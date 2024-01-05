Шестеркин, Кучеров и Капризов приглашены на Матч звезд НХЛ. От «Вашингтона» лига выбрала Уилсона, а не Овечкина

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Три российских хоккеиста приглашены на Матч звезд НХЛ-2024.

Звездный уик-энд пройдет во Торонто с 1 по 3 февраля.

НХЛ выбрала по одному игроку от каждой из 32 команд. По итогам голосования болельщиков, которое будет проходить до 11 января, будут выбраны еще 12 хоккеистов – 4 вратаря и 8 полевых игроков. 

В этом сезоне изменен формат определения команд для турнира в формате «3 на 3» – будет проведен драфт, в рамках которого капитаны команд четырех дивизионов будут выбирать игроков вместе со знаменитостями.

Столичный дивизион: вратарь Игорь ШестеркинРейнджерс», 2-й Матч звезд в карьере), форварды Сидни Кросби («Питтсбург», 6-й), Том Уилсон («Вашингтон», 2-й), Себастьян Ахо («Каролина», 3-й), Бун Дженнер («Коламбус», 1-й), Трэвис Конекны («Филадельфия», 2-й), Джек Хьюз («Нью-Джерси», 3-й), Мэтью Барзэл («Айлендерс», 3-й).  

Атлантический дивизион: защитник Расмус Далин («Баффало», 2-й), форварды Никита Кучеров («Тампа», 5-й), Давид Пастрняк («Бостон», 4-й), Алекс Дебринкет («Детройт», 2-й), Остон Мэттьюс («Торонто», 5-й), Ник Сузуки («Монреаль», 3-й), Брэди Ткачак («Оттава», 4-й), Сэм Райнхарт («Флорида», 1-й). 

Центральный дивизион: вратари Джейк Эттинджер («Даллас», 2-й), Коннор Хеллибак («Виннипег», 4-й), форварды Кирилл Капризов («Миннесота», 3-й), Нэтан Маккиннон («Колорадо», 5-й), Клейтон Келлер («Аризона», 4-й), Коннор Бедард («Чикаго», 1-й), Роберт Томас («Сент-Луис», 1-й), Филип Форсберг («Нэшвилл», 2-й). 

Тихоокеанский дивизион: вратарь Кэм Тэлбот («Лос-Анджелес», 2-й), защитник Куинн Хьюз («Ванкувер», 2-й). форварды Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 7-й), Джек Айкел («Вегас», 4-й), Томаш Гертл («Сан-Хосе», 2-й), Оливер Бьоркстранд («Сиэтл», 1-й), Элиас Линдхольм («Калгари», 1-й), Фрэнк Ватрано («Анахайм», 1-й).

11 комментариев
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Ну а куда щас Сане..пусть отдыхает и тренит
+13
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+12
Ответ vulturecrow
Капризову надо от травмы восстанавливаться, пусть отдохнёт лишние 4 дня. а Овечкин, будучи в форме и получая приглашение по праву, часто пропускал. странно, что взяли Шестёркина, а не Панарина. у Игоря средний довольно сезон.
Панарин попросил не голосовать за него, т.к. у него второй ребенок скоро родится, хочет побыть с семьей
+12
0
+12
Да по Овечкину понятно, почему Панарина не позвали?
+3
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+3
Правильно,,путеаму там делать ничего,он уже сдулся
+4
-1
+3
Капризову надо от травмы восстанавливаться, пусть отдохнёт лишние 4 дня. а Овечкин, будучи в форме и получая приглашение по праву, часто пропускал.
странно, что взяли Шестёркина, а не Панарина. у Игоря средний довольно сезон.
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Овечкину отдохнуть, перекусить
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Вообще честно говоря,матч всех звёзд странное мероприятие)) именно по выбору игроков))
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Насколько помню, лига изменила формат проведения All Stars. Даже и не знаю, будет ли шоу смотрибельным? В последние годы всё было так себе.
вот эта ссылка по новому формату:
https://www.sports.ru/hockey/1115705963-nxl-izmenila-format-master-shou-na-matche-zvezd.html?sl=1
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Ответ azfotki
Ну а куда щас Сане..пусть отдыхает и тренит
Овечкина еще болельщики могут выбрать.
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