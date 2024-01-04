Россия планирует сыграть больше 8 товарищеских матчей в 2024-м

Теги Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу РФС Валерий Карпин сборная России жен Максим Митрофанов товарищеские матчи (сборные) ТАСС Футбол

РФС планирует организовать более 8 матчей для сборной России в 2024 году.

Об этом заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

«Планируем два матча сыграть в марте, два-три – в июне. Дальше также есть определенные наметки – на октябрь, ноябрь. В прошлом году мы провели восемь матчей, вполне возможно сыграть в следующем году больше.

Сколько должны сыграть в году женские и молодежные сборные? Будем искать интересных соперников, чтобы девочкам тоже было интересно», – сказал Митрофанов.

На 21 марта в Москве запланирован товарищеский матч между сборными России и Сербии.

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58 комментариев
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Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
А ты, я смотрю, с самого начала 2024 года, начал полностью освобождать алкомаркеты от их содержимого. Тоже неплохая работа.
+36
-7
+29
Уроки географии от РФС продолжаются
+28
-3
+25
Планирую переспать с 8 топ-моделями в следующем году
+26
-3
+23
С восемью сборными КНДР?
+32
-13
+19
Индия, Китай, КНДР, Сирия, Афганистан, Палестина, Монголия, Гватемала
+14
-4
+10
Эритрея (только надо на их поле,а то они все опять убегут), КНДР (только надо их не обыграть чтоб их потом не расстреляли), Сирия, Южная Осетия,Абхазия, ЦАР, Нигер, объедененная сборная Венгрии и Сербии (только там будет только Вучич и Орбан)
+18
-10
+8
Пора проводить чемпионат Мира по товарищеским матчам
+7
0
+7
Ответ Прокси
Пора проводить чемпионат Мира по товарищеским матчам
Есть уже чемпионат мира для непризнанных стран. Для России сейчас это самый достойный турнир.
+5
0
+5
Не товарищеские, а контрольные
+4
0
+4
Ответ itemme
Комментарий скрыт
типа да.
+8
-5
+3
Ответ Авл Агерий
Самый главный сказал, что Украину придумал Ленин, поэтому присоединять будут отдельными областями.
ага, с Херсонской классно получилось.
+3
0
+3
чтобы девочкам было интересно, им надо играть с мальчиками
+3
0
+3
Ответ onegin2007
С Сербией матч сорвётся, к бабке не ходи.
Почему?
+3
-1
+2
Ответ Overkiller
С восемью сборными КНДР?
Как у Ротенберга в хоккее - с Беларусью
+3
-1
+2
Какие великие прожекты
+2
0
+2
Могли бы сказать, что тупо ориентируются на международный календарь встреч. Всё равно конкретики по соперникам никакой.
+2
0
+2
Ответ Lindeman
Индия, Китай, КНДР, Сирия, Афганистан, Палестина, Монголия, Гватемала
С какого перепугу Индия или Китай будут играть с нами?
+10
-8
+2
с бинго бонго?
+1
0
+1
Куба восемь раз приедет? Бутсы в "Спортмастере" понравились?
+2
-1
+1
Ответ Overkiller
С восемью сборными КНДР?
Как минимум один - с Сербией.
+1
0
+1
Ответ Лимит Лимитович
Северная Корея, Эритрея, Абхазия, Иран, кто еще 4?
Белорусь, Белоруссия, РБ, Один из членов союзного государства
+3
-2
+1
Ответ lose
А присоединенная к Росси Украина, как будет называться, будет ли у нее статус союзной или автономной республики?
Самый главный сказал, что Украину придумал Ленин, поэтому присоединять будут отдельными областями.
+1
0
+1
Ответ DVM_1
Беларусь, Иран, Египет, Эритрея, Северная Корея, Кения, Афганистан - кого забыл?
Совместная сборная ЛДНР и Никарагуа
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Ответ Lindeman
Индия, Китай, КНДР, Сирия, Афганистан, Палестина, Монголия, Гватемала
а серию реваншей у кении?
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Ответ GLW
Планирую переспать с 8 топ-моделями в следующем году
надеюсь у тебя все получится ) !
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Беларусь, Сербия- ЕВРОПА, Иран, Бразилия( БРИКС),-Никарагуа (Венесуэла)-ЮЖНАЯ АМЕРИКА, ЮАР (БРИКС)-Уганда(Почти любая африканская страна)-АФРИКА, КИТАЙ (БРИКС),-Вьетнам, Индия (БРИКС) -Сирия( Монголия, Ирак, Афганистан, КНДР, Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан, Казахстан)-АЗИЯ .Вполне неплохие соперники
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Беларусь, Иран, Египет, Эритрея, Северная Корея, Кения, Афганистан - кого забыл?
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В Африке больше 8 стран, можно 28 раз сыграть, толку не будет все равно.
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Ответ GLW
Планирую переспать с 8 топ-моделями в следующем году
Ну примерно такие же шансы как у РФС с товарняками.
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Тоска.
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