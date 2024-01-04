Артур хочет остаться в «Палмейрас», несмотря на договоренность о трансфере в «Зенит» за 15+3 млн евро

Артур Гимараэс не хочет в «Зенит» – он намерен остаться в «Палмейрас».

Ранее «Палмейрас» и «Зенит» договорились о трансфере правого вингера за 15+3 млн евро, однако сейчас сделка находится под угрозой срыва.

Как пишет Lance, Артур хочет остаться в «Палмейрас» и вернуть себе место в составе команды. Еще одним фактором, замедлившим принятие решения, стала смена агентов игрока. До октября 2023-го с работал Ник Аркури, который и инициировал переговоры с « ». Сейчас с игроком работает Пауло Питомбейра.

« » принял предложение «Зенита» и не сомневается в своем решении, так как получит за игрока, купленного в марте 2023-го, почти в два раза больше, чем потратил.

Отмечается, что стороны не спешат закрывать сделку, так как трансферное окно в России открывается 25 января и закрывается 22 февраля. Если определенность не наступит в ближайшие дни, 8 января Артур вернется в расположение «Палмейрас» из отпуска.

Ранее сообщалось, что Артур не хочет в «Зенит» из-за климата и удаленности от семьи.

За год в «Палмейрас» Артур забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 43 матчах. Он пришел в клуб как игрок стартового состава, но ближе к концу сезона стал запасным.

Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.

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