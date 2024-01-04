Роналду вручат приз имени Марадоны как лучшему бомбардиру года на церемонии Globe Soccer Awards

Криштиану Роналду получит приз лучшему бомбардиру года.

38-летнему португальцу вручат приз имени на церемонии Globe Soccer Awards-2023 19 января как лучшему бомбардиру по итогам 2023 года за клуб и сборную.

забил 54 гола в 59 матчах в 2023 году. Португалец опередил (52 гола в 53 матчах), (52 мяча в 57 играх) и (50 голов в 60 матчах).

Стоит отметить, что в 2021 году приз имени Марадоны от Globe Soccer Awards получал Роберт Левандовски, а в прошлом году награду не вручали.

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