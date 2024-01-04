Алина Загитова: «Путин всегда поддерживал спорт, и поэтому со своей стороны я тоже поддерживаю его»

Теги Владимир Путин Политика Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова поддержала решение Владимира Путина участвовать в выборах.

Действующий президент России Владимир Путин примет участие в президентских выборах, которые пройдут в марте 2024 года.

«Президент Владимир Владимирович всегда поддерживал спорт, и поэтому со своей стороны я тоже поддерживаю его.

Я как спортсменка могу сказать, что спорт очень развивается, поэтому оцениваю его высоко», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Заметили портрет Путина на кухне у Загитовых? Алина любит президента, а он – фигурное катание

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60 комментариев
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Зигитова
+60
-6
+54
Алиночка, это наш многонациональный народ оплачивал своими налогами твои покатушки на олимпиадах. Нам от твоих побед ни холодно, ни жарко
+59
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+48
Ну она никогда не отличалась умом и сообразительностью
+42
-5
+37
Вот так болеешь за фигуристок, а из них вырастают политические подстилки
+36
-7
+29
"Президент Владимир Владимирович всегда поддерживал спорт, и поэтому со своей стороны я тоже поддерживаю его"
Алина, кого поддерживаешь? Путина, спорт?

"Я как спортсменка могу сказать, что спорт очень развивается, поэтому оцениваю его высоко».
Алина, переведи с загияза. Кого оцениваешь? Спорт, Путина?

Студентка 4 курса РАНХИГС. Просто антиреклама ВУЗу!
+33
-5
+28
Спорт очень развился, да, Алин. До местечковых игр. Спорт вне политики забыла добавить.
+29
-4
+25
не зря же на путинги таскали, вот и пригодилась
+27
-4
+23
Кого его...Путина или спорт? )
+22
0
+22
Я как спортсменка могу сказать, что спорт очень развивается, поэтому оцениваю его высоко.

Вспоминается "мы стали более лучше одеваться"
+24
-2
+22
Кандидатка в список
+22
-4
+18
Безызбежная поддержка
+20
-2
+18
Загитова повторила знаменитую цитату Саши Грей: блдблдблдблд...
+17
-1
+16
По этой логике, Путина не должны поддерживать пенсионеры и простые работяги.
+15
0
+15
Безызбежное достижение дна
+18
-3
+15
Безызбежностью от отсутствия ума пахнет. Заявка в депутаты уже есть. Там таких любят
+18
-3
+15
Я как спортсменка могу сказать, что спорт очень развивается, поэтому оцениваю его высоко.

Это, конечно, самый главный критерий качества жизни в стране
+16
-2
+14
Наконец-то наш император заручился поддержкой всех домохозяек спортса
+14
-1
+13
Ну всё, платье Косторной уже не в тренде.
+12
-2
+10
Честно, даже не удивлена услышать такое именно от Алины) видимо она не знает, откуда берутся бюджетные деньги (пс, Алин, от налогов)
И по странной формулировке предложения крайне сложно понять, Путина она хочет поддержать или же спорт)
+11
-1
+10
А как же спорт вне политики.Я не слышал чтобы Байден,например поддерживал спорт.
+13
-3
+10
Ответ Ритт
"Президент Владимир Владимирович всегда поддерживал спорт, и поэтому со своей стороны я тоже поддерживаю его" Алина, кого поддерживаешь? Путина, спорт? "Я как спортсменка могу сказать, что спорт очень развивается, поэтому оцениваю его высоко». Алина, переведи с загияза. Кого оцениваешь? Спорт, Путина? Студентка 4 курса РАНХИГС. Просто антиреклама ВУЗу!
Ректор РАНХиГСа наверное уже давно красный как помидор 😆
+11
-3
+8
Какие все Алины ушлые, хотят быть поближе к царскому телу. Пора обновляться Государю, другая Алина уже не торт
+11
-3
+8
Ахахахахаха
+9
-1
+8
"Дитя малое, неразумное…"
+9
-2
+7
Чума на оба ваших дома!
+8
-1
+7
А кто-то сомневался?))
+8
-2
+6
Загитова, конечно, много глупостей в прошлом году наговорила, но вот это не только глупо, но ещё и довольно мерзко.
+12
-6
+6
Трусы надевай подлиннее, а то отменят как Киркорова и даже это не поможет
+8
-2
+6
Пока же "лучший друг физкультурников" лишил спортсменов международной карьеры и участие в крупнейших мероприятиях. Взамен правда дал самым лояльным различные материальные блага.
+5
0
+5
Ох кто бы сомневался
+6
-1
+5
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