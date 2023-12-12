Криштиану Роналду: «Мне очень жаль, что я не пришел в «Аль-Наср» раньше. Буду выкладываться здесь вдвое сильнее, чем в Европе»
Криштиану Роналду жалеет, что не перешел в Саудовскую Аравию раньше.
38-летний форвард «Аль-Насра» забил в ворота «Аль-Шабаба» в матче 1/4 финала Кубка короля Саудовской Аравии (5:2).
«Я очень счастлив быть в «Аль-Насре», и я с нетерпением жду возможности показать лучший футбол в этом великом клубе. Мне очень жаль, что я не пришел в «Аль-Наср» раньше, но сейчас я здесь, чтобы помочь команде и добиться успехов.
Я буду выкладываться в «Аль-Насре» вдвое сильнее, чем выкладывался в Европе, и буду усердно работать, чтобы добиться успеха с этим замечательным клубом», – сказал португалец.
Роналду забил 50-й гол в 2023 году и догнал Холанда, у Кейна и Мбаппе – по 49
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Люксембургу - 11
«Барселоне» - 20
наверное, это можно назвать прекрасным завершением карьеры