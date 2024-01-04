Алина Загитова: «Путин всегда поддерживал спорт, и поэтому со своей стороны я тоже поддерживаю его»
Алина Загитова поддержала решение Владимира Путина участвовать в выборах.
Действующий президент России Владимир Путин примет участие в президентских выборах, которые пройдут в марте 2024 года.
«Президент Владимир Владимирович всегда поддерживал спорт, и поэтому со своей стороны я тоже поддерживаю его.
Я как спортсменка могу сказать, что спорт очень развивается, поэтому оцениваю его высоко», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Заметили портрет Путина на кухне у Загитовых? Алина любит президента, а он – фигурное катание
Алина, кого поддерживаешь? Путина, спорт?
"Я как спортсменка могу сказать, что спорт очень развивается, поэтому оцениваю его высоко».
Алина, переведи с загияза. Кого оцениваешь? Спорт, Путина?
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Вспоминается "мы стали более лучше одеваться"
Это, конечно, самый главный критерий качества жизни в стране
И по странной формулировке предложения крайне сложно понять, Путина она хочет поддержать или же спорт)