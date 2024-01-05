Маккиннон набрал 2+1 в игре с «Далласом» и делит с Кучеровым лидерство в гонке бомбардиров. У обоих по 64 очка в 39 матчах
Нэтан Маккиннон догнал Никиту Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ.
Форвард «Колорадо» набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (5:4 ОТ) и стал третьей звездой.
В активе канадца стало 64 (22+42) балла в 39 играх в текущем сезоне.
Он делит лидерство в гонке бомбардиров с форвардом «Тампы» Никитой Кучеровым (64 очка в 39 играх, 27+37, сегодня – передача в матче с «Миннесотой»).
И желательно без травм.