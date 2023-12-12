Файзуллаев, Беллингем, Мусиала, Хейлунд, Гави и Ямаль номинированы на приз лучшему молодому игроку года по версии IFFHS

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Объявлены претенденты на приз лучшему молодому игроку года по версии IIFHS.

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала список номинантов на приз лучшему молодому футболисту 2023 года. В их число вошли футболисты, родившиеся не ранее 1 января 2003 года.

Отмечается, что в голосовании будет учитываться не сезон, а календарный год.

На приз лучшему молодому игроку года претендуют Джуд Беллингем («Боруссия Дортмунд» / «Реал»), Джамал Мусиала, Матис Тель (оба – «Бавария»), Гави, Ламин Ямаль, Алекс Бальде (все – «Барселона»), Флориан Виртц («Байер»), Хави Симонс (ПСВ / «РБ Лейпциг»), Эван Фергюсон («Брайтон»), Расмус Хейлунд («Аталанта» / «Манчестер Юнайтед»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Ромео Лавия («Саутгемптон» / «Челси»),  Антониу Силва («Бенфика»), Ливай Колуилл («Брайтон» / «Челси»), Беньямин Шешко («Ред Булл Зальцбург» / «РБ Лейпциг»), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Витор Роке («Атлетико Паранаэнсе»), Эндрик («Палмейрас»), Савио (ПСВ / «Жирона»), Рикардо Пепи («Гронинген» / ПСВ), Хулио Энсисо («Брайтон»), Усман Диоманде («Спортинг»), Карлос Балеба («Лилль» / «Брайтон»), Эрнест Нуама («Нордшелланд» / «Лион»), Карим Конате («Ред Булл Зальцбург») и Аббосбек Файзуллаев («Пахтакор» / ЦСКА).

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17 комментариев
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Файзулаев, Белингем, Мусиала, Гави все спрашивают что тут делает Гави?
+19
-7
+12
Приятно видеть в этом списке Аббоса - очень круто усилил ЦСКА и начал показывать свой уровень с самого первого матча )

Думаю, переезд в Европу - дело одного-двух сезонов.
+12
0
+12
Интрига убита первой фамилией.
+10
-2
+8
Беллингем уже место в Реале освобождает королю Аббосу
+5
0
+5
Файзуллаев, дальше список посредственностей… никакой интриги
+5
0
+5
Очевидный претендент известен
Но думаю несколько молодых игроков из Европы смогут побороться с узбекским гением за приз
+5
-1
+4
Ответ hh88_88
Интрига убита первой фамилией.
первой фамилией заголовка или текста?
+1
0
+1
Цска который провалил то, но реально взял будущего топа из азии за копейки, мне кажется в нынешних условиях клубы должны больше там искать, урунов, файзулаев тому примеры
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по любому Файзулаев, какой там Беллингем!
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Номинация в принципе не состоится , если туда не включат представителя цска. Так было и в прошлые годы)
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Только у Беллингема есть хоть какие-то шансы против Файзуллаева
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Ответ hh88_88
Интрига убита первой фамилией.
На самом деле крутой игрок не хуже Хейлунда
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Ответ hh88_88
Интрига убита первой фамилией.
Как думаешь Файзуллаев достоин среди номинантов.
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