«Зенит» объявил о трансфере Нино. Контракт – до 2028 года
«Зенит» объявил о трансфере защитника «Флуминенсе» Нино.
26-летний центральный защитник подписал контракт до конца сезона-2027/28.
«Сине-бело-голубые приветствуют Нино в Петербурге и желают новичку новых побед и трофеев — вместе с «Зенитом»!» – говорится в сообщении российского клуба.
Сообщалось, что петербуржцы заплатят за бразильца 5+1 млн евро.
Статистику Нино, который был капитаном «Флуминенсе», можно изучить здесь.
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Или это другое? Или тебе ещё примеры привести?
Теперь ждём качественной игры в обороне от парня и, естественно, привоза в первом матче, как делали лучшие защитники Зенита😁