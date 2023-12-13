«МЮ» вылетел из еврокубков, «Зенит» готов продать Ренана «Вест Хэму», Кьеллини завершил карьеру, Панин предложил Овечкину на руки пописать, Калешин возглавил «Аланию» и другие новости

1. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Баварии» (0:1) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов, занял 4-е место в группе и вылетел из еврокубков. «Реал» обыграл «Унион» (3:2), уступая 0:1 после первого тайма. «Интер» и «Реал Сосьедад» голов не забили, Захарян отыграл 77 минут и получил желтую.

«Наполи» и «Копенгаген» вышли в плей-офф ЛЧ, «Галатасарай», «Брага» и «Бенфика» – в ЛЕ.

2. «Зенит» согласился продать Роберта Ренана «Вест Хэму» за 25 млн евро. «Коринтианс» станут «мостом» для сделки, пишет UOL.

3. Экс-защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини завершил карьеру в 39 лет.

4. Месси, Роналду, Холанд, Мбаппе, де Брюйне, Беллингем, Салах, Винисиус – в финальном списке номинантов на приз футболисту года от Globe Soccer Awards. Гвардиола, Артета, Анчелотти, Хави, Скалони поборются за тренерскую награду, а Онана, Куртуа, Эдерсон, тер Стеген номинированы на приз вратарю года. Кстати, претендентов на приз вратарю года The Best объявила и ФИФА – это Эдерсон, Куртуа и Буну.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) также назвала номинантов. Месси, Роналду, Холанд, Мбаппе, Беллингем, Гризманн, де Брюйне, Бруну, Винисиус, Салах, Кейн номинированы на приз лучшему игроку года. Файзуллаев, Беллингем, Мусиала, Хейлунд, Гави и Ямаль претендуют на приз лучшему молодому футболисту, а Гвардиола, Хави, Анчелотти, Артета, Индзаги и Спаллетти – на приз лучшему клубному тренеру года.

5. Евгений Калешин возглавил «Аланию», контракт – на 3,5 года. Его уволили из «Акрона» «из-за разногласий в пути развития».

6. Олимпийский чемпион по баскетболу 3х3 из Латвии Наурис Миезис собирается бойкотировать Игры в Париже, если российских спортсменов допустят к участию.

7. «ПСЖ» не уволит Луиса Энрике в случае вылета из ЛЧ. Клуб «строится на долгосрочную перспективу».

8. НХЛ. «Рейнджерс» проиграли «Торонто» (3:7), Панарин набрал 700-е очко в лиге (15-й из россиян за всю историю), Шестеркин пропустил 6 шайб, повторив личный антирекорд. «Каролина» обыграла «Оттаву» (4:1), Кочетков отразил 31 бросок (включая буллит от Ткачака – в стиле, взбесившем Брэди) и стал 2-й звездой. Все результаты дня – здесь.

9. «Спартак» не планирует продлевать контракт с Виктором Мозесом. Хавбек может уйти летом бесплатно.

10. НБА. 33+17 от Дончича помогли «Далласу» одолеть «Лейкерс» и другие результаты.

11. Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа, атаковавший судью, подал в отставку.

12. Капитан «Челси» Рис Джеймс пропустит минимум 3 месяца из-за травмы задней поверхности бедра.

13. Вакс‑грузовик сборной России по биатлону сломался по дороге из Тюмени в Уфу из-за мороза.

14. «Эвертон» могут лишить еще 9 очков, если клуб перейдет под внешнее управление. АПЛ не одобрит сделку о его покупке 777Partners до конца года, и инвестор пока прекратит финансирование.

15. В УЕФА возник раскол из-за планов Александера Чеферина переизбраться на 4-й срок. Некоторые считают, что словенец «поддается желанию остаться у власти».

Цитаты дня.

Каори Сакамото: «Иногда люди спрашивают: «Почему ты чемпионка мира, если не прыгаешь четверной?» Мне не нравится, когда так говорят»

Роман Ротенберг: «Всю жизнь мечтал, что когда-то возглавлю сборную России. Это огромная честь для меня. Благодарю ФХР за доверие»

Хави: «Барселона» на полпути к тому, чтобы стать великой. Мы были лучше «Жироны», должны были победить. Команда злится»

Криштиану Роналду: «Мне очень жаль, что я не пришел в «Аль-Наср» раньше. Буду выкладываться здесь вдвое сильнее, чем в Европе»

Гендиректор ФХР: «Как бизнес-модель российский хоккей не существует, он не может зарабатывать столько, сколько тратит. Это связано с уровнем благосостояния граждан, интереса спонсоров»

Серджи Роберто: «Месси – лучший игрок в истории футбола. После его ухода «Барса» как будто начала с нуля»

Панин об Овечкине: «Нужно пописать на руки, когда шайба не идет в ворота. Это особенное хоккейное поверье. Стоит попробовать»

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!