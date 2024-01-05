Шестеркин, Кучеров и Капризов приглашены на Матч звезд НХЛ. От «Вашингтона» лига выбрала Уилсона, а не Овечкина

Три российских хоккеиста приглашены на Матч звезд НХЛ-2024.

Звездный уик-энд пройдет во Торонто с 1 по 3 февраля.

выбрала по одному игроку от каждой из 32 команд. По итогам голосования болельщиков, которое будет проходить до 11 января, будут выбраны еще 12 хоккеистов – 4 вратаря и 8 полевых игроков.

В этом сезоне изменен формат определения команд для турнира в формате «3 на 3» – будет проведен драфт, в рамках которого капитаны команд четырех дивизионов будут выбирать игроков вместе со знаменитостями.

Столичный дивизион: вратарь (« », 2-й звезд в карьере), форварды («Питтсбург», 6-й), (« », 2-й), Себастьян Ахо («Каролина», 3-й), Бун Дженнер (« », 1-й), Трэвис Конекны («Филадельфия», 2-й), Джек Хьюз («Нью-Джерси», 3-й), Мэтью Барзэл («Айлендерс», 3-й).

Атлантический дивизион: защитник Расмус Далин («Баффало», 2-й), форварды (« », 5-й), Давид Пастрняк («Бостон», 4-й), Алекс Дебринкет («Детройт», 2-й), Остон Мэттьюс («Торонто», 5-й), Ник Сузуки («Монреаль», 3-й), Брэди Ткачак («Оттава», 4-й), Сэм Райнхарт («Флорида», 1-й).

Центральный дивизион: вратари Джейк Эттинджер («Даллас», 2-й), Коннор Хеллибак («Виннипег», 4-й), форварды Кирилл Капризов («Миннесота», 3-й), Нэтан Маккиннон («Колорадо», 5-й), Клейтон Келлер («Аризона», 4-й), Коннор Бедард («Чикаго», 1-й), Роберт Томас («Сент-Луис», 1-й), Филип Форсберг («Нэшвилл», 2-й).

Тихоокеанский дивизион: вратарь Кэм Тэлбот («Лос-Анджелес», 2-й), защитник Куинн Хьюз («Ванкувер», 2-й). форварды Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 7-й), Джек Айкел («Вегас», 4-й), Томаш Гертл («Сан-Хосе», 2-й), Оливер Бьоркстранд («Сиэтл», 1-й), Элиас Линдхольм («Калгари», 1-й), Фрэнк Ватрано («Анахайм», 1-й).