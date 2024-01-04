Роналду вручат приз имени Марадоны как лучшему бомбардиру года на церемонии Globe Soccer Awards

Теги Криштиану Роналду Диего Марадона высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберт Левандовски Харри Кейн Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Globe Soccer Awards Футбол

Криштиану Роналду получит приз лучшему бомбардиру года.

38-летнему португальцу вручат приз имени Диего Марадоны на церемонии Globe Soccer Awards-2023 19 января как лучшему бомбардиру по итогам 2023 года за клуб и сборную.

Роналду забил 54 гола в 59 матчах в 2023 году. Португалец опередил Килиана Мбаппе (52 гола в 53 матчах), Харри Кейна (52 мяча в 57 играх) и Эрлинга Холанда (50 голов в 60 матчах).

Стоит отметить, что в 2021 году приз имени Марадоны от Globe Soccer Awards получал Роберт Левандовски, а в прошлом году награду не вручали.

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42 комментария
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Организатор данной церемонии агент Криштиану, так что ничего удивительного.
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В прошлом году у них была номинация - Лучший игрок по версии TikTok фанатов, кто в этом году взял, очень важно?
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Непонятно, почему имени Марадоны? Он не был бомбардиром. Есть премия Льва Яшина. Тут всё логично. А тут могли бы назвать в честь Пеле или Герда Мюллера.
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Ответ За Сити с 2008 года
Роналду после ухода из МЮ, перед трансфером к арабом, с Мендешем поругался. К арабам его устраивал не Мендеш
Тем не менее награда Globe Soccer Award была учреждена еще задолго до арабов, как одна из платформ чествования Криштиану. Каждый год на этой церемонии он получает какую-либо безделушку.
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Ответ kaka10
Комментарий удален пользователем
Какая разница? Это личная награда Роналду. Понятно, что он будет её выигрывать в независимости от достижений.
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Что за гений назвал бомбрадирскую награду в честь Марадоны? Диего и близко не был голеадором.
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Это награда сравнима с победой атлета в забеге с детьми-инвалидамм
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Ответ Илья Мурашов
Непонятно, почему имени Марадоны? Он не был бомбардиром. Есть премия Льва Яшина. Тут всё логично. А тут могли бы назвать в честь Пеле или Герда Мюллера.
Приз надо звать имени Месси. Ведь именно он забил больше всех голов за календарный год.
+6
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Почти целый год фанаты Роналду утверждали, что Холанн лучший игрок года и он должен был выиграть ЗМ. Почему тогда эта награда ушла Роналду, а не Холанну? Двойные стандарты.
+6
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Ответ Средний палец Кирана Тирни
Организатор данной церемонии агент Криштиану, так что ничего удивительного.
Да там цирк с верблюдами )
Открыл вики, посмотрел подробнее что там за победители, это просто истерика, там, типа, номинации просто придуманы от балды )))
"Лучший игрок века (2001—2020) Португалия Криштиану Роналду"
"Лучший бомбардир всех времён Португалия Криштиану Роналду"
В этом году сочинили "приз имени Марадоны как лучшему бомбардиру года" чего раньше вообще не было.
Короче, тут не решают кому дать какое то звание, а придумывают очередные "награды" Рону )))
Вот у Золотой бутсы есть даже коэффициенты по национальным чемпионатам, а здесь вообще смехопанорама - сравнивать эти голы с мячами Холланда, Мбаппе и Кейна ))))))
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Ответ Илья Мурашов
Непонятно, почему имени Марадоны? Он не был бомбардиром. Есть премия Льва Яшина. Тут всё логично. А тут могли бы назвать в честь Пеле или Герда Мюллера.
Ну или сразу Криштиано😃
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Ответ Средний палец Кирана Тирни
Организатор данной церемонии агент Криштиану, так что ничего удивительного.
Что только не сделаешь, лишь бы дитя не плакало))
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А почему не имени Месси, если тот установил абсолютный рекорд по голам за год?))
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А почему призу лучшему бомбардиру года дали имя Марадоны? Он же совсем не этим прославился.
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Новость ради срача
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Ответ Средний палец Кирана Тирни
Организатор данной церемонии агент Криштиану, так что ничего удивительного.
Роналду после ухода из МЮ, перед трансфером к арабом, с Мендешем поругался.

К арабам его устраивал не Мендеш
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Ответ TravenS
Сюр) Голы Лехи со двора не учитываются, а эти в чемпионате пустыни учитываются...
В защиту отвечу. Лёха со двора играет в любителях, а чемпионат пустыни имеет проф статус. Вот если бы Лёха играл в чемпионате Монголии был бы другой разговор)
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Ответ Илья Мурашов
Непонятно, почему имени Марадоны? Он не был бомбардиром. Есть премия Льва Яшина. Тут всё логично. А тут могли бы назвать в честь Пеле или Герда Мюллера.
Верно ☝️
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Интересно, а этот приз будет вручаться в следующем году, когда Криш столько не заколотит в помойной лиге???
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Ответ rej1sta
Что за гений назвал бомбрадирскую награду в честь Марадоны? Диего и близко не был голеадором.
Похоже, что искали громкое имя, чтобы награда звучала престижнее. Пеле еще был жив, он мог бы быть против использования своего имени, а Марадона оспорить уже не мог.
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Ответ фк кабинет
Месси установил 2 рекорда по липовым Золотым мячам и липовым пенальти на ЧМ 2022.
+!!!
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Ответ Ебздрогыч
Вот хейтеры Роналду говорят, что нельзя сравнивать голы в АПЛ и среди верблюдов, но вы сами подумайте, где забивать сложнее: на ровном изумрудном английском газоне или на раскаленном песке? То-то же!
Почему минусуете его? Вроде хорошая шутка. Или в сарказм не смогли?
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Ответ Ебздрогыч
Вот хейтеры Роналду говорят, что нельзя сравнивать голы в АПЛ и среди верблюдов, но вы сами подумайте, где забивать сложнее: на ровном изумрудном английском газоне или на раскаленном песке? То-то же!
Дождливый вечер в Стоке вошел в чат.
+1
-1
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Ответ Lindeman
В защиту отвечу. Лёха со двора играет в любителях, а чемпионат пустыни имеет проф статус. Вот если бы Лёха играл в чемпионате Монголии был бы другой разговор)
здесь больше интересно, почему для золотой бутсы существует коэффициент для голов в чемпионатах разного уровня, а тут нет. Это как минимум глупо и несправедливо
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Сюр) Голы Лехи со двора не учитываются, а эти в чемпионате пустыни учитываются...
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Ой чо щас будет 🤣
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Лол, а другие футболисты которые по 50+ голов клепают не удостоены чести?))
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Мендешу хоть хватило совести за 2013 игроку года вручить Рибери, а так в целом - это награда пустышка
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Кейн и Мбаппе: 🗿🚬
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