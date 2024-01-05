«Зенит» объявил о трансфере Нино. Контракт – до 2028 года

«Зенит» объявил о трансфере защитника «Флуминенсе» Нино.

26-летний центральный защитник подписал контракт до конца сезона-2027/28.

«Сине-бело-голубые приветствуют Нино в Петербурге и желают новичку новых побед и трофеев — вместе с «Зенитом»!» – говорится в сообщении российского клуба.

Сообщалось, что петербуржцы заплатят за бразильца 5+1 млн евро.

Статистику Нино, который был капитаном « », можно изучить здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам