Беллингем – самый дорогой игрок мира по версии CIES – 267,5 млн евро. Холанд, Винисиус, Родриго и Сака стоят больше 200 млн, Рэшфорд – 14-й, Нуньес – 19-й

Джуд Беллингем возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира от CIES.

Исследовательская группа CIES Football Observatory опубликовала список игроков с самой высокой трансферной стоимостью. Статистическая модель, основанная на более чем 6000 транзакциях, в том числе учитывает суммы, в прошлом заплаченные клубами за футболистов со схожими характеристиками. В финальной оценке учитываются и потенциальные бонусы.

Рейтинг возглавил полузащитник « » , оцененный в 267,5 млн евро.

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. Джуд Беллингем («Реал», 267,5 млн евро)

2. («Манчестер Сити», 251,2 млн)

3. («Реал», 250,3 млн)

4. Родриго («Реал», 247,9 млн)

5. Букайо Сака («Арсенал», 223 млн)

6. («Манчестер Сити», 195,8 млн)

7. Гави («Барселона», 175,4 млн)

8. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», 164,7 млн)

9. Джамал Мусиала («Бавария», 152,4 млн)

10. Мартин Эдегор («Арсенал», 150,6 млн)

11. Габриэл Мартинелли («Арсенал», 148,2 млн)

12. Федерико Вальверде («Реал», 140,7 млн)

13. Доминик Собослаи («Ливерпуль», 138,6 млн)

14. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», 136,2 млн)

15. Эдуардо Камавинга («Реал», 132,7 млн)

16. Педри («Барселона», 125,2 млн)

17. Энцо Фернандес («Челси», 123,6 млн)

18. Родри («Манчестер Сити», 121,8 млн)

19. Дарвин Нуньес («Ливерпуль», 117,6 млн)

20. Флориан Виртц («Байер», 117 млн).

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам