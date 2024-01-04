Артур хочет остаться в «Палмейрас», несмотря на договоренность о трансфере в «Зенит» за 15+3 млн евро

Теги Зенит Палмейрас высшая лига Бразилия Абел Феррейра премьер-лига Россия возможные трансферы Артур Гимараэс Футбол

Артур Гимараэс не хочет в «Зенит» – он намерен остаться в «Палмейрас».

Ранее «Палмейрас» и «Зенит» договорились о трансфере правого вингера за 15+3 млн евро, однако сейчас сделка находится под угрозой срыва.

Как пишет Lance, Артур хочет остаться в «Палмейрас» и вернуть себе место в составе команды. Еще одним фактором, замедлившим принятие решения, стала смена агентов игрока. До октября 2023-го с Артуром работал Ник Аркури, который и инициировал переговоры с «Зенитом». Сейчас с игроком работает Пауло Питомбейра.

«Палмейрас» принял предложение «Зенита» и не сомневается в своем решении, так как получит за игрока, купленного в марте 2023-го, почти в два раза больше, чем потратил.

Отмечается, что стороны не спешат закрывать сделку, так как трансферное окно в России открывается 25 января и закрывается 22 февраля. Если определенность не наступит в ближайшие дни, 8 января Артур вернется в расположение «Палмейрас» из отпуска.

Ранее сообщалось, что Артур не хочет в «Зенит» из-за климата и удаленности от семьи.

За год в «Палмейрас» Артур забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 43 матчах. Он пришел в клуб как игрок стартового состава, но ближе к концу сезона стал запасным.

Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.

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24 комментария
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Ответ vzi
Предлагаю забрать 15 млн у Зенита, а игроку никуда не ехать )
Это видимо шутка такая не смешная у тебя получилась ?😁
+22
-4
+18
Он просто посмотрел прогноз погоды.
+12
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+12
Ответ vzi
Предлагаю забрать 15 млн у Зенита, а игроку никуда не ехать )
может сам отдашь 15 млн?
+10
-1
+9
За окном - 25, я б тоже в Палмейрасе остался =/
+8
-1
+7
ага, а через 2 дня он уже будет давать интервью на базе в Удельной, где будет говорить что чрезвычайно рад новому вызову в своей карьере и ждет не дождется как присоединится к команде))
+10
-4
+6
Ответ Slavnov
Комментарий скрыт
ути пути, какие мы обиженки то. тебе напомнить сколько игроков убежала из Спартака ?! тебе напомнить сколько игроков Спартак не смог подписать ?! лучше бы молчал
+9
-5
+4
Уже 20 новостей таких наклепали.Ну хочет,пусть остаётся,делов-то.
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0
+3
Ну и ладно. Не хотите - как хотите
+3
-1
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Ответ Slavnov
Комментарий скрыт
Написал любитель мешочка с минусовой прибылью в сравнении с затратами.
+3
-1
+2
Ответ Орарайма
причем тут Спартак, сейчас речь о трансферных неудачах Зенита Или близость к Газпрому вообще не позволяет критику воспринимать
при том что комментарий написал болела Спартака. и где тут в его словах критика ? если был бы какой то конструктив то ещё можно было его защищать, а тут что вы защищаете ?!
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Ответ Кирилл Демченко
ути пути, какие мы обиженки то. тебе напомнить сколько игроков убежала из Спартака ?! тебе напомнить сколько игроков Спартак не смог подписать ?! лучше бы молчал
Перечитай ленту комментариев этого славнова. Там ничего о тушинском шапито, а 90% писанины - экскременты в новостях про Зенит. Такие вот возвращенцы-правители...
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0
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Ответ vzi
Ты же вроде за ЦСКА. Откуда такая забота о зенитовских миллионах?)
уровень интеллекта не зависит от клуба, за который болеешь.
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