Криштиану Роналду: «Мне очень жаль, что я не пришел в «Аль-Наср» раньше. Буду выкладываться здесь вдвое сильнее, чем в Европе»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду жалеет, что не перешел в Саудовскую Аравию раньше.

38-летний форвард «Аль-Насра» забил в ворота «Аль-Шабаба» в матче 1/4 финала Кубка короля Саудовской Аравии (5:2).

«Я очень счастлив быть в «Аль-Насре», и я с нетерпением жду возможности показать лучший футбол в этом великом клубе. Мне очень жаль, что я не пришел в «Аль-Наср» раньше, но сейчас я здесь, чтобы помочь команде и добиться успехов.

Я буду выкладываться в «Аль-Насре» вдвое сильнее, чем выкладывался в Европе, и буду усердно работать, чтобы добиться успеха с этим замечательным клубом», – сказал португалец.

Роналду забил 50-й гол в 2023 году и догнал Холанда, у Кейна и Мбаппе – по 49

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31 комментарий
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Ответ Vatikan
и очень жаль, что в Европе не все сборные Люксембург)
Голы Роналду:
Люксембургу - 11
«Барселоне» - 20
+19
-9
+10
«В этом великом клубе» 😭😭😭
+6
-3
+3
Лучший футболист XXI века точно.А насчёт за всю истории - не знаю,не видел игры Пеле
+9
-8
+1
Хахахаха)) все приехали туда грести бабки нахаляву и чилить, там даже местные арабы дворового уровня не выкладываются ))
+8
-7
+1
на самом деле, что Месси, что Роналду просто по кайфу на пенсии мячик гоняют в командах, где с них пылинки сдувают, платят как шейхам, холят и лелеют. и при этом к их персонам до сих пор такой животный интерес со стороны всех и вся, хотя они объективно уехали из большого футбола (если сборные не считать)

наверное, это можно назвать прекрасным завершением карьеры
+1
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Слава богу что при расчете золотой бутсы берется коэффициент чемпионата.
+1
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+1
Ответ scaryclown/
а матчей сколько он провел против них?
Против Люксембурга? Меньше, чем против «Баварии», которой тоже клепал как не в себя
+1
0
+1
Ответ Человек1991
Хахахаха)) все приехали туда грести бабки нахаляву и чилить, там даже местные арабы дворового уровня не выкладываются ))
В этом и разница между обычными футболистами и великими 😉
+2
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Еще бы ему жаль не было, ведь он мог бы тут столько рекордов поставить))
+2
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0
Тен Хаг: "Ты знаешь кому сказать спасибо..."
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Конечно после Европы, там в каждом матче почти дубли кладёт)))
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Пеналду и в пустынной медиалиге Пеналду)) из 40 голов 10 с пенальти , 20 с нескольких метров . ))
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Сказал КриРо и вставил язык обратно...
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Ответ scaryclown/
а матчей сколько он провел против них?
а какая разница, лол ты ))
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