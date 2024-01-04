Беллингем – самый дорогой игрок мира по версии CIES – 267,5 млн евро. Холанд, Винисиус, Родриго и Сака стоят больше 200 млн, Рэшфорд – 14-й, Нуньес – 19-й

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Джуд Беллингем возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира от CIES.

Исследовательская группа CIES Football Observatory опубликовала список игроков с самой высокой трансферной стоимостью. Статистическая модель, основанная на более чем 6000 транзакциях, в том числе учитывает суммы, в прошлом заплаченные клубами за футболистов со схожими характеристиками. В финальной оценке учитываются и потенциальные бонусы.

Рейтинг возглавил полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, оцененный в 267,5 млн евро.

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. Джуд Беллингем («Реал», 267,5 млн евро)

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 251,2 млн)

3. Винисиус Жуниор («Реал», 250,3 млн)

4. Родриго («Реал», 247,9 млн)

5. Букайо Сака («Арсенал», 223 млн)

6. Филип Фоден («Манчестер Сити», 195,8 млн)

7. Гави («Барселона», 175,4 млн)

8. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», 164,7 млн)

9. Джамал Мусиала («Бавария», 152,4 млн)

10. Мартин Эдегор («Арсенал», 150,6 млн)

11. Габриэл Мартинелли («Арсенал», 148,2 млн)

12. Федерико Вальверде («Реал», 140,7 млн)

13. Доминик Собослаи («Ливерпуль», 138,6 млн)

14. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», 136,2 млн)

15. Эдуардо Камавинга  («Реал», 132,7 млн)

16. Педри («Барселона», 125,2 млн)

17. Энцо Фернандес («Челси», 123,6 млн)

18. Родри («Манчестер Сити», 121,8 млн)

19. Дарвин Нуньес («Ливерпуль», 117,6 млн)

20. Флориан Виртц («Байер», 117 млн).

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60 комментариев
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чет не понял, а черепашка где?
+26
-3
+23
Что-то CIES какие-то невероятно неадекватные цены ставит в принципе.
+9
0
+9
Трешфорду личнюю единицу вначале добавили
+10
-1
+9
Наркоманы штоле?
+8
-2
+6
Ответ sp.msk.86
чет не понял, а черепашка где?
За пол года до истечения контракта много не насыпят.
+7
-2
+5
Кто за Рэшфорда 136М вообще заплатит?! Просто шутка какая-то.
+5
-1
+4
Ответ sp.msk.86
чет не понял, а черепашка где?
Вчера были большие по пять, а сегодня маленькие по три
+3
0
+3
Выскочка Рашфорд 136 млн 😂
видимо у Тен Хага спросили
+3
0
+3
Што за бредятина? Ну и ценники.
+3
0
+3
136 млн за Решфорда? Английская древесина тоже попала под инфляцию?
+3
-1
+2
Сака 223... Очередной абсурдный рейтинг
+2
0
+2
Цена на каждого в списке миллионов на 100 завышена. На некоторых даже больше.
+3
-1
+2
Порадуемся тому как Исследовательская группа CIES Football Observatory отметила новый год. Иначе объяснить то, как они составили этот рейтинг нельзя))
+2
-1
+1
Ответ Кирилл
Что-то CIES какие-то невероятно неадекватные цены ставит в принципе.
Там написано - это с бонусами. А бонусы у топ-игроков своеобразные.

Например, цена 150.
Плюс 30 если выиграем чемпионат.
Плюс 30 если выиграем ЛЧ
Плюс 40 если возьмёт ЗМ

Ну и набегает
+1
0
+1
За какие заслуги Гави 175????? 🤣🤣🤣🤣
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий Васин
Сака 223... Очередной абсурдный рейтинг
Саке 22 года.Для своего возраста он очень хорош
+1
0
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Сразу 3 футболиста из Реала в первой 5-ке..Мощно
+1
0
+1
Ответ Artuom Batishev
Киллиан через пол года свободный агент, ПСЖ уже не продаст его. А здесь цена конкретно на игроков которых, теоретически, могут продать.
Я понял, благодарю. Это многое объясняет.
+1
0
+1
Хочу увидеть того бoльнoгo который заплатит за середняка Гави хоть 100 млн.
+2
-1
+1
Ответ Алекс Самойлов
согласен. какой то ноунейм на первом месте. а Фодент- обладатель требла.хотя фанатики сливок не знают что это такое
обладатель чего?))
+2
-1
+1
Ответ Кирилл
Что-то CIES какие-то невероятно неадекватные цены ставит в принципе.
в нынешних реалиях, когда за каких-то ноунеймов из Брайтона или чувака из чемпионата Украины выкладывают по сотке миллионов и при этом выхлоп от них околонулевой, вполне себе адекватные цены.
+2
-1
+1
Мбаппе -100 000 000 баррелей нефти
+1
0
+1
Ответ sp.msk.86
чет не понял, а черепашка где?
тут от контракта сильно зависит.Да и от возраста.Мбаппе уже полкарьеры возможно провёл.
+2
-1
+1
Гави 175, а Виртц 117 😂😂😂

Гави и Рэшфорд в 3 раза дешевле стоят
+5
-4
+1
Ответ Bavarec-Art
Кто за Рэшфорда 136М вообще заплатит?! Просто шутка какая-то.
никто,учитывая что Боули заплатит миллионов 200)
0
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Ответ Денис Ширинов
Где мбапэ😁
Со своим парнем трансом)))
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Чукотский клоун энца что тут забыл вообще?))
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Мбаппе где
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Рэшфорд это вообще что?))
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Не вижу Мбапешу))
Да и труп на 7-м месте повеселил))
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