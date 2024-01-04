Джанлуиджи Буффон отреагировал на дисквалификацию Сандро Тонали и Николо Фаджоли.

Полузащитника «Ньюкасла» за ставки на футбол отстранили на 10 месяцев, хавбека «Ювентуса» – на 7 месяцев. Оба футболиста должны пройти курс реабилитации от лудомании.

«Ставки сами по себе не являются преступлением, поскольку стадионы и спортивные трансляции переполнены рекламой гэмблинга, а государство поощряет азартные игры.

Если футболист делает ставки на футбол, то его накажут, и это будет справедливо. Но если он ставит на волейбол, баскетбол, собачьи бега... Он не совершает преступление.

Люди упускают суть, говоря об азартных играх. Нет проблемы в том, сколько вы тратите – проблема во времени, которое вы посвящаете гэмблингу.

Мы должны объяснить детям: можно проиграть 1 миллион за раз, а можно на регулярной основе делать ставки по 1 евро, проводя часы напролет в приложениях. Второе опаснее – зависимость возникает из постоянства, с которым человек что-то делает», – сказал экс-вратарь сборной Италии в интервью Corriere della Sera.

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