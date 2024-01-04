Алина Загитова: «Путин всегда поддерживал спорт, и поэтому со своей стороны я тоже поддерживаю его»

Алина Загитова поддержала решение Владимира Путина участвовать в выборах.

Действующий президент России Владимир Путин примет участие в президентских выборах, которые пройдут в марте 2024 года.

«Президент Владимир Владимирович всегда поддерживал спорт, и поэтому со своей стороны я тоже поддерживаю его.

Я как спортсменка могу сказать, что спорт очень развивается, поэтому оцениваю его высоко», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Заметили портрет Путина на кухне у Загитовых? Алина любит президента, а он – фигурное катание