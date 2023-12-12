Файзуллаев, Беллингем, Мусиала, Хейлунд, Гави и Ямаль номинированы на приз лучшему молодому игроку года по версии IFFHS

Объявлены претенденты на приз лучшему молодому игроку года по версии IIFHS.

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала список номинантов на приз лучшему молодому футболисту 2023 года. В их число вошли футболисты, родившиеся не ранее 1 января 2003 года.

Отмечается, что в голосовании будет учитываться не сезон, а календарный год.

На приз лучшему молодому игроку года претендуют («Боруссия Дортмунд» / «Реал»), , (оба – «Бавария»), , , Алекс Бальде (все – «Барселона»), Флориан Виртц («Байер»), Хави Симонс (ПСВ / «РБ Лейпциг»), Эван Фергюсон («Брайтон»), Расмус Хейлунд («Аталанта» / «Манчестер Юнайтед»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Ромео Лавия («Саутгемптон» / «Челси»), Антониу Силва («Бенфика»), Ливай Колуилл («Брайтон» / «Челси»), Беньямин Шешко («Ред Булл Зальцбург» / «РБ Лейпциг»), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Витор Роке («Атлетико Паранаэнсе»), Эндрик («Палмейрас»), Савио (ПСВ / «Жирона»), Рикардо Пепи («Гронинген» / ПСВ), Хулио Энсисо («Брайтон»), Усман Диоманде («Спортинг»), Карлос Балеба («Лилль» / «Брайтон»), Эрнест Нуама («Нордшелланд» / «Лион»), Карим Конате («Ред Булл Зальцбург») и Аббосбек Файзуллаев («Пахтакор» / ЦСКА).

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