Роналду вручат приз имени Марадоны как лучшему бомбардиру года на церемонии Globe Soccer Awards
Криштиану Роналду получит приз лучшему бомбардиру года.
38-летнему португальцу вручат приз имени Диего Марадоны на церемонии Globe Soccer Awards-2023 19 января как лучшему бомбардиру по итогам 2023 года за клуб и сборную.
Роналду забил 54 гола в 59 матчах в 2023 году. Португалец опередил Килиана Мбаппе (52 гола в 53 матчах), Харри Кейна (52 мяча в 57 играх) и Эрлинга Холанда (50 голов в 60 матчах).
Стоит отметить, что в 2021 году приз имени Марадоны от Globe Soccer Awards получал Роберт Левандовски, а в прошлом году награду не вручали.
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Открыл вики, посмотрел подробнее что там за победители, это просто истерика, там, типа, номинации просто придуманы от балды )))
"Лучший игрок века (2001—2020) Португалия Криштиану Роналду"
"Лучший бомбардир всех времён Португалия Криштиану Роналду"
В этом году сочинили "приз имени Марадоны как лучшему бомбардиру года" чего раньше вообще не было.
Короче, тут не решают кому дать какое то звание, а придумывают очередные "награды" Рону )))
Вот у Золотой бутсы есть даже коэффициенты по национальным чемпионатам, а здесь вообще смехопанорама - сравнивать эти голы с мячами Холланда, Мбаппе и Кейна ))))))
К арабам его устраивал не Мендеш