Маккиннон набрал 2+1 в игре с «Далласом» и делит с Кучеровым лидерство в гонке бомбардиров. У обоих по 64 очка в 39 матчах

Нэтан Маккиннон догнал Никиту Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард « » набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (5:4 ОТ) и стал третьей звездой.

В активе канадца стало 64 (22+42) балла в 39 играх в текущем сезоне.

Он делит лидерство в гонке бомбардиров с форвардом « » (64 очка в 39 играх, 27+37, сегодня – передача в матче с «Миннесотой»).