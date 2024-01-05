«Зенит» объявил о трансфере Нино. Контракт – до 2028 года

Теги Зенит Флуминенсе премьер-лига Россия трансферы Нино Мота Футбол

«Зенит» объявил о трансфере защитника «Флуминенсе» Нино.

26-летний центральный защитник подписал контракт до конца сезона-2027/28.

«Сине-бело-голубые приветствуют Нино в Петербурге и желают новичку новых побед и трофеев — вместе с «Зенитом»!» – говорится в сообщении российского клуба.

Сообщалось, что петербуржцы заплатят за бразильца 5+1 млн евро.

Статистику Нино, который был капитаном «Флуминенсе», можно изучить здесь.

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22 комментария
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Ответ xQcoW
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Страна в кризисе, а Лукойл швыряет 30 лямов на бангонд и рябчуков
Страна в кризисе, а ВТБ швыряет деньгами в Бителло
Или это другое? Или тебе ещё примеры привести?
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Надеюсь, будет лучше Ренана. И действительно защитником, а не виртуозом-пенальтистом. Удачи в клубе в любом случае!
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Странно что как то мало внимания уделяли этому переходу, не часто в РПЛ едет игрок сборной Бразилии и капитан лучшего южноамериканского клуба, ещё и по цене в 2 раза ниже рыночной
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Многообещающее подписание. Переговорщики Зенита молодцы, вовремя подсуетились и за весьма умеренные деньги привезли человека, который даже на сборную претендует. Добро пожаловать и удачи!
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Ответ Miron_8383
Страна в кризисе, а Лукойл швыряет 30 лямов на бангонд и рябчуков Страна в кризисе, а ВТБ швыряет деньгами в Бителло Или это другое? Или тебе ещё примеры привести?
Что же вы сразу с козырей начинаете?
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Отличная новость,удачи в Зените!
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Удачи в Зените!
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в Москве опять полыхнуло
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Для нашего чемпионата лютый топарь. Игрок уровня клуба ЛЧ без вопросов просто
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Ответ Rivine
всяко лучше, чем на шахеды
Не бойся, хватит и на шахеды, и на кинжалы, и на многое, многое другое бгг
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Поднатореет и будет на уровне Алипа) Удачи!
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Нина в Зине
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Учитывая, что он по трансфермаркту в возрасте 26 лет стоит 11 млн евро - это весьма крутое усиление. А если добавить, что его взяли за 5 миллионов - вообще шик.
Теперь ждём качественной игры в обороне от парня и, естественно, привоза в первом матче, как делали лучшие защитники Зенита😁
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Зенть....контракт до 28-го года...так торопились новость опубликовать,что за ручонками не следите.
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Ответ Rivine
вас радует убийство людей?
Да
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