо. Но если он ставит на волейбол, баскетбол, собачьи бега... Он не совершает преступление.

Люди упускают суть, говоря об азартных играх. Нет проблемы в том, сколько вы тратите – проблема во времени, которое вы посвящаете гэмблингу.

Мы должны объяснить детям: можно проиграть 1 миллион за раз, а можно на регулярной основе делать ставки по 1 евро, проводя часы напролет в приложениях. Второе опаснее – зависимость возникает из постоянства, с которым человек что-то делает», – сказал экс-вратарь сборной Италии в интервью Corriere della Sera.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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21 комментарий
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Лудомания - страшное заболевание, зависимость, в результате которой не только нарушаются правила fair play, но и распадаются семьи, разрушаются судьбы...Понятна экономика и интерес государства, но на кону гораздо более серьёзные вещи
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Ответ Назар Игорь
Не знаю как там в Италии, а у нашего государства в приоритете всегда была нажива любыми способами, а что там с людьми которые просаживают последнее в надежде обогатиться на халяву государству начхать. Все телеканалы и интернет заполнены рекламой с обещаниями гарантированных многомиллионных выигрышей для каждого второго.
лишь бы приплести "наше государство"
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Ответ Антимосковский
для слабых и глупых людей даже мучное или сладкое может стать своим наркотиком, а уж сколько погубленных зависимых от нехимических вещей - например, от «любви»! ну, давайте запретим весьма обычные вещи сразу всем, включая контролирующих себя людей, ведь малому проценту идиотов не удается не сливать свою зарплату на ставках, лол.
Если рекламировать мучное в каждой интеграции любого сайта и по тв круглосуточно, годами, ты весьма удивишься количеству страдающих от ожирения привязанных к мучному сотен миллионов людей в масштабах земного шарика. Это работает именно так.
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Ответ Назар Игорь
Не знаю как там в Италии, а у нашего государства в приоритете всегда была нажива любыми способами, а что там с людьми которые просаживают последнее в надежде обогатиться на халяву государству начхать. Все телеканалы и интернет заполнены рекламой с обещаниями гарантированных многомиллионных выигрышей для каждого второго.
Все телеканалы и интернет заполнены комментариями Игоря Назара с обещаниями гарантированных многомиллионных плюсов для каждого второго.
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Государство ещё имеет большие деньги с продажи алкоголя.
Если бы Буффон был алкашом, он бы и эту тему затронул?
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Ответ Назар Игорь
Не знаю как там в Италии, а у нашего государства в приоритете всегда была нажива любыми способами, а что там с людьми которые просаживают последнее в надежде обогатиться на халяву государству начхать. Все телеканалы и интернет заполнены рекламой с обещаниями гарантированных многомиллионных выигрышей для каждого второго.
Да у вас беспроигрышный вариант всегда. Государство что-то запрещает - вы орете про то, что у нас жмут частный бизнес, что люди должны сами решать, что им делать и так далее. Государство не запрещает - вы орете, что государству плевать.
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Ответ football.in.kg
Джиджи спалился, что делает ставки на нефутбол
Это известный факт, что он любитель ставок
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Ответ Tpy6kaMerlina
Если рекламировать мучное в каждой интеграции любого сайта и по тв круглосуточно, годами, ты весьма удивишься количеству страдающих от ожирения привязанных к мучному сотен миллионов людей в масштабах земного шарика. Это работает именно так.
Милка, Кола, Пепси и тд постоянно рекламировались. А что можно рекламировать?
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Джиджи спалился, что делает ставки на нефутбол
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Ответ Tpy6kaMerlina
Если рекламировать мучное в каждой интеграции любого сайта и по тв круглосуточно, годами, ты весьма удивишься количеству страдающих от ожирения привязанных к мучному сотен миллионов людей в масштабах земного шарика. Это работает именно так.
ага, а если рекламу джилет крутить не два раза за паузу, а 20, то все только и будут, что круглосуточно бриться. на земле и так полно людей с ожирением, причем особенно выделяются определенные регионы и причины здесь простые: наличие благоприятной социально-экономической почвы помноженное на человеческие пороки, конкретно в этом случае - на слабость людей, что не могут отказаться от приносящего им вред чрезмерного потребления продуктов и здесь ключевой является особенность этих продуктов, что, по большому счету, ничего противоестественного они из себя не представляют, ибо вред для людей, не обремененных подобными пороками, попросту отсутствует. и в этом отличие и мучного, и тех же ставок от действительно деструктивных по своей природе веществ с высоким потенциалом зависимости.
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Ответ Назар Игорь
Не знаю как там в Италии, а у нашего государства в приоритете всегда была нажива любыми способами, а что там с людьми которые просаживают последнее в надежде обогатиться на халяву государству начхать. Все телеканалы и интернет заполнены рекламой с обещаниями гарантированных многомиллионных выигрышей для каждого второго.
Чёт казино запретило наше государство, вот как так, если им похрен на чем обогатиться, а бк вполне нормальная тема, да, кто то сливается, ломаются судьбы, но эти люди и так найдут способ играть, делать ставки, а так хоть налоги государство получает
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Ответ CaSpeR-13
лишь бы приплести "наше государство"
А в чем он не прав? На чемпионате мира 22 в 15 минутой рекламе между таймами было 20 с лишним раз показана реклама буков. Это как? Или нельзя об этом говорить
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Ответ Andreir888
Лудомания - страшное заболевание, зависимость, в результате которой не только нарушаются правила fair play, но и распадаются семьи, разрушаются судьбы...Понятна экономика и интерес государства, но на кону гораздо более серьёзные вещи
Не знаю как там в Италии, а у нашего государства в приоритете всегда была нажива любыми способами, а что там с людьми которые просаживают последнее в надежде обогатиться на халяву государству начхать. Все телеканалы и интернет заполнены рекламой с обещаниями гарантированных многомиллионных выигрышей для каждого второго.
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Если за место головы мусорный бак, то и без рекламы играть будет человек всю жизнь.
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Сила воли самая слабая сила во вселенной? ну-ну) Привыкание из чего угодно может превратиться в болезнь да хоть от мороженного или фри. Просто в первом случае это будут лечить в больнице, а здесь могут ноги переломать или панические атаки начнутся.
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Пьянство более Опасные явление, государство разрешаеть их продажу, можно ли говорить что оно пощаряет это, все не так просто
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Игроманами (включая лотереи, тотализаторы) становятся халявщики, а таких среди людей большинство, вот государство и цедит из них громадные деньги.
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для слабых и глупых людей даже мучное или сладкое может стать своим наркотиком, а уж сколько погубленных зависимых от нехимических вещей - например, от «любви»! ну, давайте запретим весьма обычные вещи сразу всем, включая контролирующих себя людей, ведь малому проценту идиотов не удается не сливать свою зарплату на ставках, лол.
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По нормальному буков нужно вообще запрещать, как запретили казино. Ничего нужного обществу в этом бизнесе нет
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Объяснение примерно что запойный алкоголизм лучше умеренного, но регулярного.
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Джиджи шарит, ведь он сам был лудиком
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