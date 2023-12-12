Криштиану Роналду: «Мне очень жаль, что я не пришел в «Аль-Наср» раньше. Буду выкладываться здесь вдвое сильнее, чем в Европе»

Криштиану Роналду жалеет, что не перешел в Саудовскую Аравию раньше.

38-летний форвард « » забил в ворота «Аль-Шабаба» в матче 1/4 финала Кубка короля Саудовской Аравии (5:2).

«Я очень счастлив быть в «Аль-Насре», и я с нетерпением жду возможности показать лучший футбол в этом великом клубе. Мне очень жаль, что я не пришел в «Аль-Наср» раньше, но сейчас я здесь, чтобы помочь команде и добиться успехов.

Я буду выкладываться в «Аль-Насре» вдвое сильнее, чем выкладывался в Европе, и буду усердно работать, чтобы добиться успеха с этим замечательным клубом», – сказал португалец.

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