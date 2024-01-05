Маккиннон набрал 2+1 в игре с «Далласом» и делит с Кучеровым лидерство в гонке бомбардиров. У обоих по 64 очка в 39 матчах

Теги рейтинги Тампа-Бэй Колорадо НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Хоккей

Нэтан Маккиннон догнал Никиту Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Колорадо» набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (5:4 ОТ) и стал третьей звездой. 

В активе канадца стало 64 (22+42) балла в 39 играх в текущем сезоне.

Он делит лидерство в гонке бомбардиров с форвардом «Тампы» Никитой Кучеровым (64 очка в 39 играх, 27+37, сегодня – передача в матче с «Миннесотой»). 

6 комментариев
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Тем интереснее будет бомбардирская гонка и борьба за Арт.
И желательно без травм.
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Мак красава, тащит свою команду
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Зверь. Возьмёт Арт. Пора ему, возраст уже.
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